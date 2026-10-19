Luis Díaz debería reemplazar a Michael Olise en el Bayern Múnich ante Arsenal en la Champions League: esto es lo que dice la prensa alemana

Luis Díaz es uno de los referentes en el tridente de ataque del Bayern Múnich junto a Harry Kane y Michael Olise - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

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El colombiano Luis Díaz firmó un triplete en el 6-1 de Bayern Múnich ante RB Leipzig el sábado y devolvió una alternativa ofensiva al equipo de Vincent Kompany para el cruce del miércoles contra Arsenal, en el que Michael Olise estará suspendido. El extremo de 29 años elevó a cinco sus goles de la temporada después de una serie de actuaciones por debajo de su nivel y ocasiones claras desaprovechadas.

La recuperación llegó en el décimo partido de la campaña, igual que en la temporada 2025/26, cuando el futbolista comenzó con dificultades para definir y luego cerró el curso con 26 goles y 23 asistencias en 51 encuentros. Su rendimiento ante Leipzig permitió dejar atrás los empates 2-2 frente a Augsburgo y 3-3 contra Stavanger.

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La goleada cobró valor por la ausencia de Olise ante el campeón inglés. El francés de 24 años recibió una segunda tarjeta amarilla en la semana 2 en Stavanger y no podrá jugar el partido de la Uefa Champions League, programado para las 2:00 p. m del miércoles 21 de octubre. Olise había acumulado nueve goles y cinco asistencias en 10 presentaciones, cifras que lo ubicaban, junto con Harry Kane, entre los atacantes más productivos de Bayern Múnich. Kane, de 33 años, registraba nueve tantos y seis asistencias.

Portada de la nota del diario Bild sobre la oportunidad de Luis Díaz - crédito Bild

La baja del francés obliga a Kompany a reorganizar un ataque que en las últimas semanas concentró buena parte de sus avances por el sector de Olise y el lateral Konrad Laimer. Lennart Karl, de 18 años y autor de un gol en la temporada, aparece como probable reemplazante en el extremo derecho.

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El joven atacante todavía no encontró continuidad tras perderse el Mundial. La respuesta de Díaz en la otra banda permitiría a Bayern compensar parte de la ausencia de Olise, según explicó Bild.

Las otras opciones ofensivas también llegan con limitaciones. Ismael Saibari, incorporación de 25 años, suma dos goles; Serge Gnabry, de 31, solo disputó tres breves partidos después de cinco meses de rehabilitación por una lesión en los aductores.

Jamal Musiala tampoco estará disponible frente a Arsenal. El mediocampista de 23 años sufrió hace tres semanas un desgarro muscular en el muslo derecho y, antes de esa lesión, había marcado dos goles.

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El director deportivo de Bayern Múnich, Max Eberl, destacó la importancia de Díaz antes del duelo europeo: “Lucho es un jugador increíblemente importante para nosotros, especialmente para el partido del miércoles”.