Fiscalía acusará formalmente a Zulma Guzmán por el homicidio de dos niñas con frambuesas envenenadas en Bogotá: podría enfrentar 60 años de cárcel

Al proceso de Guzmán aún le faltan varias fases antes de definirse la extradición - crédito composición fotográfica

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La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud para imputar a Zulma Guzmán los delitos de homicidio y tentativa de homicidio por el caso del envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá.

El anuncio fue dado por Deicy Jaramillo, fiscal delegada para la Seguridad Territorial, quien informó que la solicitud de audiencia fue presentada por los dos delitos mencionados y que se pidió programarla con anticipación para coordinar la participación de la oficina de asuntos internacionales.

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“Hoy solicitamos la solicitud de imputación por homicidio en concurso homogéneo, en concurso con tentativa de homicidio agravado, por tratarse el motivo abyecto, por sevicia y por ser menor de trece años”, declaró la delegada en una rueda de prensa.

FOTO DE ARCHIVO. Fachada de la sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá, Colombia, 24 de marzo, 2023. REUTERS/Luisa González

El ente investigador pidió que la audiencia se realice de forma virtual, debido a que Guzmán permanece en Reino Unido mientras avanza el proceso de extradición hacia Colombia.

“Solicitamos al juez que nos notificara (la audiencia) con el tiempo suficiente para coordinar a través de la Oficina de Asuntos Internacionales que la audiencia sería virtual y que la señora Zulma se pueda conectar desde el Reino Unido con nosotros en esa audiencia”, declaró.

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Según el sistema judicial de Colombia, la acumulación de penas para este tipo de concursos delictivos tiene un límite estricto, fijando el tope máximo de reclusión en los 60 años de cárcel, respectivamente.

Investigación contra Zulma Guzmán

De acuerdo con el expediente del ente acusatorio, Zulma Guzmán es acusada por presuntamente gestionar el envío de frambuesas contaminadas con talio a una vivienda de Bogotá.

Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2025 cuando dos niñas de 13 y 14 años consumieron frutas bañadas en chocolate durante una reunión de adolescentes en Bogotá.

La Fiscalía aportó pruebas, en contra de Zulma Guzmán, de la contaminación intencional con talio en alimentos que causaron la muerte de dos menores y lesiones graves a dos jóvenes en Bogotá - crédito Colprensa

Ambas murieron tras ser trasladadas a la Fundación Santa Fe por síntomas de intoxicación; el episodio también afectó a otro menor y a un adulto, pero que sobrevivieron.

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La investigación estableció que la causa de los fallecimientos fue una intoxicación aguda por talio. La Fiscalía sostuvo que la sustancia fue incorporada intencionalmente a los alimentos por sus características: es altamente tóxica, poco volátil, incolora e inodora.

Las primeras versiones señalaban que el alimento fue enviado mediante una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un regalo; no obstante, la Fiscalía señaló que esa descripción era falsa.

Un día antes de los hechos, un repartidor que presuntamente había sido contratado por Guzmán entregó frambuesas a la casa de la familia De Bedout. El obsequio habría sido destinado a los asistentes a la reunión y contenía el metal tóxico.

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La defensa de Jeisson Rosas niega su implicación en el caso y asegura que no estaba en Colombia el día del envenenamiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía atribuye a Guzmán la responsabilidad por el envío de los alimentos contaminados. La solicitud judicial incluye la imputación por la muerte de las dos adolescentes y por las intoxicaciones de las otras personas que consumieron el producto.

Los investigadores reconstruyeron el recorrido del envío mediante registros de plataformas digitales. También encontraron rastros de talio en un casillero vinculado a Guzmán en el Club El Nogal, en el norte de la ciudad.

Zulma Guzmán salió de Colombia después de la muerte de las menores y estuvo en Argentina, Brasil y Reino Unido. Tras ocho meses de investigación, la Fiscalía la señaló el 5 de diciembre de 2025 como presunta responsable de contaminar las frambuesas.

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La mujer fue localizada el 17 de diciembre de 2025 en el río Támesis de Londres y detenida mediante una circular roja de Interpol. Permanece privada de la libertad en la prisión HMP Bronzefield mientras se resuelve su extradición a Colombia, un trámite que comenzó en enero de 2026 tras su presentación ante el Tribunal de Westminste, según el diario local The Sun.

Zulma Guzmán y su ingreso a Reino Unido, fotografía - crédito redes sociales

La investigación también analiza si la empresaria está relacionada con otro caso de envenenamiento con talio que involucró a una familiar. En su momento, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, afirmó que los investigadores hallaron pruebas científicas sobre un método similar y advirtió que podrían estar ante un caso de asesinato serial.

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“Tenemos evidencia cierta de otro caso que ocurrió aproximadamente hace un año y que involucra a una familiar de la señora Zulma. Tenemos el mismo método de envenenamiento y el grupo de investigación y de criminalística ha encontrado evidencia científica que muestra un episodio de envenenamiento con unas características muy similares, lo cual nos hace pensar en que podemos estar ante un episodio de asesinato serial”, dijo a la prensa nacional.