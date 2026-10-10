Licencias ambientales y consultas previas se tramitarían de forma simultánea: esto dice borrador de decreto del Gobierno De la Espriella

El Ministerio del Interior propone que ese trámite avance en paralelo con la licencia ambiental y priorizará proyectos como Sirius, Canal del Dique y el muelle 13 de Buenaventura - crédito Colprensa - Anla

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El Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, puso a consideración pública un decreto que propone tramitar en paralelo la consulta previa y la licencia ambiental de grandes iniciativas de infraestructura, minería, hidrocarburos y generación eléctrica. La medida busca acortar los plazos de proyectos que hasta ahora debían completar primero el diálogo con las comunidades antes de iniciar la evaluación ambiental.

El borrador, presentado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, estará abierto a observaciones ciudadanas hasta el 14 de octubre de 2026. La propuesta no elimina ninguno de los dos procedimientos, sino que modifica el momento en que pueden comenzar.

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Los dos procesos podrían comenzar al mismo tiempo

Rodrigo Lara sobre el borrador de decreto de licencias ambientales - crédito @Rodrigo_Lara_/X

La regulación vigente impide iniciar el licenciamiento ambiental mientras no haya concluido la consulta previa. De acuerdo con el borrador, ambos trámites tendrían cursos simultáneos, aunque cada uno conservaría sus requisitos y decisiones propias.

Lara sostuvo que el cambio permitiría reducir hasta dos años el tiempo de preparación de determinados proyectos. “Mientras se tramita la consulta previa, se puede iniciar inmediatamente la ambiental”, afirmó el titular de la cartera en la red social X, quien aseguró que el derecho a la consulta se mantendrá.

El Ministerio del Interior también plantea que las consultas previas tengan una duración de seis meses. El funcionario señaló que los retrasos han afectado la ejecución de obras y denunció situaciones de extorsión durante algunos de esos procesos.

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El Gobierno promete mantener las exigencias ambientales

Fabio Arjona indicó que la simultaneidad de los trámites no supondría una reducción en los estándares de evaluación. Según explicó el ministro de Ambiente, las autoridades ambientales conservarán el examen técnico de los estudios requeridos para conceder una licencia.

En efecto, afirmó que el propósito es disminuir tiempos y costos administrativos sin alterar el rigor de las exigencias ambientales. El proyecto de decreto deberá surtir el período de comentarios antes de que el Gobierno defina su versión final.

Sirius y las obras energéticas figuran entre los proyectos alcanzados

Entre las iniciativas que podrían beneficiarse aparece Sirius, el hallazgo de gas que el Gobierno considera el mayor del país - crédito Ecopetrol

Entre las iniciativas que podrían beneficiarse aparece Sirius, el hallazgo de gas que el Gobierno considera el mayor del país. El proyecto podría solicitar la licencia ambiental sin esperar el cierre de cerca de 120 consultas previas relacionadas con el gasoducto previsto para transportar el recurso desde el fondo del mar Caribe colombiano.

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La propuesta también podría incidir en la línea de transmisión Colectora, los parques eólicos de La Guajira y proyectos viales y de hidrocarburos que enfrentan demoras asociadas a la secuencia actual de los trámites. La ciudadanía podrá presentar comentarios sobre el texto hasta la fecha fijada por el Ejecutivo.

Ministro del Interior habló sobre el estatuto antiterrorista

Además de este borrador de decreto, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanza en un Estatuto Antiterrorista para ampliar las herramientas contra grupos armados organizados, con listas de organizaciones, un régimen carcelario especial y controles patrimoniales. La iniciativa sería presentada ante el Congreso de la República en las próximas semanas junto con una ley de sometimiento, en medio de advertencias de que podría afectar libertades públicas.

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El Consejo de Política Criminal, que debía examinar el borrador, fue aplazado hasta el 15 de octubre de 2026. Rodrigo Lara sostuvo que la propuesta todavía es preliminar y que el Ejecutivo incorporó medidas adicionales contra las finanzas ilegales de las organizaciones criminales.

Rodrigo Lara señaló que la iniciativa solo va dirigida a grupos terroristas, por lo que activistas o miembros de la oposición no verán vulnerados sus derechos, puesto que operan desde la legalidad- crédito @Rodrigo_Lara_/X

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que el estatuto estará dirigido únicamente a organizaciones catalogadas como terroristas y que no afectará a activistas, partidos ni opositores que actúen dentro de la legalidad. En su mensaje dirigido a la ciudadanía, aseguró: “A todos los colombianos: no se dejen meter cuentos de la oposición. Tres precisiones sobre el estatuto antiterrorista: 1. Los únicos que deben temerlo son las organizaciones terroristas. Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho político tiene nada que temer (sic)”.

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El funcionario señaló que el texto seguirá cambiando durante su trámite y explicó: “2. El texto que circula es aún preliminar. Con el presidente Abelardo de la Espriella le hemos incorporado elementos adicionales, en especial contra las finanzas ilegales de las organizaciones criminales. El Consejo de Política Criminal previsto para hoy fue aplazado para el 15 de octubre”.

Lara sostuvo que la propuesta que llegará al Legislativo busca sumar instrumentos al marco legal vigente para proteger a la población. “3. Lo que presentaremos al Congreso será una herramienta firme y extraordinaria para proteger a los colombianos y hacer que la ley rija en todo el territorio”, escribió.

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