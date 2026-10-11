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Gobierno de Colombia se pronunció por los ataques contra civiles e infraestructura en Arabia Saudita: “Condena enérgicamente”

El pronunciamiento realizado por la Cancillería nacional se conoció tras el ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, que dejó hasta el momento, 12 muertos y 309 personas heridas

Colombia llamó a respetar el derecho internacional tras ataque al aeropuerto de Riad - crédito @CONSOCIAL/X - @CancilleriaCol/X
Colombia llamó a respetar el derecho internacional tras ataque al aeropuerto de Riad - crédito @CONSOCIAL/X - @CancilleriaCol/X
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El Gobierno de Colombia expresó su rechazo a los ataques contra civiles e infraestructura civil en el Reino de Arabia Saudita, en medio de la escalada de hostilidades que afectó instalaciones aeroportuarias y otros puntos del país árabe.

Por medio de la Cancillería, en un comunicado emitido el 11 de octubre de 2026, condenó el uso de misiles, drones y otros medios de ataque contra la población civil y los servicios esenciales en el país asiático. El pronunciamiento recordó que las partes involucradas deben respetar las obligaciones del derecho internacional humanitario.

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Deben respetar las obligaciones”, señaló la cartera de Relaciones Exteriores al referirse a la protección de los civiles y de las instalaciones que garantizan su seguridad y bienestar.

El mensaje colombiano se conoció después de un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad. Las autoridades saudíes informaron que la ofensiva dejó 12 personas muertas y 309 heridas, además de suspender de forma temporal las operaciones en la terminal aérea.

Gobierno colombiano rechazó ofensiva contra civiles en medio de escalada en Arabia Saudita - crédito @CancilleriaCol/X
Gobierno colombiano rechazó ofensiva contra civiles en medio de escalada en Arabia Saudita - crédito @CancilleriaCol/X

La entidad oficial manifestó solidaridad con las víctimas, sus familias y las autoridades saudíes. A la vez, instó a las partes a abstenerse de realizar operaciones que profundicen la confrontación o expongan a más población civil.

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Eviten acciones que agraven la confrontación”, planteó el comunicado. Colombia pidió priorizar la vía diplomática, reducir las tensiones y avanzar hacia una solución política y pacífica en Yemen.

La Cancillería sostuvo que cualquier respuesta debe ajustarse a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como al respeto de la soberanía y la integridad territorial de los Estados.

El comunicado señaló que el Ejecutivo seguirá atento a la evolución de la crisis, con énfasis en la protección de la población civil, el respeto al derecho internacional y la búsqueda de una salida negociada.

“El Gobierno de Colombia continuará siguiendo con atención la evolución de la situación y reitera su compromiso con la protección de la población civil, el respeto del derecho internacional y la búsqueda de la paz”, señaló la Cancillería.

La ofensiva contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid ocurrió en medio de ataques recientes contra instalaciones de aviación civil en Arabia Saudita. La autoridad aeronáutica del país suspendió temporalmente las operaciones mientras evaluaba daños y realizaba revisiones de seguridad.

Cancillería pidió una salida diplomática tras ataques contra aeropuertos saudíes - crédito @CancilleriaCol/X
Cancillería pidió una salida diplomática tras ataques contra aeropuertos saudíes - crédito @CancilleriaCol/X

Así ocurrió el ataque al aeropuerto internacional de Riad, la capital de Arabia Saudita

El Aeropuerto Internacional Rey Jalid, en Riad, quedó con sus operaciones suspendidas tras un ataque que dejó al menos 12 muertos y 309 heridos, según informó la autoridad de aviación civil de Arabia Saudita. Algunos de los lesionados permanecen en estado crítico.

Las víctimas mortales incluyen a cuatro ciudadanos saudíes, dos personas de Bangladesh y ciudadanos de Estados Unidos, Jordania, Palestina, Siria, Sudán y Egipto. El impacto ocurrió en una terminal de vuelos nacionales, donde un testigo relató que vio heridos cerca de la puerta de embarque 401.

“Todo el mundo corría”, afirmó el pasajero al describir los momentos posteriores a la explosión. Las autoridades suspendieron los vuelos para evaluar los daños y verificar las condiciones de seguridad en la terminal.

Arabia Saudita suspendió operaciones en aeropuerto de Riad tras ofensiva atribuida a hutíes - crédito @cathy192021/X

La ofensiva se produjo después de ataques atribuidos a los hutíes de Yemen contra la misma instalación durante los últimos días. El grupo advirtió a aerolíneas, viajeros y empleados que evitaran los aeropuertos y el espacio aéreo saudí ante la posibilidad de nuevas acciones.

Vuelos fueron cancelados o desviados tras el ataque

Varias compañías del Golfo anunciaron cancelaciones en sus rutas hacia y desde Riad. Kuwait Airways mencionó la situación de seguridad como motivo de su decisión, mientras los datos de Flightradar indicaron que los vuelos previstos hacia la capital fueron desviados o suspendidos.

También se reportó la caída de un proyectil cerca del Aeropuerto Internacional Rey Fahd, en Dammam. La coalición militar liderada por Arabia Saudita responsabilizó a los hutíes por los ataques y los calificó como un “crimen de guerra”.

Abdullah Al-Alimi Bawazir, vicepresidente del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, pidió medidas que vayan más allá de los pronunciamientos de condena. “Acciones decisivas”, solicitó ante los socios regionales e internacionales.

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