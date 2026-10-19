Colombia

Había un plan para que sicarios atentaran contra el expresidente César Gaviria: la Fiscalía investiga el complot que estaría ligado al asesinato de Miguel Uribe Turbay

La indagación analiza la versión de que la Segunda Marquetalia habría contemplado atacar al exmandatario. Asimismo, los recursos, obtenidos mediante actividades ilícitas en la frontera venezolana, habrían llegado a los campamentos por medio de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo

La Fiscalía General de la Nación investiga si la red vinculada al asesinato de Miguel Uribe Turbay planeó también un atentado contra César Gaviria Trujillo - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
La Fiscalía General de la Nación investiga si la red vinculada al asesinato de Miguel Uribe Turbay planeó también un atentado contra César Gaviria Trujillo - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Guardar

En medio de las recientes revelaciones hechas por Maria Claudia Tarazona, viuda del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en la mañana del lunes 19 de octubre se conoció una nueva versión que maneja las autoridades y que incluiría el presunto atentado contra otro político.

Según información revelada por la revista Semana, la Fiscalía General de la Nación investiga si el grupo criminal vinculado al asesinato de Miguel Uribe Turbay también habría planeado un atentado contra el expresidente César Gaviria Trujillo, dentro de una trama que habría involucrado a antiguos mandos de las Farc y recursos obtenidos en actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

La pesquisa incorporó el testimonio de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien señaló a Kendry Téllez Álvarez, alias Yaco, como la persona que le informó que la Segunda Marquetalia había ordenado la operación contra el entonces senador Uribe Turbay.

Yaco fue históricamente jefe del comando urbano de las Farc con mayor presencia en Bogotá. Formó parte del Acuerdo de Paz y es compareciente ante la JEP, aunque su paradero se desconoce desde el asesinato de Uribe Turbay.

El expresidente colombiano César Gaviria fue el principal apuntado por parte de Losada luego de renunciar al Partido Liberal Colombiano - crédito archivo Colprensa / Camila Díaz
El testigo Simeón Pérez Marroquín declaró que la Segunda Marquetalia ordenó el atentado contra el exsenador Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa / Camila Díaz

La Fiscalía también revisa el supuesto interés de esa estructura en atacar a Gaviria Trujillo. El posible atentado habría sido mencionado por la misma fuente que vinculó a Yaco con los preparativos contra el dirigente del Centro Democrático.

PUBLICIDAD

Respecto a este otro posible atentado, la fuente hace referencia a la participación que tendría Kendry Téllez, alias Yaco, quien ha sido históricamente el jefe del comando urbano más fuerte de las Farc que operaba principalmente en Bogotá. Yaco fue parte del Acuerdo de Paz y es compareciente ante la JEP, pero desde el magnicidio no se conoce su paradero”, señalan fuentes enteradas del caso a Semana.

La ejecución del crimen tendría como una de sus figuras centrales a Géner García Molina, alias John 40, también identificado como Francisco Javier Builes. De acuerdo con la revista nacional, este hombre afirmó que se reunieron 5.000 millones de pesos mediante una serie de operaciones ilegales.

Los recursos procederían de actividades de la Segunda Marquetalia en la frontera con Venezuela, antes de la extradición de Nicolás Maduro. Parte de la planificación del asesinato habría ocurrido en una reunión realizada en ese país.

Las autoridades desconocen el paradero del compareciente ante la JEP Kendry Téllez Álvarez, alias Yaco, tras el crimen del dirigente político - crédito Colprensa
Las autoridades desconocen el paradero del compareciente ante la JEP Kendry Téllez Álvarez, alias Yaco, tras el crimen del dirigente político - crédito Colprensa

En ese encuentro habrían participado de manera virtual Geovany Andrés Rojas, alias Araña, y su lugarteniente, conocido como Jairo o Popeye. También fueron mencionados Walter Mendoza, jefe de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda e hijo de Manuel Marulanda, alias Tirofijo; el Zarco Aldinever y John 40.

El dinero habría llegado a los campamentos a través de Pérez Marroquín, quien, según la denuncia, recogió los fondos destinados al crimen. Alias el Viejo fue capturado el 27 de octubre de 2025 en la vereda Brisas del Güéjar, en el municipio de Puerto Lleras, Meta, y su situación procesal deberá ser contrastada con el expediente de la investigación.

María Claudia Tarazona señaló al hijo de alias Tirofijo como presunto coordinador material del asesinato de Miguel Uribe

María Claudia Tarazona afirmó que Enrique Marulanda, a quien identificó como hijo biológico de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, habría dado y coordinado la orden material para asesinar a Miguel Uribe Turbay.

La viuda del entonces aspirante presidencial sostuvo en diálogo con El Tiempo que esa información fue entregada a la Fiscalía General de la Nación al cierre de la semana pasada.

Fiscalía investiga pruebas entregadas por María Claudia Tarazona sobre la orden que se habría dado desde el Congreso para asesinarlo - crédito Reuters
María Claudia Tarazona afirmó ante la Fiscalía que Enrique Marulanda, hijo biológico de Tirofijo, coordinó la orden material del asesinato – crédito Reuters

Ayer llegó una información muy importante a la Fiscalía que próximamente será revelada. Le adelanto: resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda. Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a ‘John 40’, que hace parte de la ‘Segunda Marquetalia’”, señaló la viuda de Uribe Turbay a El Tiempo.

