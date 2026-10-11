Colombia

Melissa Gate habría arremetido contra Yina Calderón por su éxito en Estados Unidos y la empresaria le respondió: “Algunas cucarachas queden tiesas”

La rivalidad entre las dos influenciadoras, que nació en ‘La casa de los famosos Colombia en 2025′, sumó un nuevo episodio luego de que la antioqueña insinuara que algunas influenciadoras obtuvieron su visa a cambio de favores sexuales

Melissa Gate no tardó en comentar el incidente en sus redes sociales, al recordar su enfrentamiento con Yina Calderón durante 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @yinacalderonoficial - @meligate_oficial/Instagram
Melissa Gate habría lanzado indirectas a Yina Calderón por sus logros en el extranjero y cómo consiguió su visa para viajar a Estados Unidos - crédito @yinacalderonoficial - @meligate_oficial/Instagram
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Yina Calderón respondió con una imagen editada por inteligencia artificial después de que Melissa Gate la acusara, sin pruebas, de haber conseguido su visa estadounidense a cambio de favores sexuales. O por lo menos esto es lo que piensan sus seguidores en redes sociales de un nuevo enfrentamiento entre las dos creadoras de contenido.

El episodio suma un capítulo más a una rivalidad que arrancó en La casa de los famosos Colombia en 2025 y que ninguna de las dos parece dispuesta a cerrar.

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“Solo dejaré la siguiente imagen para que algunas cucarachas queden tiesas”, escribió Calderón junto a la fotografía, con la que confirmó que será la invitada especial en la alfombra roja de los Premios Billboard, transmitida por Telemundo.

La empresaria de fajas aseguró que será la próxima invitada a la alfombra roja de los Billboard por Telemundo - crédito @yinacalderontv/IG

Melissa Gate insinuó que Yina Calderón consiguió la visa por favores sexuales

El origen del cruce fue un comentario de Gate cargado de ironía. “Yo no sé ustedes, que uno las ve todas curcientas y todas gaminas, cómo sacaron esa visa de rápido”, lanzó entre risas, sin mencionar nombres de manera directa pero en un contexto que los seguidores interpretaron como un dardo contra Calderón.

La creadora de contenido fue más allá: “Yo no sé qué hicieron o con cuántos se acostaron, eso está muy raro ahí”.

Y remató con una comparación que buscaba marcar distancia de clase: “Pues yo, que ustedes me conocen, una salariada de bien, una persona que ha salido del barro prácticamente, uno va a pedir la visa y no, pues como lo ven a uno joven y bonito, pensarán que uno se quiere ir a quedar por allá viendo al Pato Donald”.

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La paisa insinuó que la empresaria de fajas pagó con favores sexuales su visado - crédito @misucalify/IG

Dónde se origina la pelea entre las dos creadoras de contenido

La disputa entre ambas figuras del entretenimiento colombiano tiene origen en su paso conjunto por La casa de los famosos Colombia en 2025, donde protagonizaron enfrentamientos constantes que se viralizaron en redes sociales.

Desde entonces, cada aparición pública de una termina convertida en munición para la otra, en un conflicto que ha sobrevivido a varios intentos de tregua.

Un conflicto que lleva más de un año sin resolverse

Las dos han pasado por ciclos de ataque y reconciliación aparente. En enero, Calderón intentó bajarle el tono a la pelea con un mensaje conciliador: “Yo voy a cerrar ese tema. Yo también, muchas veces, le he tirado sátiras y siento que esa pelea ya debe terminar, porque eso fue el año pasado”.

La empresaria usó su historia personal para compartir sus reflexiones sobre la disciplina y la autoaceptación femeninas - crédito @yinacalderonoficial/Instagram
La empresaria usó su historia personal para compartir sus reflexiones sobre la disciplina y la autoaceptación femeninas - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

En esa misma ocasión le pidió a Gate soltar el resentimiento: “El peor enemigo que tiene ella es el ego”. La empresaria de fajas remató con un consejo que sonó más a provocación disfrazada: “Si ella saca todo ese rencor, todo ese odio evoluciona, deja de hablar mierda de los canales, créanme que le va a ir mejor”.

La tregua duró poco. En marzo, Calderón volvió a la carga en una transmisión de TikTok y marcó distancia: “No, no, no. Melissa, conmigo no es ya, yo estoy a otro nivel”.

Le sugirió abandonar cualquier intento de revivir su paso por el reality: “Salte del juego de La casa de los famosos porque si no te vas a consumir con eso y ahí te vas a quedar”.

El regreso sin filtro de Melissa Gate sacude La casa de los famosos Colombia con sus polémicas opiniones - crédito cortesía RCN
El regreso sin filtro de Melissa Gate sacude La casa de los famosos Colombia con sus polémicas opiniones - crédito cortesía RCN

Gate, por su parte, ha dejado claro en más de una ocasión que no tiene intención de reconciliarse. El año pasado, en plena transmisión en vivo, fue categórica sobre lo que pensaba de su rival: “Ya nos dimos cuenta que no tienes principios, que no eres leal a nadie, ni siquiera a ti misma. Eres tan falsa, tan basura y tan poca cosa que las únicas que te aguantan son tus hermanas”.

En ese mismo cruce llegó a decir: “El peor error que yo pude haber cometido fue haberte dado mi mano”.

Calderón no se quedó atrás y respondió cuestionando las cirugías estéticas de su rival: “Se operó la nariz, y uno no se va a operar la nariz para ir a un reality. Le pudo más su ‘ellas no pueden estar mejor que yo’”.

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