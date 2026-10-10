Nairo Quintana y Chris Froome correrán el gran Fondo de Cartagena: así fue el reencuentro entre ambas figuras del ciclismo mundial

El encuentro se dio en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez-crédito @gfnairoquintana/Instagram

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Nairo Quintana y Chris Froome se encontraron en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, previo a lo que será el Gran Fondo que se disputará el domingo 11 de octubre de 2026.

“Nairoman” (apodo con el que se conoce al ahora exciclista colombiano) recibió a su exrival en las grandes carreras con un fuerte abrazo, dándole la bienvenida a Colombia.

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Chris Froome y Nairo Quintana se abrazaron a la llegada del británico al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez-crédito @AlcaldiaCTG/X

La relación entre los dos corredores estuvo marcada por sus duelos en la alta montaña europea. Quintana terminó como subcampeón del Tour de Francia en 2013 y 2015, por detrás del británico, mientras que el colombiano ganó la Vuelta a España de 2016 tras imponerse en otro enfrentamiento entre ambos.

“Estoy muy orgulloso de estar aquí, muy feliz de poder compartir este momento especial con Nairo y con tantos fanáticos en Colombia. Tuvimos batallas increíbles en las montañas europeas durante muchos años y siempre fue un rival excepcional”, dijo Froome.

El británico también agradeció el recibimiento de los aficionados colombianos y destacó la influencia de Nairo Quintana, Egan Bernal y Rigoberto Urán en el ciclismo internacional. El encuentro en Cartagena reunió a dos antiguos rivales que ahora compartieron una jornada de celebración.

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Así fue el conversatorio en la previa del Nairofest

El conversatorio revivió varias anécdotas que vivieron las figuras del ciclismo mundial durante su carrera profesional en las Grandes Vueltas-crédito @gfnairoquintana/Instagram

Nairo Quintana se reunió con Chris Froome, los españoles Alberto Contador y Joaquim “Purito” Rodríguez, y su compatriota Rigoberto Urán en Cartagena para celebrar el Gran Fondo Nairo Quintana, un homenaje de despedida que reunió a los rivales de una generación marcada por las grandes vueltas europeas.

La reunión también expuso cuánto cambió el ciclismo desde aquellas competencias. Alberto Contador sostuvo que la transformación más profunda fue la alimentación: los corredores pasaron de entrenar con menor disponibilidad de comida a consumir más carbohidratos para sostener esfuerzos intensos durante períodos más prolongados.

Quintana consideró que las disputas con sus antiguos adversarios trascendieron los resultados deportivos.

“Más allá de grandes batallas, termina en una gran amistad, en una gran cercanía”, afirmó el colombiano, señalando que esas carreras inspiraron a aficionados, reunieron a familias frente al televisor y llevaron a muchos niños a montar bicicleta.

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Los ataques de Quintana que alteraron las grandes vueltas

Nairo Quintana fue uno de los grandes animadores en el Tour de Francia-crédito Carlos Durán/EFE

La primera impresión de Rodríguez sobre Quintana no fue en el Tour de Francia de 2013, cuando ambos compartieron podio con Froome. El español recordó los primeros años del boyacense en Movistar, durante una Vuelta a España en la que atacó mientras trabajaba para Alejandro Valverde y sorprendió a quienes disputaban la carrera.

Rodríguez relató que, al llegar a Europa, Quintana se acercaba a las figuras del pelotón con admiración y los saludaba como “señor Purito” o “señor Alberto”. Esa actitud contrastaba con su ambición en competencia: “En cuatro días ya casi nos quitó la corona”, dijo entre risas sobre la rápida irrupción del colombiano entre los mejores escaladores.

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Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia (2013, 2015, 2016, 2017), situó su propia alerta en una etapa de montaña de aquella edición de 2013. Un ataque lejano de Quintana obligó al equipo Sky a utilizar buena parte de sus recursos para perseguirlo, y el británico comprendió que el joven corredor de Movistar sería un rival difícil en el futuro.

La rivalidad, explicó Froome, no permitía entonces una amistad cercana, aunque sí preservaba el respeto.

“Durante muchos años tuvimos una rivalidad muy fuerte. En aquellos años no diría que éramos amigos, pero siempre hubo respeto. Estar aquí ahora se siente como el final de una historia”, expresó.

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Quintana recordó que sus directores deportivos le ordenaban atacar reiteradamente al británico durante una jornada que ambos repasaron tiempo después. Según su memoria, recibió esa instrucción hasta en 50 ocasiones; Froome le confesó que, con un ataque más, probablemente habría conseguido dejarlo atrás.

Urán asumió el papel de traductor de las intervenciones de Froome, aunque sus versiones no siempre coincidieron con las palabras del británico. El antioqueño también evocó que, fuera de la bicicleta, la convivencia entre los corredores permitió forjar amistades pese al objetivo compartido de derrotarse en carrera.

Alberto Contador sostuvo que los cambios en la nutrición representan la transformación más profunda del ciclismo moderno-crédito Fabio Ferrari/REUTERS-Foto de archivo

Contador atribuyó el aumento de las velocidades a una combinación de mayores presupuestos, equipos más profesionales, ingreso de grandes marcas y mejoras en la aerodinámica de las bicicletas. Sin embargo, insistió en que la nutrición modificó de forma más directa la manera de competir.

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“Para mí, el mayor de los cambios ha sido la nutrición”, aseguró el excampeón español. Antes, los ciclistas buscaban que el organismo se acostumbrara a trabajar con menos alimento y recurriera a sus reservas de grasa; ahora pueden ingerir mayores cantidades de carbohidratos durante el esfuerzo.

El español comparó al deportista con un automóvil deportivo: disponer de un motor de Ferrari no basta sin el combustible necesario para aprovechar su potencia. Esa disponibilidad permite mantener un ritmo elevado durante más tiempo, mientras que antes los corredores reservaban energía para la última subida.

Froome coincidió con esa explicación y describió un ciclismo más calculado, en el que especialistas controlan los entrenamientos, la preparación física, la alimentación y otras variables de rendimiento. También mencionó avances en neumáticos, ruedas, frenos y ergonomía, una combinación que ha llevado a superar registros que parecían inalcanzables una década atrás.

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Rigoberto Urán advirtió que la profesionalización modificó la relación entre los competidores. Recordó que durante su generación podía mantener largas conversaciones con otros corredores en plena carrera, una dinámica que contrasta con los planes individuales de entrenamiento y preparación que predominan en la actualidad.

Quintana vinculó su homenaje con los sacrificios familiares, las ausencias y el sufrimiento acumulado durante su trayectoria. Al pensar en el cruce de la meta, dijo que recordaría a sus padres y los esfuerzos que realizaron durante su infancia en Boyacá: “El día de hoy es mi orgullo, pero es más el de ellos”.