Colombia

El peso colombiano les estaría dando malas noticias a turistas extranjeros en el país por lo que ahora deben gastar al viajar: “Encarece”

La Encuesta Mensual de Alojamiento del Dane reportó un retroceso anual de 11,8% en agosto de 2026; la relación cambiaria es una hipótesis de expertos

Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, Colombia recibió 22 millones de visitantes no residentes, con un crecimiento del 134% frente al mismo periodo del Gobierno anterior - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
El sector turístico movió US$5.619 millones en los primeros seis meses de 2026, lo que representa un crecimiento del 4,9% en comparación con el mismo periodo de 2025 - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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La apreciación del peso colombiano podría estar presionando los ingresos hoteleros del país al encarecer Colombia para los visitantes extranjeros y abaratar los viajes al exterior para los colombianos, según planteó el director de Estudios Económicos y de Mercado de Aval Asset Management, Juan David Ballén.

La hipótesis del analista coincide con una caída anual de 11,8% en los ingresos reales del alojamiento registrada en agosto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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Ballén dijo que el comportamiento de la moneda se relaciona con los ingresos hoteleros a partir de un contraste histórico: “Los ingresos reales hoteleros alcanzaron su máximo en 2022, cuando el dólar también registró niveles históricos”, afirmó, en referencia al periodo en que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) superó los $5.000. Desde entonces, ambos indicadores descendieron y la TRM se ubica se ubica en la actualidad alrededor de $3.175.

Juan David Ballén, director de Estudios Económicos y de Mercado de Aval Asset Managemen. anotó que "un peso más fuerte encarece a Colombia para los turistas extranjeros" - crédito @juandaballen/X
Juan David Ballén, director de Estudios Económicos y de Mercado de Aval Asset Managemen. anotó que "un peso más fuerte encarece a Colombia para los turistas extranjeros" - crédito @juandaballen/X

Para el analista, una moneda apreciada puede reducir el gasto de los visitantes internacionales aun sin que caiga el número de llegadas. “Un peso más fuerte encarece a Colombia para los turistas extranjeros”, señaló, porque estos podrían recortar consumos o acortar sus estadías. Al mismo tiempo, advirtió que el dólar más barato en términos locales “podría incentivar el turismo internacional y desplazar parte del gasto turístico hacia otros países”.

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Ballén presentó su análisis como una posible influencia, no como una causalidad establecida por las encuestas del Dane o de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

Fortaleza del peso y gasto turístico

La Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del Dane, publicada el 16 de octubre, confirmó que el deterioro del sector se profundizó en agosto. En lo corrido de 2026, el retroceso acumula 7,5%, y en los 12 meses comprendidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 la contracción llega a 6,3%.

Los ingresos de los hoteles caen al igual que el dólar en Colombia - crédito Aval Asset Management
Los ingresos de los hoteles caen al igual que el dólar en Colombia - crédito Aval Asset Management

El resultado de agosto prácticamente duplicó ese ritmo, al tiempo que los hoteles operaron con menos personal y pagaron salarios más altos.

Caída de los ingresos hoteleros en agosto

Bogotá, el Eje Cafetero y Cartagena explicaron principalmente la variación nacional. La capital restó 2,2 puntos porcentuales (pp) a la cifra general y el Eje Cafetero, 2,1 pp; Cartagena y Antioquia aportaron 1,7 pp negativos cada una.

  • Eje Cafetero: registró el descenso más pronunciado entre las 12 regiones medidas: sus ingresos reales cayeron 44,9% y su ocupación bajó de 45,1% a 35,8% en un año, aunque la tarifa de la habitación sencilla aumentó 10%.
  • Región Pacífico: redujo sus ingresos reales 26,8% y su ocupación pasó de 42,5% a 37,0%.
  • Antioquia: anotó una baja de 13,3%.
  • San Andrés y Providencia: mantuvo la mayor ocupación del país, con 66,6%, pero sus ingresos cayeron 10,6%.
Eje Cafetero fue la región con mayor descenso en la EMA del Dane - crédito Dane
Eje Cafetero fue la región con mayor descenso en la EMA del Dane - crédito Dane

No todas las zonas siguieron esa trayectoria. Amazonía fue la única región con crecimiento en agosto, con 0,5%, y acumuló un avance de 3,4% en el año. El Golfo de Morrosquillo y Sabana cedió 1,7% en el mes, pero conservó un saldo positivo acumulado de 0,4%.

Agencias de viajes afrontan un mercado más exigente

La Encuesta Trimestral de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), correspondiente a julio-septiembre de 2026, mostró un comportamiento desigual entre las agencias de viajes:

  • 58,6% informó ventas favorables frente al mismo trimestre de 2025.
  • 39,8% reportó disminuciones, una diferencia marcada respecto al tercer trimestre de 2025, cuando el 80,6% había registrado crecimientos.
  • Las mayoristas aumentaron sus ventas 6,9%, en tanto que las agencias de viajes y turismo cayeron 4,4% y las operadoras, 3,9%.

Al respecto, la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, dijo que parte de esa disparidad se debe a cambios en los hábitos de los consumidores.

Paula Cortés Calle es la presidenta ejecutiva de Anato - crédito Anato
Paula Cortés Calle. presidenta ejecutiva de Anato, insiste en que el Gobierno nacional debe reducir el IVA a los tiquetes aéreos para impulsar el turismo en Colombia - crédito Anato

“Estos resultados evidencian que el crecimiento del turismo no necesariamente se traduce de manera uniforme en mejores resultados para las empresas”, afirmó. Señaló que las agencias enfrentan a viajeros que buscan experiencias distintas y recurren con mayor frecuencia a los canales digitales, y que el reto consiste en convertir esas transformaciones en ventas y competitividad, especialmente fuera de los grandes centros urbanos.

Ventas digitales y nuevas preferencias de viaje

Dentro de las preferencias de viajes se registraron los siguientes resultados:

  • Los canales virtuales concentraron 60,3% de las ventas de las agencias durante el tercer trimestre, frente al 49,2% de un año antes.
  • El turismo vacacional representó 72,2% de la comercialización, mientras que el corporativo redujo su participación de 22,5% a 19,2% y la industria de reuniones avanzó de 7,8% a 8,6%.
  • Sol y playa siguió como el producto más vendido, con 30,8% de participación, aunque el turismo cultural subió de 16,9% a 19,9% y naturaleza y aventura pasó de 18,4% a 19,4%.

Dentro de los destinos nacionales más mencionados estuvieron Cartagena, San Andrés, Medellín y Santa Marta; en el exterior sobresalieron Punta Cana, Europa, Panamá, España y Estados Unidos, junto con un mayor interés por Japón, China e Islandia.

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