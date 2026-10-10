Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, se cansó de los rumores de una posible venta del equipo: “Inventando chismes”

El periodista se refirió de nuevo a una posible venta del cuadro Escalarta por parte de la familia Gómez Giraldo-crédito @pipesierra/Kick

Guardar

El 10 de octubre de 2026 Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, reiteró que el club no ha sido vendido ni recibió anticipos por una eventual operación, aunque confirmó contactos con fondos de inversión interesados en asumir la propiedad de la institución.

No es la primera vez que Gómez desmiente los rumores de una posible venta del cuadro vallecaucano en sus más de 10 años de gestión.

PUBLICIDAD

El máximo accionista de la "Mechita" desmintió la venta del América de Cali y confirmó que el club sigue bajo su propiedad-crédito @tulioagomez/X

El dirigente publicó en su cuenta de X un comunicado de prensa confirmando que el equipo no se encontraba en venta ni recibieron dinero por ello:

“A hoy, sábado 10 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., el club NO HA SIDO VENDIDO y NO HEMOS RECIBIDO DINERO ALGUNO por concepto de una supuesta venta”, expresó en sus redes sociales.

Gómez sostuvo que las versiones difundidas en los últimos días buscaban desestabilizar el buen momento deportivo que vive el cuadro “Escarlata” en la Liga BetPlay bajo el mando del técnico David González:

“Una vez más ciertos personajes que históricamente han demostrado su animadversión hacia nuestra institución se han dedicado a difundir información falsa, con el único propósito de generar incertidumbre, sembrar discordia y desestabilizar el club. Resulta curioso que, precisamente cuando nuestro equipo está en los primeros lugares, compitiendo y siendo protagonista, aparezcan los mismos de siempre inventando chismes y creando polémicas dañinas que en nada contribuyen al bienestar de nuestra institución”

PUBLICIDAD

Tulio Gómez explicó que América de Cali no está a la venta-crédito Aymer Andrés Álvarez-El País/Colprensa

No obstante, la posibilidad de una negociación futura permanece abierta. El máximo accionista reconoció que América de Cali ha mantenido acercamientos y conversaciones con distintos fondos de inversión, una gestión que, según dijo, nunca fue ocultada. A pesar de ello, Gómez descartó que el club vaya a ser transferido a cualquier interesado y planteó condiciones vinculadas con la historia, los colores y la hinchada del equipo.

El eventual grupo inversor deberá tener ambición, recursos y compromiso para llevar a la institución a un lugar de prestigio:

“Es cierto que hemos sostenido acercamientos y conversaciones con diferentes fondos de inversión interesados en nuestra institución. Nunca lo hemos ocultado. Nuestra intención es encontrar un inversionista serio, sólido y con verdadera capacidad económica y deportiva para asumir este gran reto. Pero también quiero dejar algo muy claro: no se trata de vender por vender ni de entregar el club a cualquier interesado”.

PUBLICIDAD

Cualquier negociación definitiva será comunicada directamente por los propietarios, aseguró Gómez.

“Cuando exista una negociación definitiva, seremos nosotros quienes la comuniquemos de manera oficial y transparente. No serán los rumores ni los intereses particulares de terceros los que informen sobre el destino de nuestra institución. A quienes insisten en generar divisiones y desinformación, les digo que el club está por encima de los chismes, de los intereses personales y de quienes pretenden hacerle daño .“¡QUE HABLEN LOS RESULTADOS EN LA CANCHA Y NO LOS CHISMES FUERA DE ELLA!”.

El periodista Felipe Sierra informó sobre una supuesta venta del equipo

El periodista explicó que América de Cali sería vendido-crédito X

El periodista Felipe Sierra afirmó que América de Cali no tendría cerrada una venta, aunque sí existirían conversaciones y análisis con posibles inversionistas interesados en aportar capital e ingresar a la estructura accionaria del club.

PUBLICIDAD

Durante una transmisión de su programa en Kick, Sierra señaló que todavía no está definido si esos interesados buscan adquirir una participación minoritaria o quedarse con el control mayoritario de la institución. Además, se refirió a una versión atribuida por JD Rincón a Freddy Puentes, de Frecuencia América, según la cual Valorem se habría acercado al club por gestión de Munir Falá, aunque aclaró que no contaba con información para confirmarla.

“A mí me dicen que América de Cali no está vendido, pero sí me confirman que existen procesos de análisis y conversaciones con nuevos inversionistas interesados en llegar al club. No sé si su intención es comprar la institución, aunque es posible que busquen aportar capital para adquirir una participación minoritaria. Por ahora, no está confirmado que la familia Gómez vaya a vender su parte”.

PUBLICIDAD

Y añadió: “Lo que sí puedo asegurar es que hay interesados en América. No se sabe si pretenden comprar el 100% del club, incluida la participación de los socios minoritarios, o si buscan adquirir el 91% que, según entiendo, está en manos de la familia Gómez, principalmente de Tulio Gómez. También existe la posibilidad de que quieran comprar solo una participación menor y que la familia Gómez conserve el control mayoritario”.

En la misma transmisión, Felipe Sierra se refirió a una versión sobre la identidad de los posibles interesados en América de Cali. El periodista aclaró que no pudo confirmar el nombre del grupo ni las gestiones que, según esa información, habrían facilitado un acercamiento con la dirigencia del club.

PUBLICIDAD

“JD Rincón menciona una versión de Freddy Puentes, de Frecuencia América, según la cual el grupo que se acercó sería Valorem, por gestión de Munir Falá. Sin embargo, no tengo información para confirmar esa versión”.