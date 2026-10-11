Fallas en el sonido y disgustos por la presentación musical en Miss Universe Colombia 2026 desató una oleada de memes: “Parece quinceañero”

Miss Universe Colombia fue blanco de memes en redes sociales por errores durante la transmisión en vivo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Tercer Cielo se convirtió en el protagonista inesperado de la coronación de Miss Universe Colombia 2026. La agrupación cristiana cantó “Yo te extrañaré” en pleno certamen de belleza y generó una ola de reacciones que opacó, al menos en redes sociales, la elección de la nueva reina nacional.

El concurso se celebró la noche del sábado 10 de octubre en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla. Veinte candidatas compitieron por la corona que les permite representar a Colombia en el certamen internacional.

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Pero lo que debía ser el centro de atención —la pasarela, las preguntas y el veredicto del jurado— terminó compartiendo protagonismo con los comentarios de los espectadores en la red social X.

La presentación musical que nadie esperaba

El usuario @NachoConO resumió el desconcierto generalizado con una publicación que superó las 54 mil interacciones. “El Miss Universe Colombia tiene que ser el primer y el único concurso de belleza en el que de la nada comenzaron a cantar ‘Yo te extrañaré’ de Tercer Cielo en vivo”, escribió en X.

Estos fueron los mejores memes que dejó la transmisión de Miss Universe Colombia 2026 - crédito X

La usuaria Valeria Sará coincidió con el reclamo y pidió más seriedad en la producción del evento. “¿Cómo van a cantar ‘Yo te extrañaré’ en un concurso de bellezaaa? Jajajajajajajajaja, pónganse seriosss”, publicó junto a un video que acompañó con la etiqueta #MissUniverseColombia.

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La presentación de la agrupación cristiana, conocida por sus canciones de alabanza, no formaba parte de lo que el público asociaba con un certamen de belleza internacional.

Esa desconexión entre el contenido musical y el formato del evento fue justamente lo que disparó las burlas y multiplicó el alcance de las publicaciones durante la transmisión.

Vanessa Pulgarín dejó un mensaje conmovedor para su sucesora en Miss Universe Colombia - crédito @missuniversecolombiaorg/IG

Críticas a la producción y el presupuesto del evento

Más allá del inesperado concierto religioso, buena parte de las quejas apuntó a la puesta en escena general. El usuario @alejandropgrc cuestionó la calidad técnica de la transmisión. “El jurado, los presentadores, el sonido, todo se ve tan económico”, escribió junto a una imagen que acompañó con el hashtag #MissUniverseColombia.

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La cuenta Will Echeverría G. fue más allá y comparó el ambiente del salón con una fiesta de quince años. “Eso ya parece quinceañero; hasta comida sirvieron en el circo, wow, jaja”, publicó junto a un video en el que se observa a asistentes con platos de comida entre el público, con las etiquetas #missuniverso y #missuniversecolombia.

Estos fueron los mejores memes que dejó la transmisión de Miss Universe Colombia 2026 - crédito X

En la misma línea, la usuaria identificada como Nico La Negra Grisales calificó la organización del evento como deficiente. “Que boleta, de pana que cada vez está más maluco el #MissUniverseColombia”, escribió junto a un video grabado desde el público durante la transmisión.

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Las tres publicaciones apuntaron a un mismo reclamo: la sensación de que la producción del certamen nacional no estuvo a la altura de lo que exige una competencia que clasifica directamente para Miss Universo.

Entre la crítica y el rescate de algunos momentos

No todas las reacciones fueron negativas. Algunos usuarios reconocieron aspectos puntuales del espectáculo, incluso en medio de las quejas generales sobre la logística.

Estos fueron los mejores memes que dejó la transmisión de Miss Universe Colombia 2026 - crédito X

El usuario @sebsjeer hizo un balance mixto de la noche. “Yo viendo las candidatas, los presentadores, la logística maluca, la presentación de maia, ay no todo mal”, publicó en X junto a una imagen de una de las participantes durante la transmisión, también bajo el hashtag #MissUniverseColombia.

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Ese comentario resume el tono general de buena parte de las conversaciones en la red social: reconocimiento a las candidatas y a ciertos números del show, combinado con críticas puntuales a la organización técnica y a decisiones de contenido como la presentación musical de Tercer Cielo.

La combinación de ambos tipos de reacciones —el entusiasmo por las participantes y el cuestionamiento a la producción— convirtió a #MissUniverseColombia en tendencia durante buena parte de la transmisión, con publicaciones que acumularon desde cientos hasta más de 50 mil interacciones.

Estos fueron los mejores memes que dejó la transmisión de Miss Universe Colombia 2026 - crédito X

Lo ocurrido con Miss Universe Colombia 2026 no es un fenómeno aislado. Los grandes eventos televisados en vivo suelen generar este tipo de reacciones espontáneas en tiempo real, cuando el público comenta cada detalle de la ceremonia mientras ocurre.

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