Revés para Eduardo Montealegre: la Fiscalía archivó denuncia del exfiscal contra Enrique Vargas Lleras y directivos de la Cámara de Comercio de Bogotá

Eduardo Montealegre Lynett impulsó una denuncia en contra de Enrique Vargas Lleras, pero la Fiscalía archivó el caso- crédito Colprensa @EnriqueVargasLl/X

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La Fiscalía General de la Nación ordenó el archivo definitivo de la investigación penal que el ex fiscal general Eduardo Montealegre Lynett había promovido en contra de Enrique Vargas Lleras —hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras—, en su condición de presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, y otros directivos de la institución.

La resolución judicial fue adoptada por la Fiscalía 381 Seccional de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico, despacho que determinó la inexistencia de las conductas punibles de destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento privado atribuidas a los integrantes de la corporación.

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El trámite penal comenzó a partir de la acción interpuesta por Montealegre Lynett en representación de su cónyuge, Tania Marcela Malely Hernández Guzmán, quien ejerció como exvicepresidenta jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación contra Enrique Vargas Lleras y otros directivos de la Cámara de Comercio de Bogotá por presuntos delitos relacionados con documentos privados - crédito @EnriqueVargasLl/X

En el escrito acusatorio, la parte denunciante señalaba la ocurrencia de supuestas anomalías cometidas durante el desarrollo de la sesión extraordinaria de la junta directiva celebrada el 30 de enero de 2025. No obstante, las verificaciones adelantadas por el ente acusador permitieron constatar que la documentación de la sesión no fue alterada, extraviada ni oculta por los directivos de la entidad mercantil.

El despacho judicial confirmó que el texto íntegro del acta se encuentra custodiado en el libro oficial de la Secretaría General y dispone de acceso público mediante las anotaciones del registro mercantil.

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