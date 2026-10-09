Rock al Parque 2026: horarios del lunes 12 de octubre, con Ministry, Editors, Los Bunkers y Rata Blanca

La edición conmemorativa por los 30 años de Rock al Parque reunirá del 10 al 12 de octubre a más de 60 agrupaciones de cuatro continentes - crédito Rock al Parque/X

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La edición conmemorativa por los 30 años de Rock al Parque cierra este lunes festivo 12 de octubre, poniendo punto final a tres jornadas que reunieron a más de 60 agrupaciones de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, de Bogotá.

La programación final mantiene los cuatro espacios de conciertos habilitados para esta edición: Plaza de Eventos, Bio by Vans, ECO y Escenario BBC.

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Ministry y Rata Blanca serán los platos fuertes del cierre con sendos shows en la Plaza de Eventos del parque Simón Bolívar. La banda estadounidense de metal industrial se presentará por primera vez en Colombia como parte de su gira mundial de despedida, antes de que el grupo argentino de heavy metal tome el escenario en su debut en el festival.

Rata Blanca cerrará la Plaza de Eventos a las 10:00 p. m.

Rata Blanca, banda emblemática del rock latinoamericano, será la encargada de cerrar Rock Al Parque - crédito @rockalparque/Instagram

La Plaza de Eventos concentrará presentaciones de rock en español, hard rock y metal industrial, con invitados de México, Argentina y Estados Unidos.

Entre los más destacados se incluyen Boca de Serpiente, proveniente de la convocatoria distrital del Idartes, División Minuscula desde México, y los Ratones Paranoicos desde Argentina —banda que en 1995 compartió escenario con The Rolling Stones y fue uno de los responsables de dar forma la escena “rolinga”—.

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Estos artistas serán la antesala para los shows más esperados en el escenario principal: los debuts en Rock Al Parque de Ministry, agrupación de metal industrial que alcanzó especial reconocimiento en los años 90 bajo el liderazgo de su cantante y principal compositor Al Jourgensen; y Rata Blanca, que si bien es un visitante habitual del país, tendrá la oportunidad de presentarse por primera vez en Rock Al Parque.

Pez Errante — Plaza de Eventos — 2:00 p. m. a 2:40 p. m.

Lut’er — Plaza de Eventos — 2:55 p. m. a 3:35 p. m.

División Minúscula — Plaza de Eventos — 4:00 p. m. a 4:50 p. m.

Ratones Paranoicos — Plaza de Eventos — 5:10 p. m. a 6:00 p. m.

Boca de Serpiente — Plaza de Eventos — 6:20 p. m. a 7:00 p. m.

Ministry — Plaza de Eventos — 7:30 p. m. a 8:30 p. m.

Rata Blanca — Plaza de Eventos — 9:00 p. m. a 10:00 p. m.

Ministry, banda estadounidense de metal industrial, debuta en Colombia con un repertorio que combina guitarras pesadas y texturas electrónicas, como parte de su gira mundial de despedida - crédito @rockalparque/Instagram

Bio by Vans reunirá rock británico y latinoamericano hasta las 9:30 p. m.

Editors, banda inglesa de rock alternativo, llega a Bogotá con un repertorio que combina atmósferas post-punk y guitarras de corte electrónico - crédito @rockalparque/Instagram

La segunda tarima de Rock Al Parque tendrá siete conciertos y concentrará en su mayoría grupos ligados al rock alternativo. A los locales V For Volume y Stayway se sumarán Sistema de Entretenimiento desde España con una propuesta denominada “arcade punk”, en la que guitarras crudas se entrecruzan con sintetizadores que evocan el sonido de 8 bits en los videojuegos de los años 80 y 90.

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Las dos principales atracciones de este escenario serán Editors y Los Bunkers. Los primeros brindarán no solo su primer concierto de sus carreras en Colombia, sino que harán su debut en Suramérica, cargando con clásicos del indie rock de los 2000 como Munich y Papillon, pero también con algunos de los temas que conforman su próximo LP, Surface, Echo & Sound.

