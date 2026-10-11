Francisco Fydriszewski, delantero del Junior FC, erró gol debajo del arco y sin portero, y desató la furia de los hinchas: “Una silla puesta ahí hace ese gol”

El delantero marcó el segundo gol del Junior FC en el empate 2-2 contra Internacional de Bogotá - crédito Colprensa

Guardar

Junior empató 2-2 con Internacional de Bogotá el sábado 10 de octubre en el estadio Romelio Martínez, un resultado que dejó comprometidas sus opciones de avanzar a los cuadrangulares semifinales de la Liga II después de que el atacante Francisco Fydriszewski desperdició, con el arco vacío, la oportunidad que podía darle la victoria al equipo barranquillero.

El delantero argentino había marcado la ventaja transitoria a los 70 minutos, pero falló en el tramo final tras recibir un pase atrás de Bryan Castrillón. Sin arquero ni defensores que bloquearan su remate, envió la pelota desviada y el equipo local no tuvo tiempo para generar otra situación similar.

PUBLICIDAD

Esa falla dejó a Junior en la decimoséptima posición con 10 puntos en 12 partidos y una diferencia de gol de -4.

Francisco Fydriszewski registra dos goles en 10 partidos con Junior FC - crédito Colprensa

En redes sociales, los hinchas del Junior FC no pasaron por alto la acción y desahogaron su frustración en mensajes en contra del polaco-argentino que en la temporada acumula 491 minutos de juego en 10 partidos, pero solo ha marcado dos goles:

“Una silla puesta ahí ó una mesa Hace ese hpta gol (sic)” @Reydelaossa.

“Para mi que el estaba confiado de que con el tiro que sea el hacía el gol y ni siquiera hubo control del mismo, la verdad uno no sabe ni que entrenan, Que Frisby se vaya a Polonia y no regrese nunca” @gabolopezcampo.

“te digo que ni siquiera los peores 9 que han pasado por Junior se comen eso. ni el loco Alves te cuento. este man es sin dudas el delantero más malo que han visto mis ojos con esta camiseta. manda huevo gastar plaza extranjera con esa bazofia (sic)” @agonyanddesp4ir.

Sebastián Viera sigue creyendo en la clasificación del Junior FC: “Estamos cada vez más al borde, pero mientras haya posibilidades”

Junior redujo su margen de error a 0% en la aspiración para clasificar a las finales del fútbol colombiano - crédito Colprensa

Internacional de Bogotá abrió el marcador en el minuto 18, cuando Cristian Dájome ejecutó un tiro libre por encima de la barrera. El remate no llevó demasiada potencia, pero el arquero Jefferson Martínez había dejado descubierto su palo y no alcanzó a detener la pelota.

PUBLICIDAD

El empate llegó seis minutos después por medio de Jesús Rivas, quien peleó un balón y definió con un remate de zurda, bajo y ajustado al poste izquierdo del venezolano Wuilker Faríñez. Muriel estuvo cerca de completar la remontada con una volea que impactó en el travesaño.

Sebastián Viera modificó entonces la formación de Junior con los ingresos de Guillermo Paiva y Francisco Fydriszewski. El delantero argentino aprovechó una pelota luchada por el paraguayo y marcó el tanto que puso al local adelante. La diferencia duró poco. Boné y Sanguinetti superaron la resistencia defensiva de Junior y el delantero uruguayo definió luego de eludir a Jefferson Martínez para establecer la igualdad definitiva.

PUBLICIDAD

Sebastián Viera llegó a Junior en medio de la crisis de resultados en el segundo semestre de 2026 - crédito Junior FC

En la rueda de prensa, el técnico uruguayo al servicio del bicampeón de Colombia aseguró: “Mientras haya posibilidades yo sigo creyendo”. El entrenador sostuvo que aún deben “seguir trabajando y creyendo”, aunque advirtió que el equipo necesita demostrarlo en la cancha.

Viera admitió que el equipo necesita mostrar más carácter y personalidad en los momentos decisivos. También reconoció que la falta de contundencia y los goles recibidos en situaciones evitables complican los partidos: “No hay que tirar la toalla, pero sí saber lo que nos está pasando”.

Junior tiene siete partidos por delante, 21 puntos, y, según Viera, debe afrontarlos “de uno en uno”. El técnico lamentó los puntos perdidos por desconcentraciones, faltas y errores evitables, además de señalar que el próximo miércoles tendrán otra oportunidad para ganar en el Romelio Martínez cuando enfrente a Deportivo Pereira, que estrena entrenador y viene de empatar sin goles como local ante Deportivo Cali.

PUBLICIDAD