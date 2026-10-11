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Así fue el fuerte accidente de David Alonso en el GP de Indonesia: equipo confirmó contusión pulmonar para el piloto colombiano

El motociclista arrancó en el segundo puesto de la grilla de partida y en la primera vuelta su propio compañero de equipo le tocó la rueda trasera, lo que provocó la estrepitosa caída

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David Alonso sufrió una contusión pulmonar tras una caída múltiple en la primera curva del Gran Premio de Indonesia de Moto2, disputado en el Circuito Urbano Internacional de Mandalika, en la isla de Lombok. El piloto colombo-español fue trasladado a un hospital y no pudo participar en la reanudación de la carrera, mientras su equipo descartó otras lesiones.

La caída ocurrió cuando Alonso partía desde la tercera posición y Holgado desde la cuarta. Ambos integrantes del CFMOTO Power Electronics Aspar quedaron involucrados en un incidente que obligó a Dirección de Carrera a exhibir la bandera roja y detener la competencia.

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Holgado tocó la parte trasera de la moto de Alonso al ingresar en la curva inicial, una maniobra que provocó la caída de los dos corredores y de otros pilotos. Alonso salió despedido, mientras Joe Roberts impactó contra la moto de Holgado, que había quedado en la pista, y Collin Veijer tampoco logró esquivar la Kalex-Triumph del colombiano, que giraba sin control, detalló MotoGP.

Los cuatro pilotos regresaron al pit lane después de la bandera roja. Sin embargo, la moto de Alonso presentaba daños demasiado importantes, entre ellos la rotura del depósito de combustible, por lo que no pudo tomar parte en la segunda salida.

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La prueba se reinició con un recorrido reducido a 14 vueltas. Holgado sí regresó a la parrilla después de que los mecánicos repararan su moto, aunque Roberts volvió a boxes antes de apagarse los semáforos por un problema que más tarde fue atribuido al freno trasero.

El CFMOTO Power Electronics Aspar informó que Alonso fue trasladado al hospital a causa de la contusión pulmonar. La escudería española precisó que se descartaron otras lesiones.

Dani Holgado pidió perdón a David Alonso por el accidente que lo obligó a retirarse del Gran Premio de Indonesia

Post de Dani Holgado tras el accidente en el Gran Premio de Indonesia en la competencia de Moto2 - crédito daniholgado96
Post de Dani Holgado tras el accidente en el Gran Premio de Indonesia en la competencia de Moto2 - crédito daniholgado96

Holgado terminó tercero pese a las molestias en la mano que sufrió durante el accidente y a un inconveniente técnico en su motocicleta. Tras la carrera, asumió la responsabilidad por el contacto con su compañero: “Quiero pedir disculpas por lo ocurrido tanto a mi compañero David Alonso como al equipo. Son cosas que a veces pasan en las primeras curvas, pero no lo tomo como excusa y asumo mi error”.

El español explicó que su mano quedó parcialmente enganchada en la rueda de Alonso durante la caída y que tuvo problemas al seleccionar la quinta marcha. “No sé qué ocurría, pero la moto cortaba la aceleración y eso me ha hecho distanciarme, sobre todo en el último sector”, afirmó.

Holgado cayó momentáneamente hasta el cuarto puesto, pero recuperó la tercera posición. El piloto reconoció que hubiera preferido que ambos compañeros pudieran disputar la carrera completa: “Me sabe mal porque me hubiera gustado que los dos hubiéramos podido luchar hasta el final”.

Así va la clasificación general en la temporada 2026 de Moto2

David Alonso perdió un puesto en la clasificación general tras el forzoso abandono en el GP de Indonesia - crédito MotoGP
David Alonso perdió un puesto en la clasificación general tras el forzoso abandono en el GP de Indonesia - crédito MotoGP

Izan Guevara se impuso en Indonesia y obtuvo su tercera victoria consecutiva después del abandono de Alex Escrig, que lideraba la carrera hasta sufrir un problema técnico en la vuelta 12. González terminó segundo tras avanzar desde posiciones más retrasadas, y Holgado heredó el último lugar del podio.

La competencia tuvo a Escrig al frente desde la salida reanudada, con Guevara detrás y Holgado en la tercera plaza. González escaló posiciones hasta alcanzar el grupo delantero, mientras Iván Ortolá fue superado durante esa remontada.

A falta de cinco vueltas, González ya había adelantado a Holgado y se ubicaba tercero. Guevara reducía la distancia respecto de Escrig cuando el líder sufrió el fallo mecánico que dejó el primer puesto en manos del corredor del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2.

La lucha por el campeonato se ajustó entre González y Guevara. El equipo Aspar indicó que el ganador quedó a 5,5 puntos del líder. Alonso se perdió por segunda vez una carrera esta temporada, después del Gran Premio de Tailandia, la primera cita del año. Su próximo desafío en Moto2 está previsto entre el 23 y el 25 de octubre, en el Gran Premio de Australia, que se disputará en el Circuito de Phillip Island.

  1. Manuel González (España - Kal): 265.5 puntos.
  2. Izan Guevara (España - Boscoscuro): 260 puntos.
  3. Iván Ortola (España - Kalex): 191.5 puntos.
  4. Daniel Holgado (España - Kalex): 170 puntos.
  5. David Alonso (Colombia- Kalex): 166 puntos.
  6. Senna Agius (Australia- Kalex): 165 puntos.
  7. Filip Salac (República Checha - Kalex): 153 puntos
  8. Celestino Vietti (Italia- Boscoscuro): 133 puntos.
  9. Alonso López (España - Kalex): 125.5 puntos.

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