Colombia

Verónica Alcocer aclaró si su amiga Carolina Plata y Danilo Romero obtuvieron beneficios en el Gobierno Petro: “Es parte de mi familia”

La exprimera dama de la Nación también explicó su relación con el empresario catalán Manel Grau y descartó vínculos comerciales con sus actividades

Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, generó controversia por su comportamiento, primero por “excederse” en sus funciones protocolarias y ahora por distanciarse de ellas, mientras lleva una vida de lujo en Estocolmo - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, se refirió públicamente sobre las acusaciones públicas de Eva Ferrer - crédito Andrea Puentes/Presidencia
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Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia y exesposa de Gustavo Petro, habló por primera vez sobre las graves acusaciones lanzadas por Eva Ferrer, quién la acuso de liderar una red ilegal dedicada al tráfico de droga, armas y dinero.

La excompañera sentimental del expresidente colombiano, en entrevista con Noticias RCN, negó rotundamente las denuncias de la exconsejera presidencial para la Reconciliación, recalcando que sus cuestionamientos hacen parte de unos beneficios que, en sus palabras no fueron cumplidos durante la administración del líder del Pacto Histórico.

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Incluso, en su charla con el noticiero mencionado, se refirió al papel que tuvieron Ingrid Carolina Plata Navas, amiga personal de Alcocer, y su esposo Danilo Romero, empresario cercano al entonces entorno presidencial.

Inicialmente, la ex primera dama recalcó que con las dos personas tiene una relación de bastante tiempo, a tal punto de considerarlos como parte de su núcleo familiar. “Relación que tengo con Carolina Plata y Danilo es más que una amistad, es una hermandad, porque son parte de familia, las considero parte de familia. Los quiero, no me da pena decir Carolina Plata es mi hermana”, expresó.

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La exprimera dama indicó que Carolina Plata administró las casas privadas de la Presidencia durante cuatro años con el respaldo de la familia Petro - crédito Captura de Pantalla X/El Colombiano
La exprimera dama indicó que Carolina Plata administró las casas privadas de la Presidencia durante cuatro años con el respaldo de la familia Petro - crédito Captura de Pantalla X/El Colombiano

En su relato, Alcocer recordó que, tanto Plata como Romero, estuvieron presentes cuando, según ella, afrontaron dificultades económicas. “Quizá una de las más fuertes cuando salimos de la alcaldía (de Bogotá), o sea, (cuando tienes) el poder, hay muchos amigos, mucha gente, todo aparece. Pero cuando se va el poder, todo se desaparece”, contó.

La ex primera dama afirmó que Plata la ayudó a pagar el colegio de sus hijos y que Romero contribuyó al pago de sus cuentas. “Había días que ni siquiera había para una libra de sal (...) Carolina Plata y Danilo Romero, en ese momento, estuvieron para pagar el colegio en el Liceo Francés de mis hijos”, recordó.

Además, Alcocer señaló que Plata fue directora de las casas privadas y estuvo encargada de su administración. Según detalló a Noticias RCN, para ocupar ese puesto se requerían dos condiciones: ser bachiller y contar con la confianza absoluta de la familia presidencial. “Carolina me acompañó durante cuatro años, administración, casas privadas”, indicó.

En cuanto a los cuestionamientos contra los dos exfuncionarios de posibles réditos a cambio de sus servicios con su familia, Alcocer respondió: “Absolutamente no. Yo no tengo nada que ver, sino únicamente con lo que te estoy contando”.

Eva Ferrer vinculó a Carolina Plata con la coordinación de viajes a Venezuela y contactos con alias Papá Pitufo - crédito Presidencia de Colombia
Eva Ferrer vinculó a Carolina Plata con la coordinación de viajes a Venezuela y contactos con alias Papá Pitufo - crédito Presidencia de Colombia

¿Qué había dicho Eva Ferrer de Plata y Romero?

Según denunció Eva Ferrer en su declaración a Semana, Carolina Plata había sido depositaria y presunta testaferra de altas sumas de dinero de Alcocer, en la que, según la española, realizaban costosas compras con la tarjeta de crédito personal de Plata. Además, la vinculó con los polémicos viajes de la entonces primera dama a Venezuela.

“A mí me dicen, y lo que viví, es que todos los temas de los vuelos de Verónica hacia Venezuela los llevaba Carolina Plata y eran superconfidenciales. Y desde que yo salí, más”, sostuvo Ferrer.

De igual manera, la catalana denunció que Plata había sido el enlace entre Alcocer y Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, conocido como el Zar del Contrabando. “Viene otra persona y me explica que Verónica había conocido a Papá Pitufo a través de Carolina Plata, de una vecina de Carolina Plata, en casa de Carolina Plata”, mencionó.

En cuanto al papel de Danilo Romero, Ferrer mencionó que supuestamente rindió cuentas en la Casa de Nariño detallando millonarios gastos personales de la exprimera dama. “En 2024 va a Casa de Nariño a enseñarle las cuentas de Verónica, de cómo están sus cuentas, y se había gastado más de un millón y medio en ese año y medio”, sostuvo.

El hermano de Manuel Grau (cercano a Verónica Alcocer), uno de los catalanes nacionalizados por Petro, también figura como socio clave en Colven, la empresa que se benefició de los contratos en Barinas y Apure - crédito EFE
Verónica Alcocer sostuvo que nunca facultó al empresario Manel Grau para tramitar favores o contratos ante entidades estatales - crédito EFE

Verónica Alcocer también habló de Manel Grau

Por otra parte, la ex primera dama también se refirió a su relación con el español Manel Grau, empresario de origen catalán nacionalizado colombiano. En su diálogo con Noticias RCN, Verónica Alcocer describió a Grau como un amigo personal desde hace más de 10 años, pero negó tener negocios con él o participación en sus actividades. “No tengo nada que ver con Manel de sus actuaciones en otro tipo de esferas”, manifestó.

La acusación de Eva Ferrer señala que el empresario español le habría contado que la exesposa de Petro ingresó al país con el dinero en maletas, tras un viaje a Venezuela. Ante ello, Alcocer rechazó esa versión y sostuvo que Grau también la desmintió públicamente. “Nunca en mi vida he tenido 2.5 millones de dólares”, declaró Alcocer.

También, aseguró que nunca autorizó a Grau, a personas cercanas ni a desconocidos a hablar o realizar gestiones en su nombre ante entidades estatales. Indicó que, si alguien utilizó su identidad para pedir favores, contratos o puestos, deberá responder ante la justicia.

Verónica Alcocer junto con el empresario catalán colombiano Manuel Grau Pujadas - crédito Captura de Pantalla Expressen
Verónica Alcocer junto con el empresario catalán colombiano Manuel Grau Pujadas - crédito Captura de Pantalla Expressen

“Yo nunca jamás he autorizado ni a Manel ni a personas cercanas, ni a personas conocidas ni desconocidas a hablar de mí. Pero sí me he enterado del hecho”, precisó.

Por último, se refirió a la ciudadanía colombiana de Grau, aclarando que el empresario llevaba más de una década viviendo en el país y expresó su desconocimiento frente al funcionamiento de esos trámites, aunque planteó que pudo haber solicitado la nacionalidad por su intención de permanecer en Colombia.

“Manel llevaba viviendo en el país mucho más de diez años, y Manel era una persona que había venido, se quedó, le gustó Colombia, empezó a hacer todo su negocio de residencias de estudiantes (...) ¿Por qué le dan la ciudadanía? Pues seguramente quería ser ciudadano y se la pidió al presidente y el presidente no vio un pecado ni vio un ilícito”, puntualizó.

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