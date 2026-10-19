Así va la tabla de posiciones: Junior el único eliminado y América de Cali consiguió los puntos necesarios para clasificar

Bucaramanga y América empataron a un gol en el partido jugado en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

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América de Cali y Deportivo Cali no lograron asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II durante la fecha 15, una jornada que dejó la tabla más ajustada y aún conserva partidos pendientes entre lunes y martes.

Cinco equipos aparecen encaminados hacia la siguiente fase, aunque ninguno tiene el cupo garantizado desde el punto de vista matemático. América se mantiene como líder, pero cedió terreno en sus últimos compromisos.

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El “número mágico” de clasificación se establece entre 28 y 29 puntos; la diferencia de gol también será importante para determinar los clasificados a los cuadrangulares semifinales

Deportivo Cali mantuvo su tercera casilla y se acercó a la clasificación alargando su invicto a nueve jornadas - crédito Deportivo Cali

El equipo dirigido por David González empató 1-1 con Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini. El local jugó desde el minuto 26 con un futbolista menos por la expulsión de Carlos Romaña.

El entrenador del conjunto escarlata reconoció que el rendimiento no alcanzó para imponerse ante un rival disminuido: “Me parece que no fue nuestra mejor versión y tendremos que simplemente mirar qué tipo de soluciones necesitamos para lo que falta de aquí en adelante, para conseguir por fin esa clasificación y poder entrar de la mejor manera a los cuadrangulares”, dijo González.

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El empate sin goles entre Cali y Junior de Barranquilla, en Palmaseca, también impidió que el equipo local sellara su pase. Más de 26.000 hinchas del conjunto azucarero asistieron a un partido con pocas ocasiones de gol y sin la claridad necesaria para romper la igualdad, según Bluradio.

Deportes Tolima volvió a perder y compromete su participación en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

Los resultados del fin de semana reconfiguraron las aspiraciones de varios equipos. Llaneros venció 1-0 a Independiente Santa Fe en Villavicencio, Once Caldas derrotó 2-0 a Independiente Medellín, Águilas Doradas superó 2-1 a Deportes Tolima y Millonarios goleó 4-1 a Jaguares.

Atlético Nacional quedó a dos puntos de América, aunque su posición está condicionada por el calendario atrasado. El sábado disputó el encuentro pendiente de la primera fecha y goleó 4-1 a Boyacá Chicó en Tunja; este martes completará la fecha 15 contra Cúcuta Deportivo.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

Atlético Nacional se ha destacado en los últimos años por sus transferencias millonarias al exterior - crédito Atlético Nacional

América de Cali: 28 puntos / +16 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Atlético Nacional: 26 puntos / +14 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Cali: 26 puntos / +11 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Millonarios: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +6 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Once Caldas: 19 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 18 puntos / -3 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / -1 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 14 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Junior FC: 12 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. (eliminado) Alianza FC: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Boyacá Chicó: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Fortaleza FC: 11 puntos / -5 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportivo Pereira: 10 puntos / -10 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Jaguares FC: 10 puntos / -11 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Deportivo Pasto: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 12 partidos jugados.