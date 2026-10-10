Álvaro Montero y Luis Suárez regresaron tras su paso por la selección Colombia y así los calificó la prensa internacional: “Decisivo”

Luis Suárez y Álvaro Montero regresaron a sumar minutos con el Sporting Lisboa y Boca Juniors-crédito Hugo Delgado-EFE/EPA- @alvaromontero1/Instagram

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Con la finalización de la fecha FIFA posterior al Mundial de 2026, las figuras de la selección Colombia regresaron a sus actividades con sus respectivos clubes.

El 9 de octubre de 2026, Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa y Álvaro Montero con Boca Juniors tuvieron actividad en sus juegos y la prensa tanto de Argentina como de Portugal los destacaron de la siguiente forma.

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Inicialmente, el portal TyC Sports de Argentina tras el empate entre Instituto de Córdoba y Boca Juniors en el estadio Mario Alberto Kempes le otorgó una calificación de 6 puntos sobre 10 a Montero, explicando que su presencia bajo los tres palos le permitió al cuadro Xeneize tener seguridad con su presencia:

“Álvaro Montero - 6 puntos: No tuvo responsabilidad en los dos goles de Instituto. En el arranque tuvo una gran atajada tras un remate de Giuliano Cerato y dio seguridad durante todo el partido. Bien”.

Luis Javier Suárez volvió a convertir en el fútbol portugués-crédito Hugo Delgado/EFE/EPA

A primera hora de la tarde del 9 de octubre de 2026, el Sporting de Lisboa remontó un juego complicado en el estadio Municipal ante Sporting Braga tras ir perdiendo con un autogol del portero Rui Silva en la primera mitad.

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Luis Javier Suárez fue uno de los principales protagonistas para el cuadro de los “Leones” (apodo del Sporting de Lisboa) al empatar el partido al minuto 66 cuando recibió un centro del extremo australiano Néstor Irakunda por la banda izquierda y Suárez llegó en soledad a cabecear frente al arco de Bernardo.

Por esta razón, el diario A Bola de Portugal en su puntuación le otorgó un total de 8 sobre 10 al delantero samario, detallando que no demoró en anotar y ser determinante para el cuadro de la capital portuguesa:

“(8) Luis Suárez — Solo tardó 8 minutos en empezar a cambiar el rumbo del partido con un cabezazo. En el minuto 71, Zalazar solo logró que Bernardo Fontes marcara un autogol tras una asistencia del colombiano. ¡Decisivo!“.

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Así quedó la selección Colombia en el ranking tras la fecha FIFA

Yáser Asprilla fue una de las principales figuras en el proceso de la selección en esta fecha FIFA-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El 6 de octubre de 2026, Colombia venció 2-0 a Perú en Miami y quedó a tres puntos de México, la selección que cierra el top 10 del ranking FIFA. El resultado le permitió conservar su posición tras una serie de tres amistosos en Estados Unidos, con un empate y una derrota en el comienzo del ciclo posterior al Mundial de 2026.

La victoria ante Perú fue el único triunfo de la ventana internacional, que también incluyó una igualdad 1-1 frente a México y una caída 1-0 ante Paraguay. Los resultados mantuvieron a la selección colombiana cerca de regresar al grupo de las 10 mejores del mundo.

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El entrenador argentino Néstor Lorenzo recuperó una línea de cuatro defensores para el último amistoso y reorganizó el frente ofensivo. Jhon Arias actuó como mediapunta, mientras Yaser Asprilla se ubicó por la derecha y Carlos Gómez por la izquierda, aunque los tres alternaron sus posiciones.

Arias administró la pelota y distribuyó el juego, mientras Asprilla se conectó desde zonas interiores con Luis Suárez. El jugador de Girona volvió a destacarse en el ataque colombiano.

El primer gol llegó a los 57 minutos. Gómez avanzó por la derecha, envió un centro que la defensa peruana despejó de manera defectuosa y el lateral izquierdo Samuel Velásquez definió con un remate de zurda.

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Juan Manuel Rengifo, Camilo Durán y Daniel Arcila ingresaron en la última media hora. Rengifo y Arcila tuvieron su debut con la selección, y Arcila selló el resultado en el tiempo de adición con un disparo de derecha al segundo palo.

-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Colombia abrió la serie con un empate ante México. Richard Ríos lanzó un centro desde la derecha y Luis Suárez, como centrodelantero, marcó de cabeza el primer tanto de la nueva etapa.

El equipo ejerció una presión alta y recuperó la pelota con intensidad durante los primeros 15 minutos, pero luego perdió el dominio del mediocampo. Kevin Castaño y Gustavo Puerta fueron superados, y México estrelló remates en los postes antes del descanso.

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Gilberto Mora igualó para el conjunto mexicano luego de desbordar por la izquierda, enganchar dentro del área y definir ante Álvaro Montero. A los 65 minutos ingresaron Samuel Velásquez, Kevin Viveros, Jaminton Campaz, Yaser Asprilla y Matías Orozco.

La segunda presentación terminó con derrota frente a Paraguay. Lorenzo realizó cuatro cambios y probó una defensa con tres centrales y laterales adelantados, una estructura que dejó espacios cuando el equipo perdió la posesión.

Aldair Quintana sufrió un choque con Héctor Cuenca al comienzo del encuentro y continuó con la cabeza vendada. Colombia demoró media hora en generar acciones ofensivas.

Gustavo Puerta impulsó al equipo desde el mediocampo y Yaser Asprilla buscó desequilibrar como mediapunta con gambetas y remates desde fuera del área. El ataque por las bandas tuvo poca eficacia y la modificación defensiva expuso al equipo en las transiciones rivales.

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Kevin Viveros y Jaminton Campaz entraron en el segundo tiempo, pero tuvieron una incidencia limitada tras el gol paraguayo, que se produjo luego de un rebote de Quintana en medio del desorden defensivo. Jhon Arias y el delantero quedaron lejos del arco rival, y Colombia solo se acercó al empate al final con el ingreso de Daniel Muñoz.

FIFA adoptó un sistema de clasificación basado en el modelo Elo para lograr una tabla más precisa, transparente y equitativa entre selecciones de todas las confederaciones. El mecanismo reemplazó el esquema anterior para evitar que los puntos perdieran valor con el paso del tiempo y facilitar el ascenso de equipos ajenos a Europa y Sudamérica.

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La revisión del sistema demandó dos años de desarrollo y evaluó numerosos algoritmos. El cambio también busca resolver las dificultades que enfrentaban algunas selecciones para mejorar su ubicación pese a obtener resultados competitivos.

Así quedó Colombia tras La fecha FIFA:

España: 2011.57 puntos. Argentina: 1972.80 puntos. Francia: 1958.86 puntos. Inglaterra: 1925.59 puntos. Portugal:1807.69 puntos. Brasil 1806.51 puntos. Marruecos: 1805.34 puntos. Bélgica: 1779.17 puntos. Países Bajos: 1778.61 puntos. México: 1738.48 puntos. Colombia: 1735.80 puntos. Suiza: 1725.39 puntos.