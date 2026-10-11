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Jefferson Lerma llegó a 400 partidos en el fútbol europeo y lo celebró con gol: el colombiano le dio la ventaja al Crystal Palace vs. Nottingham Forest

El volante, referente de la selección Colombia, fue clave en la remontada de su equipo ante el cuadro de Daniel Muñoz en la Premier League

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Jefferson Lerma jugó 71 minutos en su partido 400 en el fútbol europeo. La marca la registró con Crystal Palace en el partido en el que ganaron 3-1 ante Nottingham Forest del también colombiano Daniel Muñoz. El volante, que pidió no ser convocado por la selección Colombia a la pasada fecha FIFA, marcó el segundo gol de su equipo.

El mediocampista de primera línea fue incluido en la alineación titular por Pierre Sage, entrenador del Palace en el estadio Selhurst Park. El tanto se gestó al minuto 45+4 luego de un cobro de tiro de esquina al segundo palo. El colombiano se impuso en el aire ante los defensores rivales y cabeceó fuerte al piso, lo que imposibilitó la reacción del portero, que vio cómo el balón cruzó la línea de gol entre sus piernas.

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La jugada fue revisada por el VAR para descartar un posible infracción por obstrucción al portero y una posible sujeción al defensa por uno de los compañeros de Lerma. Sin embargo, estas no fueron consideradas como infracciones por el árbitro encargado de la videoherramienta, dándole la razón a lo interpretado por el juez central en el campo de juego.

Jefferson Lerma celebró su segundo gol con la camiseta del Crystal Palace en 125 partidos jugados - crédito Crystal Palace
Jefferson Lerma celebró su segundo gol con la camiseta del Crystal Palace en 125 partidos jugados - crédito Crystal Palace

Nottingham Forest se fue en ventaja a los 3 minutos por intermedio de Dan Ndoye. Daichi Kamada marcó el 1-1 parcial, mientras que el gol que sentenció el partido fue anotado por el español Yeremy Pino a los 59 minutos de partido.

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Este fue el partido 125 de Jefferson con la camiseta del Crystal Palace y el segundo gol en el equipo londinés. El referente de la Tricolor además acumula 182 partidos con el AFC Bournemouth, el equipo con el que más partidos ha jugado en su carrera profesional, y 93 con el Levante de España, el primer equipo que tuvo en Europa tras jugar con Atlético Huila, para ajustar la cifra de 400 partidos en el viejo continente.

Jefferson Lerma llegó a la Premier League de la mano del AFC Bournemouth y ahora se destaca en el Crystal Palace - crédito Andrew Couldridge/Reuters
Jefferson Lerma llegó a la Premier League de la mano del AFC Bournemouth y ahora se destaca en el Crystal Palace - crédito Andrew Couldridge/Reuters

En el fútbol inglés, entre primera y segunda división, Jefferson Lerma suma 307 encuentros. Lerma se mete como el cuarto colombiano con más partidos en el fútbol europeo, solo superado por Juan Guillermo Cuadrado (508 partidos), Iván Ramiro Córdoba (455 partidos) y Radamel Falcao García (435 partidos). El top 5 lo cierra David Ospina con 372 partidos.

La victoria del Crystal Palace ante el Nottingham Forest deja al equipo de Londres en el puesto 12 con siete puntos, siendo esta su segunda victoria en la temporada 2026-2027. El próximo partido será en la Europa League, torneo en el que Lerma no fue inscrito para esta ronda de fase de liga, ante Lyon, el jueves 15 de octubre a las 11:45 a. m.

El equipo de Daniel Muñoz quedó relegado en el puesto 14 con apenas cinco puntos producto de una victoria, dos empates y tres derrotas en seis partidos jugados.

El balance de Jefferson Lerma en la selección Colombia tras la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jefferson Lerma es referente en el mediocampo de la selección Colombia - crédito Kylie Graham/Reuters
Jefferson Lerma es referente en el mediocampo de la selección Colombia - crédito Kylie Graham/Reuters

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder ante Suiza en los octavos de final, y Jefferson Lerma afirmó que el proceso del equipo continuará. El mediocampista habló después del partido disputado en el BC Place de Vancouver.

Lerma valoró el crecimiento de Colombia durante el torneo y destacó el trabajo de sus compañeros como base para los próximos desafíos. “Cabe resaltar todo el trabajo que hemos hecho, de menos a más (...) me siento orgulloso de ellos (compañeros de la selección). Lastimosamente no alcanzamos a llegar donde quería, pero es un proceso que continuará”, señaló.

El volante también reconoció la frustración del plantel por no haber avanzado más en la Copa del Mundo. “Nos ilusionamos, empezamos a ver el camino bonito y no fue insuficiente para llegar, pero quedarnos ahí va a ser muy duro”, expresó.

Lerma no fue parte de la convocatoria de la pasada fecha FIFA de septiembre-octubre para recuperarse de una lesión en el tobillo. El volante habló con el entrenador nacional, Néstor Lorenzo, para descartar su llamado.

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