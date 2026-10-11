Desde Winnie Pooh hasta Jesús: los protagonistas de los pogos de Rock al Parque 2026 que causaron revuelo en las redes

“Winnie Poohtazos”, el personaje que sorprendió en el público de Rock al Parque - crédito @ElCiudadanoV2/X

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Un asistente con disfraz amarillo de Winnie Pooh irrumpió en uno de los pogos de Rock al Parque 2026 y terminó como protagonista de una escena que se difundió en redes sociales.

El hecho ocurrió durante la primera jornada del festival, el sábado 10 de octubre de 2026, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

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Lejos de mantenerse al margen, la persona caracterizada como el personaje infantil se integró al círculo de saltos, empujones y movimiento que se forma frente a los escenarios de rock. Las imágenes muestran a Pooh entre otros asistentes, mientras sigue el ritmo de la música en medio del público.

El contraste fue inmediato. El personaje suele relacionarse con la miel, los paseos por el Bosque de los Cien Acres y relatos infantiles.

En esta oportunidad, apareció entre guitarras eléctricas, camisetas de bandas y asistentes que participaron en una de las prácticas habituales de los conciertos de rock, punk y metal.

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Sujetos vestidos de Winnie Pooh, Jesucristo y Unicornio se volvieron virales en Rock al Parque - crédito Redes sociales

El video comenzó a circular durante la jornada inaugural de la edición número 30 del festival. Rock al Parque se realiza del 10 al 12 de octubre y reúne más de 60 agrupaciones nacionales e internacionales en cuatro escenarios del parque Simón Bolívar.

Las redes bautizaron al personaje como “Winnie Poohtazos”

Los usuarios aprovecharon el contraste entre el disfraz y el ambiente para crear bromas alrededor del episodio. Uno de los apodos que más se repitió fue “Winnie Poohtazos”, una variación del nombre del personaje asociada con la dinámica del pogo.

Otros internautas imaginaron que el asistente tenía como destino el Salón del Ocio y la Fantasía (Sofa), que también se desarrolla en Bogotá, pero habría tomado un transporte equivocado y llegado al festival musical.

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“Se fue para el evento equivocado”, fue la idea que compartieron varios comentarios en plataformas digitales. Las reacciones jugaron con la cercanía de ambos eventos y con la diferencia entre el cosplay, los videojuegos y la cultura geek del Sofa frente al público de Rock al Parque.

Video de hombre vestido de Jesuctisto desató varios comentarios - crédito @lnicorojasl/X

La aparición de Winnie Pooh no fue el único disfraz que llamó la atención en imágenes difundidas durante el festival.

En redes también circularon videos de asistentes caracterizados como Jesús y como un unicornio, aunque no se conocieron detalles oficiales sobre sus identidades ni sobre los momentos exactos en que fueron grabados.

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El pogo volvió a reunir a asistentes de distintas edades y estilos

El pogo forma parte de la interacción frecuente en recitales de géneros como punk, hardcore y metal. Los participantes se desplazan, saltan y se empujan dentro de un círculo, con la regla informal de ayudar a quien caiga para evitar lesiones.

En esta edición, la presencia de un personaje infantil en medio de esa dinámica añadió un elemento inesperado a las jornadas de música. La escena convirtió al disfrazado en una de las figuras más comentadas por quienes siguieron el festival desde las redes.

La primera fecha tuvo presentaciones de Apocalyptica, Stratovarius, Burning Witches, Perpetual Warfare, Kraken, Pornomotora y otras agrupaciones.

El hecho sucedió en el Rock al Parque 2026 - crédito @Japonesa_86/X

Rock al Parque celebró 30 años con más de 60 agrupaciones

La edición número 30 de Rock al Parque reunió en Bogotá conciertos gratuitos, público de distintas generaciones y momentos inesperados.

El festival se realiza entre el 10 y el 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

La programación incluye más de 60 artistas y agrupaciones de Colombia, América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón. Entre los nombres anunciados están Apocalyptica, de Finlandia; Agua Bendita y Alcalá Norte, de España; Bándalos Chinos, de Argentina; Burning Witches, de Suiza, y Kraken, de Colombia.

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Los conciertos se distribuyen en cuatro escenarios: Plaza de Eventos, Bio by Vans, ECO y BBC. La entrada es libre y las jornadas comienzan desde la tarde, con propuestas de metal, punk, hardcore, rock alternativo, ska, reggae y otros géneros.

El evento continuará hasta el lunes 12 de octubre con presentaciones de Ministry, Rata Blanca, Editors, Los Bunkers, Trotsky Vengarán y Ghetto Kumbé, entre otros artistas.