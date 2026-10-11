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Carolina Ramírez cuestiona los mensajes que incomodaron a su esposo Martín por escenas de ‘La Reina del Flow’: “No es verdad”

La protagonista señaló que el elenco se prepara para crear relaciones creíbles en escena, aunque esas dinámicas no representan sus vidas privadas ni los vínculos que mantienen fuera del trabajo, tal y como ocurre en los conciertos que han ofrecido en diferentes escenarios

La protagonista señaló que el elenco se prepara para crear relaciones creíbles en escena - crédito @rastreandofamosos/IG

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Carolina Ramírez cuestionó los mensajes dirigidos a Martín Cornide, su esposo, a partir de la ficción de La reina del flow y de los conciertos vinculados a la producción. La actriz afirmó que algunas personas intentaron trasladar a su vida personal la relación entre los personajes Charlie y Jamie.

Ramírez sostuvo que Carlos Torres, actor que le da vida a Charlie en la serie, tiene su familia y que ella también mantiene una relación de pareja. Agregó que ambos comparten una amistad junto a sus respectivas parejas y que incluso coinciden en experiencias de paternidad, maternidad y vida cotidiana.

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La actriz explicó que el trabajo interpretativo exige construir vínculos verosímiles sin que estos correspondan a la realidad fuera de la puesta en escena.

“Carlitos y yo y cada uno de los personajes del elenco somos muy buenos haciendo lo que hacemos y hemos podido hacer verosímil una relación que no es verdad”, dijo al referirse a la recepción de esas escenas entre parte del público.

Personajes - Carolina Ramirez- Material Prensa La Reina del Flow
Carolina Ramírez protagoniza apasionados besos con Carlos Torres como parte de la interpretación en sus conciertos - crédito Prensa La Reina del Flow

Carolina Ramírez sostuvo que la puesta en escena de los conciertos utiliza a La reina del flow como un producto dramático de ficción y que la interpretación de los personajes hace verosímil una relación inexistente. La actriz afirmó que ese contenido llegó a Martín y le generó incomodidad en sus redes sociales.

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La ficción de Charlie y Jamie fuera de los conciertos

Ramírez afirmó que el problema se incrementó con las presentaciones y con contenidos que condensaban lo que ocurre entre los personajes. Según relató en sus redes sociales, algunas personas enviaron ese material a Martín para intentar convencerlo de que entre ella y Carlos existía una relación.

“Algo debe estar fallando en su propia vida para que se tomen el tiempo de mandarle a Martín contenido donde condensan lo que pasa entre los personajes, entre Charlie y Jamie”, sostuvo.

Personajes - Carolina Ramirez- Material Prensa La Reina del Flow
La química en el escenario no se puede negar entre los dos actores - crédito Prensa La Reina del Flow

La intérprete señaló que Martín conocía las exigencias de su trabajo, pero indicó que la situación adquirió otra dimensión cuando los mensajes le llegaron de manera directa. “No es tan fácil de entender esa disociación que podemos tener nosotros, los actores. Para eso entrenamos un montón, para eso estudiamos”, afirmó.

También reveló que su compañero tardó en contarle lo que estaba pasando: “A ver, Martín también tiene la madurez para entender que este es mi trabajo, pero él no lo hace directamente”.

Ramírez relató que Martín incluso evitó ingresar a sus redes sociales durante esos días. “Le pregunté: ‘¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así?’ Decía: ‘No, no, está como incómodo’”, recordó. La actriz destacó que su compañero de vida es reconocido por sus actividades de rescate, su militancia vinculada a la ecología y su mensaje sobre espiritualidad, y lamentó que esa dinámica se viera afectada por los mensajes recibidos.

La continuidad de la amistad con Carlos y Joana

Personajes - Carolina Ramirez- Material Prensa La Reina del Flow
La actriz lamentó que sus seguidores envíen mensajes a su esposo, afectando su relación - crédito Prensa La Reina del Flow

Ramírez aseguró que no permitirá que esos mensajes alteren su entorno familiar. “Tengo mi familia a quien amo, un compañero de vida increíble que elegí, con el que tenemos este precioso que me está mirando mientras hago estas historias”, expresó en sus historias.

La actriz afirmó que mantendrá su amistad con Carlos y Joana, a quienes definió como una pareja con una relación firme. “Seguiremos siendo amigos, seguiremos trascendiendo esta relación laboral a esa amistad entrañable que hoy tenemos y seguiremos siendo los profesionales que somos”, sostuvo.

También aclaró que ambas familias se encuentran no solo en lo laboral, sino también en la paternidad y en la vida cotidiana: “Somos parejas amigas, parejas que además tienen hijos”.

Carolina Ramírez y Martín Cornide cumplieron un año desde que hizo pública su relación sentimental
Carolina Ramírez y Martín Cornide cumplieron un año desde que hizo pública su relación sentimental - crédito @martincornide/Instagram

Las reacciones en la publicación no tardaron en aparecer y usuarios de redes respaldaron las declaraciones de la actriz, pues una cosa es su trabajo en televisión, como en los conciertos que ofrecen, y otra muy diferente a lo que ocurre en la vida real.

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