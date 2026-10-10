Colombia

Miguel Melfi, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, salió ileso del terremoto en Panamá: Karen Sevillano reveló su estado de salud

La creadora de contenido confirmó que el cantante y su familia se encuentran fuera de peligro luego del sismo de magnitud 7,7 que sacudió al país centroamericano

La creadora de contenido contó que el cantante y su familia salieron ilesos, aunque una réplica los sorprendió minutos después del primer sismo - crédito @karensevillano/ Instagram

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Miguel Melfi y su familia salieron ilesos tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el 9 de octubre. La información fue compartida por Karen Sevillano, amiga del cantante desde su paso por La casa de los famosos Colombia, después de que seguidores le preguntaran por la situación del artista panameño.

El sismo tuvo su epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en el sur de Panamá, y se sintió en la capital y en otros países de la región, entre ellos Colombia, Costa Rica y Nicaragua. El Servicio Geológico de Estados Unidos ajustó la magnitud del movimiento a 7,7 tras una primera estimación distinta. La emergencia provocó evacuaciones, daños en algunas edificaciones y una serie de réplicas en las horas posteriores.

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En medio de la preocupación por los habitantes del país centroamericano, usuarios de redes sociales comenzaron a preguntar por Melfi, quien reside en Panamá junto a parte de su familia. La inquietud llegó a las historias de Instagram de Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia y amiga cercana del cantante.

Karen Sevillano y Miguel Melfi en un montaje de Infobae Colombia
Karen Sevillano y Pantera arremetieron contra Miguel Melfi en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

La creadora de contenido activó una dinámica de preguntas y respuestas, donde uno de sus seguidores quiso saber si ya había podido comunicarse con el artista tras el terremoto. Sevillano confirmó que habló con él después de que circularan los primeros reportes sobre el movimiento telúrico.

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Según contó, recibió noticias tranquilizadoras sobre Melfi y sus seres queridos. La influencer explicó que el cantante le indicó que todos estaban a salvo y que había logrado salir del lugar donde se encontraba antes de una réplica posterior.

“Hablé con Melfi, está bien, está vivo, él y toda su familia. Gracias al Altísimo que los protege con su sangre preciosa (...) Todo bien por el momento, digo que por el momento porque él me dijo que hubo una réplica, pero esa lo cogió ya abajo (fuera de su casa), pero él está bien”, reveló Karen.

La comunicación entre ambos generó alivio entre los seguidores del artista, que se habían manifestado en redes sociales ante el alcance del terremoto y las imágenes de evacuaciones que comenzaron a circular desde Panamá.

El panameño se mudó a Colombia para seguir con su proyecto musical
Karen Sevillano contó que Miguel Melfi ya estaba fuera de su casa cuando se produjo una réplica - crédito @miguelmelfi/ Instagram

La amistad entre Miguel Melfi y Karen Sevillano se consolidó durante su participación en el reality de convivencia. Aunque sus trayectorias tomaron rumbos distintos después de la emisión, ambos mantuvieron contacto y han compartido públicamente algunos momentos de cercanía.

Por esa razón, varios usuarios acudieron a las redes de Sevillano para pedirle información. La pregunta surgió después de que el terremoto pusiera en alerta a distintas zonas de Panamá y obligara a miles de personas a abandonar edificios de forma preventiva.

El artista no solo se refirió a su experiencia personal. Tras el sismo, utilizó sus redes sociales para ofrecerlas como un canal de información ante la emergencia. Melfi invitó a sus seguidores a compartir datos sobre personas afectadas y centros de apoyo que pudieran requerir difusión.

En una de sus publicaciones, el cantante compartió la bandera de Panamá como una señal de respaldo a su país. El mensaje recibió reacciones de usuarios que expresaron solidaridad con las personas que resultaron afectadas por el terremoto.

Melfi puso sus plataformas digitales a disposición de las personas afectadas por el terremoto - crédito @miguelmelfi/ Instagram
Melfi puso sus plataformas digitales a disposición de las personas afectadas por el terremoto - crédito @miguelmelfi/ Instagram

El terremoto provocó evacuaciones y réplicas en Panamá

El movimiento principal ocurrió durante la tarde del 9 de octubre y tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico. Tras el sismo inicial, se registró otro terremoto de magnitud 6,6 y decenas de réplicas, varias de ellas perceptibles en distintas zonas del país.

Las autoridades panameñas reportaron daños concentrados en las provincias de Herrera, Veraguas y Los Santos. También se registraron afectaciones en algunas estructuras, evacuaciones preventivas y personas lesionadas, aunque en las primeras horas no se reportaron muertes.

En Ciudad de Panamá, a unos 200 kilómetros del epicentro, numerosos residentes salieron de edificios y viviendas durante el movimiento. El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió temporalmente sus operaciones mientras revisaba las condiciones de seguridad, aunque más tarde reanudó la actividad.

El terremoto de magnitud 7,7 fue seguido por otro movimiento de magnitud 6,6 y decenas de réplicas - crédito REUTERS/Enea Lebrun
El terremoto de magnitud 7,7 fue seguido por otro movimiento de magnitud 6,6 y decenas de réplicas - crédito REUTERS/Enea Lebrun

La alerta por un posible tsunami se extendió inicialmente a varios países de Centroamérica y Suramérica. Horas después, los organismos especializados informaron que la amenaza había disminuido.

Las autoridades de Panamá continuaban con la evaluación de daños y el monitoreo de las réplicas. Mientras tanto, el cantante mantuvo sus redes disponibles para facilitar la difusión de información de ayuda entre sus seguidores.

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