El cierre del escenario en Rock Al Parque 2026 será con Los Bunkers, desde Chile. La agrupación regresa al festival tras su participación en 2007, y apenas unos meses de brindar una presentación con lleno total en el Teatro Royal Center, donde se hizo evidente el crecimiento de su audiencia en los últimos años. Clásicos como Llueve sobre la ciudad, Ven Aquí o Nada nuevo bajo el sol serán los encargados de rematar la jornada.

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Las Fokin Bitches — Bio by Vans — 2:00 p. m. a 2:50 p. m.

Sistema de Entretenimiento — Bio by Vans — 3:05 p. m. a 3:55 p. m.

Trotsky Vengarán — Bio by Vans — 4:10 p. m. a 5:00 p. m.

V for Volume — Bio by Vans — 5:15 p. m. a 5:55 p. m.

Stayway — Bio by Vans — 6:10 p. m. a 6:50 p. m.

Editors — Bio by Vans — 7:10 p. m. a 8:10 p. m.

Los Bunkers— Bio by Vans — 8:30 p. m. a 9:30 p. m.

Los Bunkers, agrupación chilena de rock en español, regresa a Bogotá con un repertorio que recorre más de dos décadas de canciones que oscilan entre el rock de inspiración en los 60, su gusto por los sintetizadores, y su exploración del folclor latinoamericano - crédito @rockalparque/Instagram

ECO tendrá rock alternativo y fusión hasta las 8:40 p. m.

La tarima ECO abrirá con Casi, proyecto distrital, y cerrará con Lucio Feuillet, también de Bogotá. La programación incluye a Alcalá Norte, banda española que combina post-punk con letras en español.

Casi — ECO — 3:00 p. m. a 3:40 p. m.

Algiers — ECO — 4:00 p. m. a 4:50 p. m.

Lika Nova — ECO — 5:05 p. m. a 5:45 p. m.

Alcalá Norte — ECO — 6:00 p. m. a 6:50 p. m.

Laura Pérez — ECO — 7:05 p. m. a 7:45 p. m.

Lucio Feuillet — ECO — 8:00 p. m. a 8:40 p. m.

Algiers, agrupación estadounidense que mezcla post-punk, gospel y soul, se presenta por primera vez en el festival dentro de una franja dedicada a sonidos experimentales - crédito @rockalparque/Instagram

El Escenario BBC cerrará el festival a las 9:15 p. m.

La agenda del Escenario BBC reunirá propuestas de cumbia, música urbana y rock alternativo provenientes de Bogotá, el Pacífico y Caribe colombiano, Argentina y México.

Ghetto Kumbé, colectivo que fusiona ritmos afrocolombianos con música electrónica, tocará en la franja de las 7:25 p. m., mientras que Kill the Clowns será el último acto programado en esta tarima y en la edición 30 del festival.

Kill the Clowns, proyecto mexicano de música electrónica y dubstep, llega a Rock Al Parque para cerrar con baile la edición 30 - crédito @rockalparque/Instagram

The Klaxon — Escenario BBC — 2:00 p. m. a 2:45 p. m.

La Severa Matacera — Escenario BBC — 3:05 p. m. a 3:50 p. m.

Tizishi — Escenario BBC — 4:10 p. m. a 4:55 p. m.

Zalama Crew — Escenario BBC — 5:15 p. m. a 6:00 p. m.

Los Elefantes — Escenario BBC — 6:20 p. m. a 7:05 p. m.

Ghetto Kumbé — Escenario BBC — 7:25 p. m. a 8:10 p. m.

Kill the Clowns — Escenario BBC — 8:30 p. m. a 9:15 p. m.

Horarios de Rock Al Parque para el lunes 12 de octubre - crédito @rockalparqueoficial/Instagram