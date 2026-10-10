Nicolás Hernández, jugador del América de Cali, dio parte de tranquilidad tras caerle un árbol sobre su carro: “Estoy con algunos traumas”

El defensor del América de Cali se llevó un fuerte susto-crédito @americaenlared/X

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El 9 de octubre de 2026, se conoció la noticia que de que el defensor Nicolás Hernández sufrió un fuerte accidente al caer un árbol sobre su carro en Cali.

El defensor del América vivió momentos de tensión, pero luego de confirmarse por parte de los “Diablos Rojos” su parte médico, Hernández se pronunció a través de su cuenta de Instagram entregando un parte de tranquilidad sobre su estado de salud.

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El defensor del cuadro Escarlata compartió las imágenes de cómo quedó su carro luego de la caída del árbol-crédito @nicolashernandez/Instagram

Es importante recordar que el defensor del América de Cali, Nicolás Hernández, quedó atrapado dentro de su camioneta cuando un árbol cayó sobre el vehículo durante un aguacero en el barrio Ciudad Jardín, en Cali. El accidente ocurrió mientras se dirigía a un entrenamiento.

América de Cali confirmó que el futbolista sufrió traumatismos en la rodilla derecha, pero que su vida no corre peligro y su recuperación avanza de manera favorable. El equipo es el líder de la Liga BetPlay y espera contar con él para mantener su rendimiento.

El árbol se desplomó sobre el automóvil, que quedó entre cables de alta tensión. Hernández logró salir pese a los daños y recibió atención médica poco después.

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A través de sus redes sociales, el jugador agradeció los mensajes de apoyo y habló de la importancia de la fe para superar lo ocurrido. También invitó a valorar cada instante después de una experiencia que lo afectó profundamente.

“CARTA DE AGRADECIMENTO: Gracias a todos por los mensajes y por estar al pendiente de mi estado de salud. Fue muy valioso para mí sentir su apoyo, cariño y preocupación!! El accidente de ayer fue una prueba más de lo grandioso que es Dios ❤️ en estos momentos estoy con algunos traumas pero ya nada que ponga en riesgo mi vida. 🙏🏻Recuerden disfrutar el día a día como si fuera el último mi gente!!Un abrazo gigante a todos 🫂"

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El plantel prevé su reincorporación progresiva, mientras se gestiona la apertura gradual de las tribunas del estadio Pascual Guerrero para los próximos partidos.

¿Cómo ocurrió el accidente de Nicolás Hernández?

El momento cuando se mostró a detalle el accidente de Nicolás Hernández-crédito @losangelesdelamerica/TikTok

El defensor Nicolás Hernández, de América de Cali, sufrió un accidente el jueves 8 de octubre de 2026 cuando un árbol de gran tamaño cayó sobre el vehículo en el que circulaba por el sur de la ciudad durante un vendaval. El futbolista quedó fuera de peligro, aunque el impacto le provocó un trauma en la rodilla derecha y obligó a su evaluación médica.

Octubre y noviembre suelen concentrar los mayores volúmenes de lluvia del período, especialmente en las regiones Andina y Caribe, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Las precipitaciones y las ráfagas de viento de esa jornada ocasionaron emergencias en distintos sectores de Cali.

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El árbol colapsó en la calle 16 con carrera 105, cerca de la glorieta de Ciudad Jardín, y golpeó la parte superior del automóvil. Las imágenes del vehículo bajo las ramas alertaron a los seguidores del club por los daños que produjo el impacto.

Hernández presentó golpes y contusiones en diferentes partes del cuerpo, según la primera valoración del equipo médico de la institución. Fue trasladado a un centro de salud para realizarle exámenes clínicos y establecer la incapacidad que pudiera derivarse de sus lesiones.

El trauma en la rodilla y el seguimiento médico

La "Mechita" informó sobre el estado de salud del defensor Nicolás Hernández tras sufrir un susto al caerse un árbol encima de su carro en la capital vallecaucana-crédito América de Cali

El América de Cali confirmó que el jugador está fuera de peligro, pero precisó que sufrió un trauma en la rodilla derecha. El comunicado publicado el 8 de octubre indicó que el defensor permanecerá bajo seguimiento médico y recibirá acompañamiento durante su recuperación.

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La institución no informó cuánto tiempo podría permanecer alejado de las canchas. La lesión se conoció después de que el máximo accionista del club, Tulio Gómez, expresara públicamente su alivio por el desenlace.

“El jugador Nicolás Hernández se pegó el susto de su vida, gracias a Dios salió ileso. Somos leves briznas de hierba en las manos de Dios. Hoy somos, mañana no somos”.

El mensaje del máximo accionista del América de Cali mostró la preocupación por la delicadeza que tuvo el accidente de Nicolás Hernández-crédito @tulioagomez/X

La caída del árbol interrumpió el tránsito vehicular en el sector y derribó líneas del tendido eléctrico. Conductores de carga y agentes de tránsito despejaron parcialmente la vía, mientras el Cuerpo de Bomberos retiraba el tronco.

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Otra caída de árbol fue reportada en la calle 25 con carrera 83, donde también se registraron encharcamientos en corredores viales del sur de Cali. Las lluvias afectaron además otras estructuras en la capital vallecaucana.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres explicó que la ubicación de Cali, entre dos cordilleras y cerca del océano Pacífico, facilita el ingreso de humedad. Julián Gómez, profesional de la dependencia, señaló que la temporada habitual de lluvias se extiende de septiembre a noviembre.

La presencia del fenómeno de El Niño reduce el volumen acumulado de agua, aunque no impide la formación de tormentas puntuales de alta intensidad.