Atlético Nacional sería el campeón de la Liga BetPlay 2026-II, según Fútbol Eficiente: así podría quedar el grupo de los ocho

Así finalizaría la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II al término del Todos Contra Todos - crédito Fútbol Eficiente

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Atlético Nacional sería el campeón del fútbol colombiano en la Liga BetPlay 2026-II, según Fútbol Eficiente, que es una plataforma de ingeniería de datos aplicada al profesionalismo de esta disciplina.

Ese análisis fue dado a conocer en la mañana del martes 13 de octubre y también determinó cuáles serían los equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales, una vez finalizada la fase de Todos Contra Todos:

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Atlético Nacional | Haría 37 puntos al término de las 19 fechas | 99,8% de probabilidad de clasificar a cuadrangulares | 35,4% de llegar a la final | 19,7% de ser campeón. En ese mismo orden de aspectos son expuestas las estadísticas de los demás equipos. América de Cali | 36 pts. | 99,9% | 25,4% | 12,5% Atlético Bucaramanga | 35 pts. | 99,2% | 21,9% | 10,0% Deportivo Cali | 34 pts. | 98,8% | 22,3% | 10,3% Independiente Santa Fe | 32 pts. | 92,9% | 20,8% | 9,8% Independiente Medellín | 31 pts. | 88,8% | 23,4% | 12,3% Millonarios | 30 pts. | 90,7% | 23,4% | 11,8% Deportes Tolima | 27 pts. | 56,0% | 14,4% | 7,7% Cúcuta Deportivo | 25 pts. | 23,1% | 3,1% | 1,3% Águilas Doradas | 25 pts. | 25,2% | 5,5% | 2,6% Once Caldas | 23 pts. | 10,6% | 2,1% | 1,0% Llaneros FC | 22 pts. | 6,5% | 0,9% | 0,4% Inter Bogotá | 21 pts. | 1,8% | 0,3% | 0,1% Boyacá Chicó | 21 pts. | 2,5% | 0,3% | 0,1% Junior FC | 20 pts. | 2,8% | 0,7% | 0,3% Alianza FC | 19 pts. | 0,4% | 0,1% | 0,0% De aquí en adelante, todos los equipos tendrían la nula posibilidad de ser campeones. Fortaleza FC | 18 pts. | 0,4% | 0,1% Jaguares | 18 pts. | 0,0% | 0,0% Deportivo Pasto | 17 pts. | 0,2% Deportivo Pereira | 16 pts. | 0,1%

Las métricas que tiene en cuenta Fútbol Eficiente para determinar sus predicciones en el fútbol profesional colombiano - crédito Fútbol Eficiente

Parámetros para determinar cuál podría ser el equipo campeón del fútbol colombiano

Fútbol Eficiente expuso en su sitio web los parámetros que tuvo en cuenta para determinar la posibilidad que tiene cada equipo en Colombia de ser campeón, clasificar a los cuadrangulares y ser finalista de la Liga BetPlay 2026-II:

Analizó 126 partidos de los 20 equipos, que es el número de juegos que ha tenido el campeonato colombiano en el desarrollo de la fecha 14, durante octubre del 2026 . Tanto en condición de local como de visitante.

El promedio de goles de cada equipo, teniendo en cuenta que, según Fútbol Eficiente, se han anotado 2,60 tantos por juego y 327 en total entre todos los clubes.

El promedio de xG (promedio por disparo) generado por partido, que es la probabilidad de que una ocasión termine en gol, según variables como la distancia al arco, el ángulo del remate, la parte del cuerpo utilizada y el tipo de asistencia. Un xG de 0,50 indica una chance estimada del 50% de convertir. Fútbol Eficiente afirmó que en Colombia existe 1,08 xG por partido y la calidad promedio está en 0,084 por tiro.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, dos de los flamantes refuerzos del mercado de pases de mitad de año 2026, jugarían los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II, según Fútbol Eficiente - crédito David Jaramillo-Cristian Bayona/Colprensa

El xA: asistencias esperadas mide la probabilidad de que un pase termine en gol. Considera factores como la zona desde la que se da el envío, el destino del balón y la calidad de la ocasión que genera. En el país existió 0,79 por partido y un promedio del 18% de pases en el último tercio de cancha en ataque para cada club.

Presión en último tercio ofensivo de cancha, que consta en dividir el gramado en tres partes iguales desde el arco propio de cada equipo hacia el rival, por lo que se entiende que el último, que es el más avanzado, es el más determinante en la búsqueda de conseguir un gol.

La presión es un concepto defensivo que consta de intentar recuperar el balón para tenerlo en posesión propia del club que está llevando a cabo ello. Según Fútbol Eficiente, en Colombia hubo 2,3 recuperaciones en esa parte por partido y 34,6 de duelos ganados por partido.

Deportes Tolima cerraría el grupo de los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II, según Fútbol Eificiente - crédito Cristian Bayona/Colprensa