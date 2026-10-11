Jugador del Deportivo Cali hizo una solicitud a los hinchas tras salir expulsado ante Deportivo Pereira: “No se metan con mi familia”

Leyser Chaverra se disculpó públicamente tras recibir una tarjeta roja directa en el partido de Deportivo Cali frente a Deportivo Pereira - crédito Deportivo Cali

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Leyser Chaverra, lateral de Deportivo Cali, se disculpó por la expulsión directa que recibió el sábado 10 de octubre ante Deportivo Pereira. La sanción dejó a su equipo con un jugador menos durante más de una hora, en la jornada 14 de la Liga BetPlay II-2026.

El defensor, de 29 años, golpeó con un puño en el abdomen a Miguel Aguirre, jugador de Pereira, en el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal. El árbitro Jonnathan Ortiz revisó la jugada tras una advertencia del VAR y mostró la tarjeta roja por conducta violenta.

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La expulsión fue la segunda consecutiva para el conjunto vallecaucano. En la fecha anterior, Gustavo Cuéllar había sido expulsado frente a Alianza Valledupar.

Chaverra asumió que su acción perjudicó al plantel en un partido que consideró importante para el club y para sus hinchas; sin embargo, pidió que las críticas por su conducta no alcancen a su esposa. “Me equivoqué. Soy un ser humano y es de humanos equivocarse, y es de humanos reconocer cuando uno se equivoca”, escribió en un mensaje difundido en Instagram.

La intervención del VAR permitió al árbitro Jonnathan Ortiz sancionar la conducta violenta en la jornada 14 de la Liga BetPlay - crédito Deportivo Cali

El futbolista pidió disculpas a los aficionados, sus compañeros, el cuerpo técnico y los directivos. También recordó que su llegada al equipo estuvo acompañada de cuestionamientos y sostuvo que construyó su lugar en la plantilla a partir de su trabajo.

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“Llegué siendo un jugador muy criticado, pero poco a poco me fui ganando un espacio, porque a mí nadie me ha regalado nada. He sido muy honesto con mi trabajo”, expresó el exjugador de Independiente Medellín.

El mensaje incluyó un reclamo dirigido a quienes cuestionaron su actuación. “Me pueden criticar todo lo que quieran y está bien que lo hagan conmigo, pero no se metan con mi familia, sobre todo con mi esposa. Ella no tiene la culpa de las cosas que yo hago en cancha”.

Rafael Dudamel mostró su preocupación por las expulsiones en el Deportivo Cali

Rafael Dudamel fue campeón con Deportivo Cali en 2021 - crédito Colprensa

Por su parte, el entrenador de Deportivo Cali, Rafael Dudamel, evitó personalizar las críticas contra Chaverra, aunque advirtió sobre el riesgo de afrontar partidos con inferioridad numérica. El técnico señaló que el equipo respondió a la adversidad, pero remarcó que ese tipo de acciones deben corregirse.

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“Estas son acciones que no debemos cometer y ponen en riesgo el resultado en otras ocasiones. El equipo ha tenido una respuesta acorde a jugar con inferioridad numérica”, afirmó Dudamel en conferencia de prensa.

El entrenador calificó como circunstanciales las dos expulsiones seguidas, ya que el equipo no había atravesado esa situación antes en el torneo. Aun así, anticipó una conversación con sus jugadores para evitar que se repitan.

“El aspecto emocional siempre será importante dentro de la forma que deba prepararse el jugador para afrontar el partido. Lo conversaré para tomarlo en cuenta y estoy seguro de que nos servirá de aprendizaje”, sostuvo el técnico venezolano.

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Así va Deportivo Cali en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor II-2026

El delantero argentino Juan Dinenno fue una de las grandes figuras para el equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel-crédito @DeportivoCaliCP/X

América de Cali: 27 puntos / +17 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Cali: 25 puntos / +11 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Atlético Nacional: 23 puntos / +11 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 23 puntos / +10 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Millonarios: 22 puntos / +7 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 22 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Independiente Medellín: 20 puntos / +3 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / +2 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Once Caldas: 16 puntos / 0 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Águilas Doradas: 15 puntos / -1 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 15 puntos / -4 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Llaneros FC: 14 puntos / -2 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 14 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Boyacá Chicó: 12 puntos / -8 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Alianza FC: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Fortaleza FC: 11 puntos / -5 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Junior FC: 10 puntos / -4 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Pasto: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Deportivo Pereira: 9 puntos / -10 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Jaguares FC: 7 puntos / -9 diferencia de gol / 11 partidos jugados.