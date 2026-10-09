Jorge Carrascal y Kevin Viveros brillaron en Brasil: así los calificó la prensa tras los empates de Flamengo y Athletico Paranaense

El exjugador de River Plate fue uno de los más destacados en el campeonato brasileño, mientras que el goleador de la Serie A de Brasil sigue aumentando su cuenta-crédito Jean Carniel-Rodrigo Valle/REUTERS

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El campeonato brasileño tiene aroma de café en la temporada 2026 con la presencia de varios futbolistas colombianos en la primera división de su país.

Con la presencia de Jorge Carrascal en el Flamengo de Río de Janeiro, de Kevin Viveros en el Athletico Paranaense y de Jhon Arias en el Palmeiras, Brasil se consolida como uno de los destinos favoritos de los jugadores “Cafeteros” para brillar.

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En este contexto, el 8 de octubre de 2026, Jorge Carrascal tuvo participación en el empate a dos goles del Flamengo ante el Santos, mismo resultado que en el empate entre Athletico Paranaense y Atlético Mineiro en Curitiba con el gol de Kevin Viveros.

El volante ofensivo fue una de las figuras en el empate ante Santos en Villa Belmiro - crédito Globo Esporte

El portal Globo Esporte calificó al exjugador de River Plate con una puntuación de 6,5 puntos, siendo una de las más altas junto a la que obtuvo el defensor Danilo, teniendo en cuenta que el cuadro de Río de Janeiro se dejó empatar en los últimos 15 minutos con el doblete del delantero brasileño Neymar:

“Tuvo una buena oportunidad en el minuto 28 del primer tiempo y asistió a Paquetá en su gol. Tuvo una buena actuación, con mucha movilidad y juego ofensivo. También abandonó el campo antes del primer gol de Santos”.

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El goleador del fútbol brasileño volvió a ser la gran figura con el "Huracán" - crédito Globo Esporte

A la misma hora, pero en el estadio Arena da Baixada de Curitiba, Athletico Paranaense protagonizó un auténtico partidazo frente al Atlético Mineiro, que cuenta con la presencia del volante Kevin Castaño.

Globo Esporte le otorgó una de las notas más altas a Viveros, ya que el exatacante de Atlético Nacional le dio la victoria parcial al “Furacão” (que en español traduce la palabra huracán) al 90+3 de juego con una puntuación de 8 puntos, recordando que el atacante se encontraba en la concentración con la selección Colombia durante la fecha FIFA:

“El delantero llegó de viaje la noche anterior al partido tras jugar con la selección colombiana y aun así fue titular. Tuvo pocas ocasiones, pero provocó la expulsión de uno de los defensores del Atlético Mineiro y marcó un gol ‘involuntario’”.

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El defensor colombiano Carlos Terán también recibió una calificación alta al otorgarle 7 puntos: “Buen desempeño del defensor”.

Finalmente, de Stiven Mendoza, el otro delantero “Cafetero” en Athletico Paranaense, lo reseñaron con 6,5, aunque resaltaron su buen nivel en ataque:

“Comenzó jugando como extremo izquierdo, cambió de banda en la segunda parte y participó activamente en el partido como opción de ataque por los flancos”.

Del volante Kevin Castaño, Globo Esporte elogió la mejora que mostró el exjugador de River Plate de Argentina en defensa:

“El nivel de marcaje mejoró y el centro de campo estaba bien poblado”.

Jhon Arias jugó con Palmeiras en la victoria clave para pelear el campeonato junto a Flamego

Román Gómez en acción con Jhon Arias - crédito Alex Silva/REUTERS

A segunda hora en el campeonato brasileño, Palmeiras derrotó por 1-0 al Bahía Esporte Clube en el estadio Allianz Parque de São Paulo y se colocó a un punto del Flamengo en la búsqueda del título a falta de 9 fechas para finalizar el campeonato.

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El único gol del partido llegó al minuto 7 con la anotación del delantero argentino José el “Flaco” López.

El delantero chocoano, que también llegó de la concentración de la selección Colombia tras la fecha FIFA, entró al minuto 69 y reemplazó en su lugar al autor del tanto para la victoria del cuadro paulista.

Esto dijo Globo Esporte sobre Arias, en la cual le otorgaron una nota de 6,5 puntos:

“Entró al campo para controlar el ritmo del partido por la banda izquierda e incluso obligó al portero del Bahía a realizar una parada fantástica al final”.

Cuándo vuelven a jugar Flamengo y Palmeiras: se define el campeón de la Serie A de Brasil

Flamengo es el defensor del título del campeonato brasileño - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Antes de que ambos equipos jueguen las semifinales de la Copa Libertadores, tendrán varios retos exigentes en el campeonato local.

Por los lados de Flamengo, el 11 de octubre de 2026 a las 3:30 p. m. (hora de Colombia) jugará ante Fluminense en el estadio Maracaná en el clásico Carioca, mientras que Palmeiras tendrá su duelo en el derbi paulista ante Corinthians el mismo día y a la misma hora en el Allianz Parque de São Paulo.

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Con un punto de diferencia en el liderato entre ambos equipos, quedarán 9 jornadas para conocer al rey del fútbol brasileño. A continuación, estos son los partidos que le quedarán a ambos de cara al cierre del campeonato, que se prevé que finalice el 2 de diciembre de 2026:

Flamengo

11 de octubre de 2026 - Serie A de Brasil : Flamengo vs. Fluminense

18 de octubre de 2026 - Serie A de Brasil : Bahía vs. Flamengo

25 de octubre de 2026 - Serie A de Brasil : Flamengo vs. Atlético-MG

28 de octubre de 2026 - Serie A de Brasil : Vasco vs. Flamengo

4 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil : Flamengo vs. Grêmio

18 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil : Flamengo vs. Athletico-PR

22 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil : Palmeiras vs. Flamengo

29 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil : Coritiba vs. Flamengo

2 de diciembre de 2026 - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Chapecoense.

Palmeiras

11 de octubre de 2026 - Serie A de Brasil : Palmeiras vs. Corinthians

18 de octubre de 2026 - Serie A de Brasil : Athletico-PR vs. Palmeiras

25 de octubre de 2026 - Serie A de Brasil : Palmeiras vs. Bragantino

28 de octubre de 2026 - Serie A de Brasil : Santos vs. Palmeiras

1 de noviembre de 2026 - Copa de Brasil : Palmeiras vs. Vasco

4 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil : Palmeiras vs. Remo

18 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil : Cruzeiro vs. Palmeiras

22 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil : Palmeiras vs. Flamengo

29 de noviembre de 2026 - Serie A de Brasil : Chapecoense vs. Palmeiras

2 de diciembre de 2026 - Serie A de Brasil: Palmeiras vs. Coritiba.