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Luis Díaz debería reemplazar a Michael Olise en el Bayern Múnich ante Arsenal en la Champions League: esto es lo que dice la prensa alemana

El colombiano tuvo su mejor presentación en la temporada 2026-2027 ante RB Leipzig en la Bundesliga, marcando triplete, y comienza a encontrar su mejor versión

Luis Díaz es uno de los referentes en el tridente de ataque del Bayern Múnich junto a Harry Kane y Michael Olise - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz es uno de los referentes en el tridente de ataque del Bayern Múnich junto a Harry Kane y Michael Olise - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
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El colombiano Luis Díaz firmó un triplete en el 6-1 de Bayern Múnich ante RB Leipzig el sábado y devolvió una alternativa ofensiva al equipo de Vincent Kompany para el cruce del miércoles contra Arsenal, en el que Michael Olise estará suspendido. El extremo de 29 años elevó a cinco sus goles de la temporada después de una serie de actuaciones por debajo de su nivel y ocasiones claras desaprovechadas.

La recuperación llegó en el décimo partido de la campaña, igual que en la temporada 2025/26, cuando el futbolista comenzó con dificultades para definir y luego cerró el curso con 26 goles y 23 asistencias en 51 encuentros. Su rendimiento ante Leipzig permitió dejar atrás los empates 2-2 frente a Augsburgo y 3-3 contra Stavanger.

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La goleada cobró valor por la ausencia de Olise ante el campeón inglés. El francés de 24 años recibió una segunda tarjeta amarilla en la semana 2 en Stavanger y no podrá jugar el partido de la Uefa Champions League, programado para las 2:00 p. m del miércoles 21 de octubre. Olise había acumulado nueve goles y cinco asistencias en 10 presentaciones, cifras que lo ubicaban, junto con Harry Kane, entre los atacantes más productivos de Bayern Múnich. Kane, de 33 años, registraba nueve tantos y seis asistencias.

Portada de la nota del diario Bild sobre la oportunidad de Luis Díaz - crédito Bild
Portada de la nota del diario Bild sobre la oportunidad de Luis Díaz - crédito Bild

La baja del francés obliga a Kompany a reorganizar un ataque que en las últimas semanas concentró buena parte de sus avances por el sector de Olise y el lateral Konrad Laimer. Lennart Karl, de 18 años y autor de un gol en la temporada, aparece como probable reemplazante en el extremo derecho.

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El joven atacante todavía no encontró continuidad tras perderse el Mundial. La respuesta de Díaz en la otra banda permitiría a Bayern compensar parte de la ausencia de Olise, según explicó Bild.

Las otras opciones ofensivas también llegan con limitaciones. Ismael Saibari, incorporación de 25 años, suma dos goles; Serge Gnabry, de 31, solo disputó tres breves partidos después de cinco meses de rehabilitación por una lesión en los aductores.

Jamal Musiala tampoco estará disponible frente a Arsenal. El mediocampista de 23 años sufrió hace tres semanas un desgarro muscular en el muslo derecho y, antes de esa lesión, había marcado dos goles.

El director deportivo de Bayern Múnich, Max Eberl, destacó la importancia de Díaz antes del duelo europeo: “Lucho es un jugador increíblemente importante para nosotros, especialmente para el partido del miércoles”.

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