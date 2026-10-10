Colombia

Presunto aliado de Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, renunció a la Anla como subdirector técnico: solo estuvo tres días en el cargo

La dimisión se produjo luego de que se revelara que su currículum omitió su experiencia como gerente general de Inlaca, una compañía venezolana relacionada con el entorno de Álex Saab

La hoja de vida de More ante el Ministerio de Ambiente consignó su gestión en una empresa de Miami entre 2021 y 2024 la cual pertenece a Álex Saab - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters
La hoja de vida de More ante el Ministerio de Ambiente consignó su gestión en una empresa de Miami entre 2021 y 2024 la cual pertenece a Álex Saab - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters
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Rafael More Jaramillo renunció el jueves 8 de octubre de 2026 a la subdirección técnica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), apenas tres días después de su nombramiento.

La salida coincidió con la revelación de que su hoja de vida no registraba su paso por Inlaca, una empresa láctea venezolana vinculada al entorno de Álex Saab.

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More no figura con antecedentes disciplinarios, penales o contractuales, ni como responsable fiscal, según certificados oficiales citados por Cambio.

Así mismo, tampoco registra contratos con el Estado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, ni aparece como socio o directivo en los reportes de la Superintendencia de Sociedades.

Una renuncia tras tres días en un cargo decisivo

Un formulario en blanco y negro con la sección de experiencia laboral, compuesto por tablas con texto, fechas y casillas marcadas
Los certificados oficiales confirmaron que More Jaramillo no registra antecedentes penales ni contratos públicos en el Secop - crédito Anla

El director de la Anla, Sergio Piñeros, nombró a More el lunes 5 de octubre al considerar que reunía los requisitos académicos y de experiencia para el puesto. Sin embargo, con la resolución fechada el jueves 8 de octubre aceptó su renuncia, definida como “espontánea e inequívoca”, y encargó las funciones a Luis Roberto González por un máximo de tres meses.

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La subdirección técnica es un cargo directivo de libre nombramiento y remoción. Desde allí se encabezan las áreas que evalúan y vigilan proyectos de hidrocarburos, minería, energía e infraestructura; también se firman conceptos sobre la viabilidad de obras, se recomiendan medidas preventivas y se abren procesos sancionatorios contra empresas.

La hoja de vida presentada ante el Ministerio de Ambiente identificaba a More como ingeniero ambiental y consignaba como último empleo el de director ejecutivo y gerente general de GoMore Group LLC, una empresa de Miami, entre junio de 2021 y enero de 2024. No incluía su actividad profesional posterior en Venezuela ni su llegada a Inlaca.

El 7 de junio de 2024, More asumió como gerente general de la lechera luego de que la compañía pasara de Mirona Food FZE a Moxem Food FZ-LLC, ambas sociedades registradas en los Emiratos Árabes Unidos. La primera poseía todas las acciones de Inlaca y la segunda, constituida el 13 de junio de 2019, tenía a More como apoderado.

Inlaca, Saab y los vínculos familiares de More

Álex Saab adquirió la empresa láctea Inlaca en marzo de 2019 a través de la firma Mirona Food - crédito Anthoni Belchi /EFE
Álex Saab adquirió la empresa láctea Inlaca en marzo de 2019 a través de la firma Mirona Food - crédito Anthoni Belchi /EFE

Inlaca había sido adquirida por el empresario barranquillero Álex Saab en marzo de 2019 a través de Mirona Food, dentro de una cadena de operaciones empresariales, según informó el portal Armando.Info. Antes de More, la administración de la empresa estuvo a cargo de Jorge Arraut y de Carlos Rolando Lizcano Manrique.

Lizcano, descrito como uno de los hombres de confianza de Saab, fue acusado de lavado de dinero por la justicia de Estados Unidos en 2021 y permanece detenido en Venezuela desde febrero de 2026. El acta de la asamblea de accionistas que formalizó el cambio de control de Inlaca confirmó que More se convirtió en gerente general el 7 de junio de 2024, de acuerdo con el medio venezolano.

Trabajadores de Inlaca consultados tras la captura y extradición de Saab aseguraron que More se encontraba “desapareció sin dar explicaciones”. Su paso por la compañía no dejó registros en Colombia porque se desarrolló en Caracas mediante sociedades emiratíes.

Página web institucional con la ficha de publicación de la hoja de vida de Rafael Andrés More Jaramillo para un puesto de aspirante en la ANLA
More asumió la gerencia general de la láctea Inlaca en junio de 2024 como apoderado de una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos - crédito Anla

Entre tanto, la esposa de Rafael More Jaramillo, Andrea Peñarredonda, es hermana de Daniel Peñarredonda, que figuró como abogado de De la Espriella Lawyers hasta 2025. El presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que Daniel Peñarredonda es “como un hijo” suyo.

Del mismo modo, Andrea Peñarredonda trabajó en Caracas con Camilla Fabri, esposa de Saab, y Daniel Peñarredonda fue fotografiado en abril de 2024 en un acto político del empresario venezolano. Abelardo de la Espriella fue abogado de Saab, mientras que su firma llevó asuntos del hermano del empresario hasta 2025.

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