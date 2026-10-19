Mató a un hombre, escapó a Chile y cuando volvió lo cogieron, así fue la captura de ‘El Gordo’ y otros de los más buscados por homicidio en Bogotá: Abelardo de la Espriella destacó el operativo

Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá notifican y detienen a un sospechoso requerido por la justicia por el delito de homicidio en la localidad de Engativá - crédito @SeguridadBOG/X

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Las autoridades de Bogotá capturaron a 64 presuntos homicidas durante los últimos 60 días, según el balance de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía Metropolitana.

La ofensiva contra los homicidios y la criminalidad organizada derivó en la detención de personas investigadas por feminicidios, sicariato y asesinatos ocurridos durante riñas o hechos de intolerancia. Los operativos combinaron labores de inteligencia, investigación criminal y acciones en distintas localidades de la capital.

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Del total de detenidos, 60 son hombres y cuatro son mujeres. Las autoridades aprehendieron a 27 en flagrancia, mientras que los otros 37 quedaron a disposición de la justicia tras órdenes judiciales.

Entre los casos reportados figura la captura de alias El Gordo, quien integraba el cartel de los delincuentes más buscados de Bogotá. Los uniformados lo ubicaron en el barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal.

Alias El Gordo permaneció oculto en Chile durante ocho meses antes de su localización y captura en la capital - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

El hombre era requerido por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano, atacado con un arma cortopunzante durante una riña el 15 de agosto de 2025.

De acuerdo con las labores de inteligencia, el sospechoso salió del país después del crimen y se ocultó en Chile durante cerca de ocho meses. La Policía lo encontró luego en Bogotá.

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Detalles sobre más de las capturas

El reporte oficial también incluyó la detención de alias Enano en el barrio El Muelle, en Engativá. Las autoridades lo señalan como presunto sicario y coordinador del tráfico local de estupefacientes.

El hombre estaría vinculado con un asesinato cometido con arma de fuego en junio de este año. La investigación busca establecer su responsabilidad en ese hecho.

En el sector de María Paz, los agentes capturaron a otro presunto implicado en un homicidio bajo la modalidad de sicariato. En Fontibón, detuvieron a un hombre señalado de matar a un ciudadano durante una riña relacionada con un caso de intolerancia.

Las autoridades también informaron avances en un doble homicidio registrado en marzo en Ciudad Bolívar. Según la investigación, el agresor habría disparado contra dos personas después de un altercado por el hurto de una gorra.

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El ataque dejó además a otros dos ciudadanos lesionados. El caso forma parte de las investigaciones recientes sobre hechos violentos originados en conflictos menores.

En San Vicente, barrio de la localidad de Tunjuelito, la Policía aprehendió por orden judicial a un adolescente de 17 años. El joven es investigado por su presunta participación en el asalto y homicidio de un ciudadano en Girardot, Cundinamarca.

La Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía aseguraron que mantendrán el despliegue técnico y operativo para prevenir homicidios y reforzar la protección de la vida en la capital.