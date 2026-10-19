Alfredo Arias podría regresar al Junior FC: estos son los otros nombres que empiezan a sonar para reemplazar a Sebastián Viera

Junior de Barranquilla empató ante Deportivo Cali y abrió la búsqueda de un nuevo entrenador para la próxima temporada - crédito David Jaramillo/Colprensa

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Junior quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II tras empatar con Deportivo Cali, un resultado que dejó al club fuera de la pelea y abrió la búsqueda de entrenador para la próxima temporada.

El principal candidato sería Alfredo Arias, quien no tiene equipo desde su salida de Junior a mitad de año. El técnico dejó el cargo pese a los malos resultados iniciales, después de haber conducido al conjunto a los títulos del Clausura de 2025 y el Apertura de 2026.

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Según información de William Figueroa publicada en su perfil de X, Arias y Arturo Reyes son las opciones que analiza la institución, aunque el primero tendría ventaja. El regreso podría facilitarse porque fue Arias quien armó la plantilla para la actual campaña y todavía no aceptó ninguna de las propuestas que recibió.

El puesto de Sebastián Viera también está bajo revisión para 2027. El director técnico no alcanzó los resultados esperados y el funcionamiento del equipo cambió durante su gestión.

La continuidad de Sebastián Viera al frente del plantel permanece bajo revisión ante la falta de resultados - crédito Junior FC

En su primera etapa al frente de Junior, Arias dirigió 74 encuentros en todas las competiciones, con 33 victorias, 18 empates y 23 derrotas.

William Figueroa amplió la información en X y señaló que Arturo Reyes y Alfredo Arias son los principales candidatos para dirigir a Junior de Barranquilla en 2027. También indicó que no descarta por completo a Mario Sebastián Viera, aunque sostuvo que Arias es la primera opción de la familia propietaria del club.

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“Aún que no podemos descartar a Mario Sebastián Viera del todo para el 2027, Arturo Reyes y Alfredo Arias son los principales candidatos a dirigir a Junior de Barranquilla, siendo este último la opción 1 de la familia, otros nombres? Pues por ahora solo hojas de vidas que llegan”, publicó Figueroa.

Tras su salida de Junior en esa etapa, Arias dejó abierta la posibilidad de regresar al club. “Me voy por la misma puerta que entré, pero en el significado, hasta digo me voy para volver”, afirmó el técnico uruguayo.

Juan David Ríos sacó la cara como bicampeón con Junior tras la eliminación anticipada en la Liga BetPlay 2026-II

El volante Juan David Ríos ofreció disculpas a la afición por el desempeño del plantel en el torneo clausura de 2026 - crédito @juniorclubsa/Instagram

Juan David Ríos ofreció disculpas a la afición de Junior después del empate 0-0 ante Deportivo Cali, un resultado que dejó al equipo de Barranquilla al borde de quedar fuera de los cuadrangulares finales de la Liga y de perder la posibilidad de defender su bicampeonato.

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Ríos recordó que Junior ganó los dos últimos torneos y sostuvo que los estadios del país se llenan cuando el equipo juega como visitante. “También recordar que somos bicampeones, hace dos meses estábamos alzando la Copa, tenemos el parche dorado”, declaró el volante.

El jugador caldense asumió la responsabilidad por la campaña y expresó su malestar por el momento del plantel: “Muy apenado, pidiendo disculpas de parte de todos mis compañeros a toda la gente de Barranquilla, a todos los hinchas de Junior, a las directivas, a todos los que luchan y siempre van y nos apoyan”.

Aunque Junior todavía conserva posibilidades matemáticas de clasificar, Ríos admitió que el equipo quedó comprometido y respondió a las burlas de sus rivales: “Ahora solo va a ser un campeón, de todos los que en este momento hay burlas sobre nosotros, de todo el país donde nos molestan”. Luego agregó: “Solo va a ser un campeón, el resto van a seguir sufriendo y nosotros, bicampeones, esperamos terminar con la frente en alto”.

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Así quedó el Junior FC en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

Deportivo Cali enfrenta a Junior de Barranquilla en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @deportivocalioficial/Instagram

América de Cali: 28 puntos / +16 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Atlético Nacional: 26 puntos / +14 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Cali: 26 puntos / +11 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Millonarios: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +6 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Once Caldas: 19 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 18 puntos / -3 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / -1 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 14 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Junior FC: 12 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. (eliminado) Alianza FC: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Boyacá Chicó: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Fortaleza FC: 11 puntos / -5 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportivo Pereira: 10 puntos / -10 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Jaguares FC: 10 puntos / -11 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportivo Pasto: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 12 partidos jugados.