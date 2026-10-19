Así fue el homenaje de la hinchada del Deportivo Cali a Carlos Bilardo y otras leyendas de la institución

Carlos Bilardo, Ingrid Guerra, Carlos Valderrama y Jorge Ramírez Gallego fueron algunos de los jugadores y entrenadores que fueron retratados en estandartes que se desplegaron en la tribuna de oriental - crédito La Baranda

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Deportivo Cali empató sin goles ante Junior FC en el partido válido por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II y postergó su clasificación a los cuadrangulares finales con cinco partidos por jugar. Aunque los hinchas se fueron con la amargura de no ver ganar a su equipo de local ante un rival que sufrió la expulsión de uno de sus jugadores en el segundo tiempo, en la previa del encuentro se vivió un emotivo homenaje a varios de los ídolos del equipo verdiblanco.

Las barras organizadas de oriental fueron las encargadas de recordar algunas de las leyendas más importantes en los 113 años de fundación de la institución. Fueron cuatro los entrenadores destacados por la hinchada: Francisco “Pancho” Villegas, el técnico que le dio a Cali sus tres primeros títulos en 1965, 1967 y 1969; Carlos Salvador Bilardo, el argentino que llevó a los Azucareros a su primera final de Copa Libertadores; Fernando “Pecoso” Castro, ganador de los títulos de 1996 y 2015 y Rafael Dudamel, actual entrenador, técnico del último título en 2021 y campeón como jugador en 1998.

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Carlos Salvador Bilardo fue entrenador del Deportivo Cali antes de tomar las riendas de la selección de Argentina y llevarla a su segundo título del mundo en 1986 - crédito Deportivo Cali

Entre los jugadores que fueron retratados en los estandartes se destaca Jorge Ramírez Gallego “Gallegol”, máximo goleador en la historia del Deportivo Cali y uno de los jugadores con más títulos en su haber (1965, 1967, 1969, 1970). También estaban Miguel Escobar, campeón en cuatro ocasiones, Jairo Arboleda, dos veces campeón, y Alberto “Tigre” Benítez, goleador del club entre 1975 y 1982.

De eras más recientes, se destacó Carlos Alberto “Pibe” Valderrama, que vistió la camiseta del club entre 1985 y 1988 y en segunda etapa entre 1996 y 1997. Guigo Mafla, goleador en la misma época y gran socio en la cancha del Samario, y Víctor Bonilla, que fue campeón en 1996 y en 1998.

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Del siglo actual, los jugadores que fueron reconocidos por la hinchada fueron Miguel Calero, formado en la cantera de porteros verdiblanca; Álvaro “Caracho” Domínguez, capitán del título del 2005; Andrés Pérez, que llegó al club tras jugar con Boca Juniors; y los dos últimos ídolos de la institución, Harold Preciado, campeón en 2015 y 2021 e Ingrid Guerra, goleadora histórica del Cali Femenino e integrante de todos los planteles campeones.