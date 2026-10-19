Colombia

Fiscalía acusará formalmente a Zulma Guzmán por el homicidio de dos niñas con frambuesas envenenadas en Bogotá: podría enfrentar 60 años de cárcel

El ente acusador radicó la petición de formulación de cargos por homicidio y tentativa de homicidio, luego de que la investigada permaneciera fuera del país durante el trámite judicial en curso

Al proceso de Guzmán aún le faltan varias fases antes de definirse la extradición - crédito composición fotográfica
Al proceso de Guzmán aún le faltan varias fases antes de definirse la extradición - crédito composición fotográfica
Guardar

La Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud para imputar a Zulma Guzmán los delitos de homicidio y tentativa de homicidio por el caso del envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá.

El anuncio fue dado por Deicy Jaramillo, fiscal delegada para la Seguridad Territorial, quien informó que la solicitud de audiencia fue presentada por los dos delitos mencionados y que se pidió programarla con anticipación para coordinar la participación de la oficina de asuntos internacionales.

PUBLICIDAD

Hoy solicitamos la solicitud de imputación por homicidio en concurso homogéneo, en concurso con tentativa de homicidio agravado, por tratarse el motivo abyecto, por sevicia y por ser menor de trece años”, declaró la delegada en una rueda de prensa.

FOTO DE ARCHIVO. Fachada de la sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá, Colombia, 24 de marzo, 2023. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Fachada de la sede de la Fiscalía General de Colombia en Bogotá, Colombia, 24 de marzo, 2023. REUTERS/Luisa González

El ente investigador pidió que la audiencia se realice de forma virtual, debido a que Guzmán permanece en Reino Unido mientras avanza el proceso de extradición hacia Colombia.

“Solicitamos al juez que nos notificara (la audiencia) con el tiempo suficiente para coordinar a través de la Oficina de Asuntos Internacionales que la audiencia sería virtual y que la señora Zulma se pueda conectar desde el Reino Unido con nosotros en esa audiencia”, declaró.

PUBLICIDAD

Según el sistema judicial de Colombia, la acumulación de penas para este tipo de concursos delictivos tiene un límite estricto, fijando el tope máximo de reclusión en los 60 años de cárcel, respectivamente.

Investigación contra Zulma Guzmán

De acuerdo con el expediente del ente acusatorio, Zulma Guzmán es acusada por presuntamente gestionar el envío de frambuesas contaminadas con talio a una vivienda de Bogotá.

Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2025 cuando dos niñas de 13 y 14 años consumieron frutas bañadas en chocolate durante una reunión de adolescentes en Bogotá.

La Fiscalía aportó pruebas, en contra de Zulma Guzmán, de la contaminación intencional con talio en alimentos que causaron la muerte de dos menores y lesiones graves a dos jóvenes en Bogotá - crédito Colprensa
La Fiscalía aportó pruebas, en contra de Zulma Guzmán, de la contaminación intencional con talio en alimentos que causaron la muerte de dos menores y lesiones graves a dos jóvenes en Bogotá - crédito Colprensa

Ambas murieron tras ser trasladadas a la Fundación Santa Fe por síntomas de intoxicación; el episodio también afectó a otro menor y a un adulto, pero que sobrevivieron.

La investigación estableció que la causa de los fallecimientos fue una intoxicación aguda por talio. La Fiscalía sostuvo que la sustancia fue incorporada intencionalmente a los alimentos por sus características: es altamente tóxica, poco volátil, incolora e inodora.

Las primeras versiones señalaban que el alimento fue enviado mediante una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un regalo; no obstante, la Fiscalía señaló que esa descripción era falsa.

Un día antes de los hechos, un repartidor que presuntamente había sido contratado por Guzmán entregó frambuesas a la casa de la familia De Bedout. El obsequio habría sido destinado a los asistentes a la reunión y contenía el metal tóxico.

La defensa de Jeisson Rosas niega su implicación en el caso y asegura que no estaba en Colombia el día del envenenamiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La defensa de Jeisson Rosas niega su implicación en el caso y asegura que no estaba en Colombia el día del envenenamiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía atribuye a Guzmán la responsabilidad por el envío de los alimentos contaminados. La solicitud judicial incluye la imputación por la muerte de las dos adolescentes y por las intoxicaciones de las otras personas que consumieron el producto.

Los investigadores reconstruyeron el recorrido del envío mediante registros de plataformas digitales. También encontraron rastros de talio en un casillero vinculado a Guzmán en el Club El Nogal, en el norte de la ciudad.

Zulma Guzmán salió de Colombia después de la muerte de las menores y estuvo en Argentina, Brasil y Reino Unido. Tras ocho meses de investigación, la Fiscalía la señaló el 5 de diciembre de 2025 como presunta responsable de contaminar las frambuesas.

La mujer fue localizada el 17 de diciembre de 2025 en el río Támesis de Londres y detenida mediante una circular roja de Interpol. Permanece privada de la libertad en la prisión HMP Bronzefield mientras se resuelve su extradición a Colombia, un trámite que comenzó en enero de 2026 tras su presentación ante el Tribunal de Westminste, según el diario local The Sun.