Tarazona dijo que Marulanda sería hijo de crianza de la excongresista Sandra Ramírez y que estaría a cargo de una mina ilegal situada en Vaupés o Guainía, ubicación que dijo no tener confirmada. Según su versión, el yacimiento pertenecería a Géner García Molina, alias John 40, integrante de la Segunda Marquetalia.

Enrique Marulanda dio la orden, no la intelectual, sino la material. El hijo de ‘Tirofijo’, hijo de crianza de Sandra Ramírez, dio la orden y la coordinó”, afirmó Tarazona en una entrevista con El Tiempo.

La viuda de Uribe Turbay señaló que la Segunda Marquetalia habría intervenido en la ejecución del crimen, aunque diferenció esa presunta participación de la autoría intelectual. También aseguró que la estructura obtuvo recursos en Venezuela, contrató a los ejecutores y se comunicó con Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, a quien ubicó como coordinador de la red en Bogotá.

Temas Relacionados

César GaviriaSegunda MarquetaliaMagnicidio Miguel Uribe TurbaySicariatoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz igualaron a un gol en su debut ante Libertad y buscan el liderato del grupo ante las campeonas de la Liga uruguaya de fútbol femenino

Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Alfredo Arias podría regresar al Junior FC: estos son los otros nombres que empiezan a sonar para reemplazar a Sebastián Viera

El 0-0 ante Deportivo Cali dejó al club de Barranquilla con 12 puntos y sin opción de disputar los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II

Alfredo Arias podría regresar al Junior FC: estos son los otros nombres que empiezan a sonar para reemplazar a Sebastián Viera

En qué consiste la estrategia de Abelardo de la Espriella para que buques internacionales naveguen con bandera colombiana: “Generaremos inversión y empleo”

La iniciativa presidencial busca aumentar el mantenimiento, las tripulaciones, el turismo náutico y la conexión regional mediante la incorporación de buques al pabellón nacional, según explicó el jefe de Estado durante su visita oficial a la isla

En qué consiste la estrategia de Abelardo de la Espriella para que buques internacionales naveguen con bandera colombiana: “Generaremos inversión y empleo”

El ‘influencer’ Vincent Ramos rectificó señalamiento en contra de Adriana Lucía por el caso “Bendito Menor” tras ser señalado de desacato: “Es falso y carece de sustento”

A las tres de la madrugada, cuando casi nadie mira X, el influenciador publicó la rectificación que un juez le exigía desde hace semanas: reconocer que es falso que la cantante fuera amiga del criminal

El ‘influencer’ Vincent Ramos rectificó señalamiento en contra de Adriana Lucía por el caso “Bendito Menor” tras ser señalado de desacato: “Es falso y carece de sustento”

Diez personas heridas en un accidente durante un paseo familiar: un microbús se quedó sin frenos y cayó por un abismo de 50 metros Santander

Las ambulancias y las unidades de rescate acudieron al corredor rural para atender a los pasajeros, incluidos menores de edad, quienes permanecen bajo valoración médica en Bucaramanga

Diez personas heridas en un accidente durante un paseo familiar: un microbús se quedó sin frenos y cayó por un abismo de 50 metros Santander
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Margarita Rosa de Francisco habló de su cirugía facial, de la presión sobre las mujeres y reconoció que su activismo político la alejó de algunos amigos: “Mucha soledad”

Margarita Rosa de Francisco habló de su cirugía facial, de la presión sobre las mujeres y reconoció que su activismo político la alejó de algunos amigos: “Mucha soledad”

Guajira, del ‘Desafío’, se convirtió en la cuarta finalista de la quinta temporada de ‘Top Chef VIP’ y así lo celebró: “Estamos en la gran final”

La Toxi Costeña habló sin filtros de su relación con un hombre de 46 años y reveló detalles de su vida íntima: “Eso es lo que pido”

Yina Calderón pidió justicia para Baby Demoni al conocerse dictamen de Medicina Legal sobre su asesinato: “Ese desgraciado tiene que pagar”

El presentador de ‘La red’ Carlos Vargas calificó de vieja a María Alejandra López, nueva Miss Universe Colombia y tuvo que disculparse: “Pido perdón con humildad”

Deportes

Alfredo Arias podría regresar al Junior FC: estos son los otros nombres que empiezan a sonar para reemplazar a Sebastián Viera

Alfredo Arias podría regresar al Junior FC: estos son los otros nombres que empiezan a sonar para reemplazar a Sebastián Viera

Deportivo Cali vs. Club Nacional de Football - en vivo HOY: siga aquí el segundo partido de las tricampeonas de Colombia en la Copa Libertadores Femenina

Así fue el homenaje de la hinchada del Deportivo Cali a Carlos Bilardo y otras leyendas de la institución

Juan Camilo Hernández se lesionó contra Barcelona y no jugará con Real Betis durante varias semanas: tampoco estará con la selección Colombia

Luis Díaz debería reemplazar a Michael Olise en el Bayern Múnich ante Arsenal en la Champions League: esto es lo que dice la prensa alemana