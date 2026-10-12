Cambios en la Policía de Santa Marta: Abelardo de la Espriella anuncia salida de Comandante, tras fuga de 41 detenidos

El presidente Abelardo De la Espriella anunció cambios en la Policía Metropolitana de Santa Marta tras la fuga de 41 detenidos - crédito Santiago Saldarriaga/AP

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El presidente Abelardo De la Espriella ordenó relevar al coronel Jeyson Haird López Puerto de la comandancia de la Policía Metropolitana de Santa Marta, después de la fuga de 41 detenidos del Centro de Traslado por Protección y del bloqueo que interrumpió el tránsito hacia Barranquilla.

El mandatario informó la decisión durante la mañana del lunes 12 de octubre mediante una publicación en X. López Puerto había asumido el cargo poco más de un mes antes.

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El jefe de Estado atribuyó la salida del oficial a presuntas irregularidades en el servicio, la demora en informar sobre la fuga y a la actuación policial ante el bloqueo de la vía Santa Marta-Barranquilla en Tasajera.

De la Espriella sostuvo que la Policía debe responder con determinación frente al crimen y las alteraciones del orden público. “Su responsabilidad en la fuga de 41 detenidos por hurto, microtráfico y otros delitos del Centro de Traslado por Protección y por no informar oportunamente sobre estos hechos”, indicó en X.

El coronel Jeyson Haird López Puerto fue llamado a calificar servicios tras poco más de un mes al frente de la institución - crédito Policía

El coronel Urriago, segundo al mando, ocupará el puesto de forma transitoria hasta la llegada del coronel Jimmy Belalcázar durante esta semana.

El presidente afirmó que los detenidos que escaparon estaban vinculados con delitos como hurto, microtráfico y otras conductas. En su mensaje en X, atribuyó al entonces comandante su responsabilidad en la evasión y en la demora para comunicar lo sucedido.

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“En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, escribió De la Espriella al referirse a los criterios de su Gobierno frente a los integrantes de la fuerza pública. El jefe de Estado indicó que no aceptará a quienes, según dijo, no tengan la determinación necesaria para enfrentar hechos delictivos y desmanes.

El mandatario pidió tranquilidad a los habitantes de Santa Marta y señaló que, de acuerdo con la información en poder del Gobierno, las personas fugadas “no se trata de delincuentes de alta peligrosidad”.

El presidente De la Espriella afirmó que los detenidos que escaparon no son considerados criminales de alta peligrosidad - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Estamos desplegando todas las capacidades para ubicarlos y recapturarlos”, manifestó el presidente. Las autoridades de Santa Marta ofrecieron una recompensa de hasta cinco millones de pesos por información que permita recapturar a los 41 detenidos que se fugaron durante la madrugada de este lunes 12 de octubre de un Centro de Traslado por Protección (CTP).

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El presidente De la Espriella pidió priorizar la recaptura de dos de las personas que se fugaron, tras verificar la identidad de todos los evadidos. El mandatario indicó que alias Mongolo y alias Guajiro o Johan deben concentrar los esfuerzos de las autoridades por los antecedentes que les atribuyó.

De acuerdo con el jefe de Estado, alias Mongolo había sido capturado la semana pasada en Guachaca. Además, afirmó que el Ejército y el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) lo detuvieron cuando portaba un arma de fuego.

Por su pare, alias Guajiro o Johan fue señalado por el asesinato de un policía. El segundo caso mencionado por el mandatario corresponde a alias “Guajiro” o “Johan”. De la Espriella lo señaló como responsable de asesinar a un policía el 31 de octubre de 2025 en Ciénaga. Según la información expuesta por el presidente, el homicidio ocurrió durante un hecho relacionado con el robo de dinero.

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Las autoridades desplegaron sus capacidades para ubicar y recapturar a los fugados del Centro de Traslado por Protección - crédito Alcadía Santa Marta

La situación que precipitó la salida de López Puerto también incluyó la protesta registrada el domingo 11 de octubre en Tasajera. La comunidad bloqueó la carretera que conecta a Santa Marta con Barranquilla para reclamar por la falta de agua potable.

El cierre paralizó el tránsito entre ambas ciudades y coincidió con la semana de receso escolar. Los reportes de residentes indicaron que algunos conductores permanecieron detenidos durante más de cinco horas sin poder avanzar hacia sus destinos.

De la Espriella reprochó que la Policía no hubiera retomado el control de la vía durante la manifestación. Para el presidente, esa respuesta formó parte de los motivos que llevaron a apartar al coronel de la comandancia metropolitana.

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El mandatario cerró su anuncio con un mensaje sobre el relevo institucional. “Santa Marta necesita liderazgo, carácter y criterio”, expresó al confirmar que Urriago asumirá de forma transitoria hasta la llegada de Belalcázar.