Zulma Guzmán y su ingreso a Reino Unido, fotografía - crédito redes sociales
Zulma Guzmán y su ingreso a Reino Unido, fotografía - crédito redes sociales

La investigación también analiza si la empresaria está relacionada con otro caso de envenenamiento con talio que involucró a una familiar. En su momento, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, afirmó que los investigadores hallaron pruebas científicas sobre un método similar y advirtió que podrían estar ante un caso de asesinato serial.

Tenemos evidencia cierta de otro caso que ocurrió aproximadamente hace un año y que involucra a una familiar de la señora Zulma. Tenemos el mismo método de envenenamiento y el grupo de investigación y de criminalística ha encontrado evidencia científica que muestra un episodio de envenenamiento con unas características muy similares, lo cual nos hace pensar en que podemos estar ante un episodio de asesinato serial”, dijo a la prensa nacional.

Temas Relacionados

FiscaliaZulma GuzmanImputación de cargosReino UnidoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El ‘influencer’ Vincent Ramos rectificó señalamiento en contra de Adriana Lucía por el caso “Bendito Menor” tras ser señalado de desacato: “Es falso y carece de sustento”

A las tres de la madrugada, cuando casi nadie mira X, el influenciador publicó la rectificación que un juez le exigía desde hace semanas: reconocer que es falso que la cantante fuera amiga del criminal

El ‘influencer’ Vincent Ramos rectificó señalamiento en contra de Adriana Lucía por el caso “Bendito Menor” tras ser señalado de desacato: “Es falso y carece de sustento”

Diez personas heridas en un accidente durante un paseo familiar: un microbús se quedó sin frenos y cayó por un abismo de 50 metros Santander

Las ambulancias y las unidades de rescate acudieron al corredor rural para atender a los pasajeros, incluidos menores de edad, quienes permanecen bajo valoración médica en Bucaramanga

Diez personas heridas en un accidente durante un paseo familiar: un microbús se quedó sin frenos y cayó por un abismo de 50 metros Santander

Capturaron por espionaje a un capitán activo del Ejército en Bogotá: tendría nexos con un frente de las disidencias y estaría vinculado con un secuestro

El oficial, en servicio activo, quedó ante la justicia tras pesquisas de contrainteligencia y la Policía, que indagan supuesta entrega de datos reservados y cooperación en delitos de esa organización armada ilegal

Capturaron por espionaje a un capitán activo del Ejército en Bogotá: tendría nexos con un frente de las disidencias y estaría vinculado con un secuestro

Estrelló un lujoso Tesla Cybertruck contra un poste eléctrico en Llanogrande, cerca a Medellín: así fue el accidente

El impacto, ocurrido en horas de la mañana, obligó a desplegar equipos de atención para revisar tanto el estado del vehículo como el de la red eléctrica afectada

Estrelló un lujoso Tesla Cybertruck contra un poste eléctrico en Llanogrande, cerca a Medellín: así fue el accidente

Verónica Alcocer aclaró si su amiga Carolina Plata y Danilo Romero obtuvieron beneficios en el Gobierno Petro: “Es parte de mi familia”

La exprimera dama de la Nación también explicó su relación con el empresario catalán Manel Grau y descartó vínculos comerciales con sus actividades

Verónica Alcocer aclaró si su amiga Carolina Plata y Danilo Romero obtuvieron beneficios en el Gobierno Petro: “Es parte de mi familia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Margarita Rosa de Francisco habló de su cirugía facial, de la presión sobre las mujeres y reconoció que su activismo político la alejó de algunos amigos: “Mucha soledad”

Margarita Rosa de Francisco habló de su cirugía facial, de la presión sobre las mujeres y reconoció que su activismo político la alejó de algunos amigos: “Mucha soledad”

Guajira, del ‘Desafío’, se convirtió en la cuarta finalista de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ y así lo celebró: “Estamos en la gran final”

La Toxi Costeña habló sin filtros de su relación con un hombre de 46 años y reveló detalles de su vida íntima: “Eso es lo que pido”

Yina Calderón pidió justicia para Baby Demoni al conocerse dictamen de Medicina Legal sobre su asesinato: “Ese desgraciado tiene que pagar”

El presentador de ‘La red’ Carlos Vargas calificó de vieja a María Alejandra López, nueva Miss Universe Colombia y tuvo que disculparse: “Pido perdón con humildad”

Deportes

Alfredo Arias podría regresar al Junior FC: estos son los otros nombres que empiezan a sonar para reemplazar a Sebastián Viera

Alfredo Arias podría regresar al Junior FC: estos son los otros nombres que empiezan a sonar para reemplazar a Sebastián Viera

Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Así fue el homenaje de la hinchada del Deportivo Cali a Carlos Bilardo y otras leyendas de la institución

Juan Camilo Hernández se lesionó contra Barcelona y no jugará con Real Betis durante varias semanas: tampoco estará con la selección Colombia

Luis Díaz debería reemplazar a Michael Olise en el Bayern Múnich ante Arsenal en la Champions League: esto es lo que dice la prensa alemana