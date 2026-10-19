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Juan Camilo Hernández se lesionó contra Barcelona y no jugará con Real Betis durante varias semanas: tampoco estará con la selección Colombia

El ‘Cucho’ atravesaba un buen inicio de temporada en la Liga de España, que se verá interrumpido por una molestia en el sóleo proximal de la pierna izquierda

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Juan Camilo “Cucho” Hernández sufrió una lesión muscular en el sóleo proximal izquierdo durante el partido ante el Barcelona y su baja en el Real Betis podría apartarlo de una eventual convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos de noviembre frente a Chile.

El delantero acumula 10 partidos en la temporada 2026/27: nueve por LaLiga y uno por la UEFA Champions League. Su registro incluye tres goles y dos asistencias.

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Néstor Lorenzo no lo convocó para las fechas FIFA de septiembre y octubre, en las que Colombia jugó amistosos contra México, Paraguay y Perú. Hernández sí integró el plantel que disputó la Copa Mundial de la FIFA a mitad de año.

La ausencia podría extenderse por un mes, de acuerdo con las previsiones publicadas en España. Si se cumple ese plazo, el atacante no estaría disponible para el parón internacional programado entre el 9 y el 17 de noviembre.

El delantero sufrió un fuerte golpe en el entrenamiento del cuadro "Cafetero", el primero del equipo dirigido por Néstor Lorenzo en Guadalajara (México)-crédito @FCFSeleccionCol/X
El delantero dio una asistencia en la Copa del Mundo - crédito @FCFSeleccionCol/X

El club sevillano confirmó que el problema físico se produjo el sábado y condicionó su regreso a los entrenamientos. El comunicado del Real Betis señaló: “El jugador del Real Betis Balompié, Cucho Hernández, sufrió una lesión muscular en el transcurso del encuentro del sábado frente al FC Barcelona. Las pruebas a las que se ha sometido esta mañana confirman que sufre un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo. Su reincorporación al grupo dependerá de su evolución”.

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Hernández fue sustituido en la última media hora del encuentro por el delantero irlandés Troy Parrott. Antes de salir del campo, protagonizó una acción que derivó en la anulación del gol de Giovani Lo Celso: el VAR detectó una mano del colombiano al inicio de la jugada.

La evolución del atacante será determinante para conocer si podrá estar disponible en la próxima salida de Champions League ante el Feyenoord.

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