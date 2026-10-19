Colombia

El presentador de ‘La red’ Carlos Vargas calificó de vieja a María Alejandra López, nueva Miss Universe Colombia y tuvo que disculparse: “Pido perdón con humildad”

“Me parece que eso es para tratarse”, dijo Carlitos Vargas sobre la persistencia de la nueva reina colombiana en los certámenes de belleza desde hace más de 10 años

Carlitos Vargas se disculpó por la situación, asumió la responsabilidad de los comentarios en contra de la reina - crédito @noidertv/TikTok

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Carlos Vargas habría cruzado la línea entre lo que para él pudo ser un simple comentario y lo que otros interpretaron como una crítica.

El presentador de La red de Caracol Televisión se disculpó públicamente con María Alejandra López, la nueva Miss Universe Colombia, después de que sus comentarios sobre la edad de la reina de belleza y sus trece años de trayectoria en concursos de belleza desataran una ola de críticas en redes sociales.

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Todo empezó el sábado 17 de octubre, durante una emisión del programa de variedades. Los presentadores hablaban sobre la elección de López, de 33 años, además de su compromiso en matrimonio, cuando el tema derivó en burlas sobre su edad y su larga búsqueda de representar a Colombia en el Miss Universo.

Vargas sugirió que la reina necesitaba “tratarse”

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reveló que tiene planes de casarse con su actual pareja, de origen puertorriqueño - crédito @malopezp/Instagram
María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reveló que tiene planes de casarse con su actual pareja, de origen puertorriqueño - crédito @malopezp/Instagram

La frase que encendió la polémica fue directa: “Me parece que la está haciendo, pues está bien por ella porque se siente halagada por su belleza, pero me parece que eso es para tratarse”, dijo Carlitos Vargas durante la emisión.

No fue el único comentario cuestionado. Vargas también especuló sobre el motivo detrás de la insistencia de López en los certámenes debido a una pregunta vinculada a la salud mental de la beldad.

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“Debe haberla, porque es una necesidad que la vean”, respondió cuando Mary Méndez le preguntó si detrás de esa persistencia había “alguna herida de infancia”.

Giraldo fue quien reveló el apodo despectivo que circulaba en redes sociales contra la reina. “La gente en redes sociales empezó a molestar. Le decían Mavieja”, relató Giraldo, que además admitió sentirse “indignado” por los ataques, aunque igual los repitió al aire.

Qué dijo Vargas en su disculpa pública

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Carlitos Vargas emitió un breve comunicado pronunciándose sobre la situación en el programa - crédito @carlitosvargasm/IG

Carlos Humberto Vargas Moreno, nombre completo del presentador, publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram horas después de la polémica. Reconoció haber juzgado una historia que no conocía y pidió perdón a quienes se sintieron ofendidos por sus palabras, sin buscar justificarse.

“Hoy ofrezco disculpas a @malopezp porque crucé una línea entre opinar y juzgar una historia que no conozco”, escribió Vargas en su mensaje. El presentador agregó: “Nadie debería sentirse descalificado por perseguir sus sueños”.

Vargas cerró su publicación con una reflexión sobre su propio aprendizaje: “No quiero justificarme; quiero seguir aprendiendo, ser más consciente y respetar mejor las decisiones de los demás. A quienes ofendí, les pido perdón con humildad”.

La reina respondió con un mensaje de reconciliación

María Alejandra López no tardó en reaccionar. La Miss Universe Colombia compartió la disculpa de Vargas en su propia cuenta de Instagram y sumó una respuesta que combinó comprensión con un llamado a la reflexión colectiva.

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María Alejandra López, actual Miss Universe Colombia, le respondió al presentador sus disculpas por el comentario sobre su edad - crédito @malopezp/IG

“Carlitos, nada que perdonar, todo por amar. Sin embargo, no podemos amar lo que no conocemos; por tal razón, honro tus sinceras disculpas y los invito a todos a tomarse un momento para conocer bien a alguien antes de opinar”, escribió López en su historia.

La reina fue más allá de aceptar la disculpa individual. Reconoció haber incurrido ella misma en juicios similares alguna vez: “Yo también he caído en estas trampas del ego, y hoy me disculpo públicamente si alguna vez he hecho daño a alguien con o sin intención”.

López cerró su mensaje con una frase que resumió el tono conciliador del intercambio: “Lo importante de los daños, es tener la capacidad de repararlos”. Además, agradeció a Vargas por el gesto con un mensaje adicional: “Gracias María Alejandra por entenderme”, escribió el presentador sobre la respuesta de la reina.

El episodio no fue aislado dentro del segmento del programa. Otros panelistas, como Mary Méndez y Marco Vergara, también participaron del debate sobre la edad y la trayectoria de la concursante, aunque fue Vargas quien asumió públicamente la responsabilidad y ofreció las disculpas que terminaron por bajarle el tono a la controversia en redes sociales.

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