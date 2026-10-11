Colombia

Kris R desmintió versiones sobre una posible ruptura con Karina García: “Mucha confianza y mucho amor”

En diálogo con Kerry Kambell para el pódcast Sinvergüenza, aseguró que su relación sigue firme gracias a la confianza mutua y confesó que no toleraría una infidelidad

Kris R desmintió que su relación con Karina García hubiera llegado a su final y dijo qué le dolería más - crédito karinagarciaoficiall/Instagram
Kris R desmintió que su relación con Karina García hubiera llegado a su final y dijo qué le dolería más - crédito karinagarciaoficiall/Instagram
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Las fotos de pareja desaparecieron primero de sus respectivas redes sociales. Después llegaron las preguntas de sus seguidores. Y finalmente, Kris R decidió hablar.

El cantante paisa, en medio de rumores de separación con la creadora de contenido Karina García, se refirió a su vida sentimental en una entrevista con el podcast Sinvergüenza, conducido por Kerry Kambell.

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Lo hizo justo cuando la pareja atraviesa las últimas semanas del embarazo de su primer hijo y se han producido una serie de rumores en torno a la relación que sostienen.

El borrado de fotos encendió las alarmas

Todo comenzó el 7 de octubre, cuando seguidores de ambos notaron que varias publicaciones donde aparecían juntos habían desaparecido de Instagram. El detalle no pasó inadvertido: durante meses, Kris R y Karina García habían mostrado públicamente distintos momentos de su romance y de la espera del bebé.

Karina García sorprendió al confesar cómo surgió el amor con Kris R y anticipó el nacimiento de un bebé de gran tamaño - crédito karinagarciaoficiall/Instagram
Karina García sorprendió al confesar cómo surgió el amor con Kris R y anticipó el nacimiento de un bebé de gran tamaño - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

La desaparición de esas imágenes bastó para que circulara la versión de una posible ruptura. Hasta ese momento, ninguno de los dos había confirmado ni desmentido nada en público. Entre esa incertidumbre y la respuesta del cantante, lo cierto es que Kris R no anunció ninguna separación.

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En la entrevista con el podcast, aseguró que su vínculo con Karina García sigue firme y explicó que lo que el público ve en redes no refleja necesariamente la realidad de su relación, que según él se sostiene en la confianza mutua.

“Hay mucha confianza, mucha confianza y mucho amor, ¿me entendés?”, afirmó Kris R en la charla con Kerry Kambell. El cantante remarcó que ese vínculo es lo que, a su juicio, mantiene unida a una pareja.

La pareja confirmó que no iba a mostrar el rostro de su bebé, al menos durante los primeros meses de nacido - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
La pareja confirmó que no iba a mostrar el rostro de su bebé, al menos durante los primeros meses de nacido - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

“Nosotros nos respetamos mucho, todo eso. Yo siento que al final, al final, es lo que más ayuda en un hogar: el amor que hay, la confianza, todo eso”, agregó ante el pódcast.

Kris R., que mantiene la privacidad frente a las especulaciones de ruptura, surge de una diferencia clave: lo que la pareja muestra en redes sociales no coincide necesariamente con lo que ocurre puertas adentro.

El artista lo explicó así en la entrevista con Kerry Kambell, al señalar que entre ellos existe un acuerdo tácito sobre qué compartir públicamente y qué reservarse.

El artista fue más allá y habló de su propia conducta. “Yo soy una persona que no salgo de una para meterme en otra, y siempre está pasando algo”, sostuvo ante el conductor del programa.

“Si no fuera por la confianza que nosotros nos tenemos y porque sabemos las personas que somos... lo que se ve es lo que nosotros le queremos mostrar a la gente, pero nosotros sabemos lo que somos, cómo nos respetamos y cómo somos nosotros”, amplió ante Sinvergüenza.

Y cerró la idea con una advertencia: “Si no hubiera confianza, la relación no iría para ningún lado”. Durante la charla, el cantante también se refirió varias veces a su “mujer”, una manera de hablar que sugiere que la relación con la paisa continúa pese a los rumores.

Lo que no perdonaría: la infidelidad

Del mismo modo, Kerry Kambell le preguntó directamente qué situación no toleraría en una relación. La respuesta de Kris R no dejó margen para la duda.

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Karina García y Kris R se robaron todas las miradas por su cercanía en concierto de Bad Bunny - crédito Dipo/Facebook

“Una infidelidad. Yo siento que eso no, o sea, no, eso no va, eso no va, porque yo te estoy respetando”, respondió el cantante al conductor del podcast. Y remató con una confesión sobre su propio carácter: “Yo soy bien tóxico, muy tóxico”.

La respuesta de Karina García no despeja las dudas

Mientras el cantante hablaba de confianza y fidelidad, Karina García publicó un mensaje que reavivó las especulaciones. Según informó Blu Radio, la creadora de contenido compartió historias en las que explicó que suele refugiarse en la naturaleza cuando “pasan cositas”, una frase que generó nuevas interpretaciones entre sus seguidores.

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