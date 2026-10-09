Colombia

Iron Maiden en Colombia: este sería el ‘setlist’ de la legendaria agrupación de heavy metal en el Vive Claro de Bogotá

Los británicos hacen su regreso al país con su gira ‘Run for Your Lives World Tour’, centrada principalmente en sus canciones más destacadas de los años 70 y 80

Concierto de la banda de heavy metal británica Iron Maiden en el Estadio Jorge Mágico González, desarrollado el 5 de octubre de 2026. Parte de la gra Run For Your Lives de la banda.
Iron Maiden se presentará el domingo 11 de octubre en el Vive Claro, celebrando medio siglo de trayectoria con la gira 'Run For Your Lives World Tour' - crédito Emerson Del Cid/Infobae Centroamérica
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Iron Maiden llegará a Bogotá este domingo 11 de octubre de 2026 para ofrecer un concierto en el recinto Vive Claro Distrito Cultural, con inicio programado a las 6:30 de la tarde. La presentación forma parte de la gira mundial Run For Your Lives World Tour, con la que la banda británica celebra su 50 aniversario a través de escenarios de Europa, América del Norte, Centroamérica, Sudamérica, Oceanía y Asia.

El tramo latinoamericano del tour arrancó el 2 de octubre en Ciudad de México, en el estadio GNP Seguros, con The Raven Age como banda invitada en la mayoría de las fechas. Tras el paso por El Salvador y Costa Rica, Bogotá es la tercera escala de la región antes de que el grupo continúe hacia Quito, Lima, Buenos Aires, São Paulo, Curitiba y Santiago de Chile, donde cerrará la gira sudamericana el 1 de noviembre.

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Iron Maiden, la banda de heavy metal, confirma fecha en Bogotá - crédito Move
Esta será la quinta visita de los ingleses al país, y la primera en dos años - crédito Move

Run For Your Lives World Tour tuvo su arranque el 27 de mayo de 2025 en Budapest, con una primera etapa de 27 shows entre estadios, festivales y arenas europeas que incluyó presentaciones en Praga, Londres, Madrid, París y Berlín, entre otras ciudades. En 2026, la producción regresó a Europa con una segunda tanda de fechas que sumó países no visitados el año anterior, como Grecia, Rumania y Bulgaria, además de un show histórico en el estadio San Siro de Milán, el primero de una banda de metal en ese recinto.

En agosto de 2026 la gira cruzó el Atlántico para desarrollar su tramo norteamericano, con conciertos en Toronto, Montreal, Boston y Chicago, entre otras ciudades de Estados Unidos y Canadá, y una presentación en el festival Louder Than Life, en Kentucky. Megadeth y Anthrax acompañaron a la banda en buena parte de esas fechas como teloneros.

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TransMilenio habilitará rutas especiales para el show

Infografía sobre la operación extendida de rutas de transporte en cuatro estaciones para el sábado 10 de octubre
Debido a los miles de espectadores que estarán en el concierto de Iron Maiden y también en Rock Al Parque, TransMilenio y el SITP tendrán operación extendida el 11 de octubre - crédito TransMilenio/X

Ante la coincidencia del concierto con la tercera jornada del festival Rock al Parque, que se realiza en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el sistema de transporte público anunció una operación especial para los asistentes al show de Iron Maiden. El dispositivo incluye ocho rutas especiales habilitadas desde las estaciones CAN-British Council y Salitre El Greco-Vive Claro, ambas sobre la troncal El Dorado.

Desde la estación Salitre El Greco-Vive Claro se dispondrán servicios directos hacia el Portal El Dorado, el Portal Usme, el Portal Sur y el Portal 20 de Julio. A esto se suman 15 rutas regulares que operan en las estaciones cercanas al recinto y 33 rutas adicionales de TransMiZonal, con paraderos ubicados sobre la avenida carrera 68 y la calle 53.

Antecedentes de Iron Maiden en Colombia

Iron Maiden se presentó por primera vez en Colombia el 28 de febrero de 2008, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, dentro de la gira 'Somewhere Back in Time World Tour' - crédito Rockombia vía Colprensa
Iron Maiden se presentó por primera vez en Colombia el 28 de febrero de 2008, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, dentro de la gira 'Somewhere Back in Time World Tour' - crédito Rockombia vía Colprensa

Iron Maiden se presentó por primera vez en Colombia en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en una de las paradas de la gira Somewhere Back in Time World Tour, con la hija de Steve Harris, Lauren, como telonera.

El show coincidió con el cumpleaños del guitarrista Adrian Smith y quedó registrado en el documental Flight 666. En su día, la expectativa fue tan alta que cientos de fanáticos acamparon hasta tres días antes del concierto sobre la avenida carrera 68, y la banda se vio sorprendida con el cálido recibimiento de sus fans en el aeropuerto El Dorado.

La banda volvió al Parque Simón Bolívar el 7 de marzo de 2009, en el cierre de la misma gira 'Somewhere Back in Time World Tour' - crédito Colprensa
La banda volvió al Parque Simón Bolívar el 7 de marzo de 2009, en el cierre de la misma gira 'Somewhere Back in Time World Tour' - crédito Colprensa

La banda volvió al mismo escenario en 2009, de nuevo con Lauren Harris, como parte del cierre de la misma gira. En esa ocasión la expectativa no fue igual a la del año anterior, no obstante lo cual esta vez los ingleses sumaron a su repertorio temas de su clásico álbum Powerslave.

Dos años después, en 2011, Iron Maiden regresó al Parque Simón Bolívar con su gira The Final Frontier World Tour, esta vez con la banda Trivium como telonera, ante unos 11.000 asistentes bajo la lluvia. Fue la última presentación de la banda en el país durante 13 años.

La tercera visita de Iron Maiden se produjo el 20 de marzo de 2011 en el Parque Simón Bolívar, dentro de la gira 'The Final Frontier World Tour', ante unos 11.000 asistentes - crédito Colprensa
La tercera visita de Iron Maiden se produjo el 20 de marzo de 2011 en el Parque Simón Bolívar, dentro de la gira 'The Final Frontier World Tour', ante unos 11.000 asistentes - crédito Colprensa

Esa ausencia de la banda se rompió con su aparición en el estadio El Campín, con la agrupación local Kronos como telonera. El concierto, parte de la gira The Future Past World Tour, combinó temas de Senjutsu (2021) y Somewhere in Time (1986), a los que se sumaron algunos clásicos como Fear Of The Dark, Wasted Years o The Trooper.

La cuarta visita de Iron Maiden se hizo esperar 13 años, hasta el 24 de noviembre de 2024, con un show en el Estadio El Campín durante 'The Future Past World Tour' - crédito Colprensa
La cuarta visita de Iron Maiden se hizo esperar 13 años, hasta el 24 de noviembre de 2024, con un show en el Estadio El Campín durante 'The Future Past World Tour' - crédito Colprensa

A continuación, el posible setlist de Iron Maiden en Colombia, el próximo 11 de octubre de 2026 en el Vive Claro:

  • Murders in the Rue Morgue
  • Wrathchild
  • Killers
  • Phantom of the Opera
  • The Number of the Beast
  • Infinite Dreams
  • Powerslave
  • 2 Minutes to Midnight
  • Rime of the Ancient Mariner
  • Run to the Hills
  • Seventh Son of a Seventh Son
  • The Trooper
  • Hallowed Be Thy Name
  • Iron Maiden

Encore:

  • Aces High
  • Fear of the Dark
  • Wasted Years

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