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Mientras piden su salida de la selección Colombia, Camilo Vargas responde con penalti atajado en el clásico mexicano Atlas vs. Chivas de Guadalajara

El portero titular con la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a 21 penales atajados en la Liga MX, siendo el extranjero con más cantidad de disparos detenidos en la historia del fútbol mexicano

El guardameta de la selección Colombia se acerca al récord de penaltis atajados en la historia de la Liga MX - crédito Atlas FC

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El guardameta colombiano Camilo Vargas detuvo su 21.º penalti en el fútbol mexicano y sostuvo el empate 1-1 de Atlas ante Guadalajara en el derbi tapatío del 10 de octubre, por la undécima jornada del Apertura 2026.

La atajada lo consolidó como el arquero extranjero con más disparos de punto penal contenidos en la Liga MX y dejó a cuatro intervenciones la marca histórica de los locales Oswaldo Sánchez y Jesús Corona.

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Las Chivas dominaron el primer tiempo y generó varias ocasiones, pero Vargas evitó dos goles antes del descanso. El arquero, titular de la selección colombiana en el Mundial anterior, contuvo un remate de Ricardo Marín en el minuto 29 y otro de Luis Gabriel Rey en el 35.

Atlas abrió el marcador en el minuto 52. El argentino Kevin Zenón recibió un pase del portugués Luis Esteves, avanzó a velocidad y definió de zurda para el 1-0.

Camilo Vargas está a cuatro penaltis de igualar al portero con más cantidad de penaltis atajados en la historia del fútbol mexicano - crédito Atlas FC
Camilo Vargas está a cuatro penaltis de igualar al portero con más cantidad de penaltis atajados en la historia del fútbol mexicano - crédito Atlas FC

Guadalajara tuvo la oportunidad de igualar en el minuto 76 mediante un penalti señalado después de la revisión de una acción entre Zaldivar y Sandoval en el VAR. Ángel Sepúlveda ejecutó el cobro, pero Vargas esperó el disparo y lo detuvo.

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La intervención fue la tercera del colombiano ante Guadalajara desde el punto penal en distintas ediciones del derbi. En los cuartos de final del Clausura 2023 había evitado un gol de Víctor Guzmán, y en el Clausura 2026 contuvo un disparo de Armando “Hormiga” González, aunque Chivas ganó aquel partido por 2-1.

“¡SAN CAMILO VAAAAARGAS! 21 penales atajados en la Liga MX y no me alcanzan las palabras para darle las gracias”, escribió Atlas en su cuenta de X en donde compartió el video de la atajada a ras de cancha.

La ventaja rojinegra pudo ampliarse en el minuto 85, cuando Esteves dejó pasar una ocasión para convertir el segundo tanto. Un minuto después, Sepúlveda aprovechó el desorden defensivo de Atlas y marcó el empate de zurda.

Camilo Vargas es capitán y bicampeón con Atlas FC en el fútbol mexicano - crédito Atlas
Camilo Vargas es capitán y bicampeón con Atlas FC en el fútbol mexicano - crédito Atlas

Guadalajara llegó a 19 puntos y quedó cuarto en la clasificación, mientras Atlas se ubicó sexto con una unidad menos.

El registro de Vargas supera las 14 penas máximas detenidas por Federico Vilar y Nahuel Guzmán, y lo sitúa como el extranjero más efectivo en esa estadística de la Liga MX. El arquero de Atlas ocupa el cuarto puesto de la clasificación general, informó Marca.

Oswaldo Sánchez y Jesús Corona comparten el primer lugar con 25 penaltis atajados. Hernán Cristante acumuló 13, según la relación histórica publicada por el diario deportivo. Vargas llegó al fútbol mexicano en 2019 y construyó toda su marca durante su etapa con Atlas. El colombiano tiene contrato con el club rojinegro hasta 2027.

Faryd Mondragón aseguró que Camilo Vargas no debe volver a la selección Colombia

Fayrd Mondragón, arquero de la selección Colombia en el Mundial 2014, aseguró que Camilo Vargas no debe volver a la Tricolor - crédito HiCue/@alvaromontero1/@kmilov12
Fayrd Mondragón, arquero de la selección Colombia en el Mundial 2014, aseguró que Camilo Vargas no debe volver a la Tricolor - crédito HiCue/@alvaromontero1/@kmilov12

Pese al buen momento de Camilo Vargas con el Atlas de México, el exportero de la selección Colombia Faryd Mondragón planteó que Álvaro Montero debe ser el titular y que Vargas no debería regresar a la Tricolor. El exarquero lo afirmó el martes 6 de octubre de 2026, después del triunfo 2-0 ante Perú, al evaluar las opciones para el nuevo proceso hacia el Mundial 2030 y la Copa América 2028.

Mondragón también propuso acercar a Kevin Mier y Luis Marquínez para completar la nómina de tres guardametas. Su planteamiento deja a Aldair Quintana fuera de esa lista, pese a que el arquero de Independiente del Valle (Ecuador) participó en los amistosos recientes.

Sobre Vargas, actual portero del Atlas de México, el exfutbolista consideró que debería concentrarse en terminar su carrera en el fútbol de clubes. “Tiene que enfocar la mayoría de su energía en terminar su carrera en el club que él quiera de la mejor manera”, afirmó el exarquero en Planeta Fútbol.

La jerarquía de Mondragón se basó en las actuaciones de los porteros durante los últimos amistosos: Montero atajó en el empate 1-1 contra México, Quintana jugó en la derrota 1-0 ante Paraguay y Mier participó en la victoria sobre Perú. “Para mí, el titular es Álvaro Montero y obviamente de ahí para abajo, junto a Kevin Mier, pueden escoger el otro”, dijo.

El exguardameta también pidió darle espacio a Marquínez, arquero de Atlético Nacional, aunque el juvenil no ha tenido continuidad durante el semestre porque permanece detrás de Franco Armani en el club antioqueño. “Yo empezaría a acercar también mucho a Luis Marquínez”, concluyó.

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