Salvatore Mancuso afirmó que funcionarios del Gobierno Petro pidieron a exparamilitares acusar a Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras: “Que habláramos públicamente contra esas tres personas”

La denuncia de Mancuso contra delegados del Gobierno Petro - crédito @MancusoSalvat/X

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Salvatore Mancuso afirmó que delegados del gobierno del expresidente Gustavo Petro habrían solicitado a exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia acusar públicamente a tres dirigentes políticos, con el objetivo de incidir en una elección.

El excomandante paramilitar respaldó la versión divulgada por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sobre un supuesto intento de utilizar a los entonces gestores de paz para emitir “señalamientos contra Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella”.

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Según Mancuso, la petición surgió durante un encuentro que se realizó en Valledupar, al que asistieron antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El exjefe paramilitar aseguró que los participantes rechazaron la propuesta y que la reunión terminó sin una declaración conjunta.

Salvatore Mancuso ratificó denuncia sobre supuesta presión a exjefes de las AUC - crédito @MancusoSalvat/X

Mancuso dijo que la petición generó rechazo entre los asistentes

“El objetivo era que habláramos públicamente contra esas tres personas”, sostuvo Mancuso al ratificar el relato de Rodríguez. De acuerdo con su versión, los delegados del Ejecutivo que participaron en la reunión fueron la entonces funcionaria del Dapre y el asesor Víctor de Currea Lugo.

El excomandante señaló que la solicitud provocó malestar entre los antiguos mandos de las AUC. “Nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”, afirmó.

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Mancuso añadió que, tras ese episodio, no hubo entrevistas ni pronunciamientos de los exjefes paramilitares contra los tres dirigentes mencionados. También indicó que la denominada mesa de realismos no volvió a reunirse después de aquella cita.

El exjefe de las Autodefensas sostuvo que está dispuesto a entregar su testimonio ante la Fiscalía General de la Nación. “A mí nunca me lo pidió el presidente”, dijo al referirse a una eventual instrucción directa del exmandatario Gustavo Petro. Agregó que esa pregunta debería ser respondida por Rodríguez, Currea Lugo y el entonces mandatario ante las autoridades judiciales.

Salvatore Mancuso lanzó fuertes acusaciones sobre el Gobierno Petro - crédito @MancusoSalvat/X

Esto dijo Juan Carlos Villamizar, abogado- asesor de Salvatore Mancuso

Una reunión que buscaba abordar el cierre del proceso del Pacto de Ralito derivó, según el abogado Juan Carlos Villamizar, en una petición dirigida a antiguos comandantes paramilitares para que se refirieran a Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella.

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Villamizar, asesor jurídico de Salvatore Mancuso, afirmó a Caracol Radio este lunes 19 de octubre que presenció los encuentros realizados en Valledupar en 2025. En entrevista, sostuvo que funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro habrían planteado que los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) formularan declaraciones contra los tres dirigentes.

“La reunión sí existió”, manifestó el jurista. Aclaró que no hubo un acuerdo entre las partes y aseguró que los asistentes rechazaron la propuesta.

El representante de Mancuso identificó a Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y al asesor Víctor de Currea Lugo como quienes habrían trasladado la solicitud.

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Según Villamizar, ambos habrían señalado que la iniciativa provenía del presidente Petro y que existía interés en divulgar cualquier testimonio que los antiguos mandos de las AUC pudieran aportar sobre Uribe, Vargas Lleras y De la Espriella.

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso habló del expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE - Colprensa

“Nunca hubo ningún pacto”, insistió el abogado. Villamizar afirmó que la propuesta buscaba conocer lo que los exparamilitares supuestamente sabían sobre esas figuras. De acuerdo con su relato, ninguno aceptó sumarse a ese propósito.

Respuesta del Centro Democrático a las recientes declaraciones de Mancuso

El Centro Democrático pidió investigar las denuncias sobre una reunión realizada en Valledupar entre funcionarios del Gobierno del expresidente Gustavo Petro y antiguos comandantes paramilitares.

La colectividad señaló que las versiones conocidas plantean interrogantes sobre el propósito de ese encuentro y reclamó una actuación rápida de las autoridades. En una publicación en X, el partido calificó de “muy graves” los señalamientos.

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Según su pronunciamiento, el abogado Juan Carlos Villamizar, identificado como testigo de la cita, afirmó en Caracol Radio que desde la Presidencia se habría buscado influir en los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Centro Democrático pidió investigar reunión en Valledupar con exjefes paramilitares - crédito @CeDemocratico/X

La versión difundida por la organización indica que el objetivo habría sido conseguir declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe, el abogado Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. El Centro Democrático sostuvo que estos hechos requieren esclarecimiento por parte de los organismos competentes.

“El Estado no puede ser usado como arma de persecución”, expresó la colectividad en su mensaje. Además, solicitó que las pesquisas se desarrollen con “rigor y celeridad” para establecer si existieron actuaciones irregulares de funcionarios públicos.

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Después del pronunciamiento partidista, el representante a la Cámara Daniel Briceño, también integrante del Centro Democrático, reaccionó a las afirmaciones del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso.

Daniel Briceño se refirió a la versión de Salvatore Mancuso - crédito @Danielbricen/X

El congresista indicó que Mancuso, quien actuó como gestor de paz durante la administración de Petro, habría confirmado que representantes del anterior Gobierno les pidieron a los exjefes de las AUC pronunciarse contra Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras. Briceño cuestionó la situación y la describió como “absolutamente grave”.