Shakira estaría saliendo con Serge Ibaka, el exjugador de la NBA que asistió a varios de sus conciertos en España

Serge Ibaka, el exjugador de la NBA con quien vinculan a Shakira - crédito @shakira @sergeibaka/ Instagram

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Las versiones sobre un posible nuevo romance de Shakira pusieron el foco en Serge Ibaka, exjugador de la NBA y campeón con Toronto Raptors en 2019.

Periodistas de entretenimiento en España señalaron que el deportista, de 37 años, habría asistido a varios conciertos de la cantante colombiana en Madrid y que ambos habrían viajado juntos en un avión privado hacia París.

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Hasta el momento, ni Shakira ni Ibaka confirmaron públicamente que mantengan una relación sentimental. La información se apoya en comentarios de periodistas y supuestas fuentes cercanas a los dos, por lo que no existe una versión directa de los protagonistas sobre el vínculo.

El rumor tomó fuerza durante la residencia que Shakira realiza en Madrid como parte de la etapa final de su gira Las mujeres ya no lloran. La artista comenzó los conciertos el 18 de septiembre y tiene previsto cerrar la serie de presentaciones el 12 de octubre, con una fecha especial que contará con invitados como Maluma, Beéle, Dani Martín y Bizarrap.

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Shakira fue relacionada con Serge Ibaka, exjugador de la NBA y campeón con Toronto Raptors en 2019 - crédito @sergeibaka/ Instagram

Las primeras especulaciones aparecieron el 30 de septiembre, cuando las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez hablaron en su pódcast sobre un supuesto pretendiente de Shakira. Sin dar su identidad, mencionaron que se trataba de una figura alta y vinculada al baloncesto. Días más tarde, Nuria Marín se refirió a una versión similar.

El 7 de octubre, Jordi Martín mencionó a Ibaka como el presunto hombre con quien la artista tendría una cercanía especial. El corresponsal aseguró que el deportista asistió a varios de los conciertos de Shakira en la capital española.

También afirmó que los dos habrían compartido un vuelo privado desde Madrid hacia París durante la Semana de la Moda. Shakira estuvo en la capital francesa como invitada de Tom Ford, aunque no se difundieron imágenes ni declaraciones oficiales que confirmen que Ibaka viajó con ella.

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El exjugador y la artista habrían compartido un vuelo privado entre Madrid y París, según versiones difundidas en España - crédito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Serge Ibaka nació en el Congo y construyó una carrera entre España y Estados Unidos

Serge Jonás Ibaka Ngobila nació el 18 de septiembre de 1989 en Brazzaville, República del Congo. Tiene nacionalidad española desde 2011 y mide 2,08 metros, una característica que marcó su trayectoria como pívot.

Su infancia estuvo atravesada por dificultades familiares. Su madre murió cuando él tenía ocho años y su padre fue encarcelado años después. En entrevistas, el deportista contó que durante esa etapa realizó trabajos en la calle y pidió comida para subsistir.

Ibaka llegó a España a los 17 años, donde comenzó su desarrollo profesional en el CB L’Hospitalet. Más adelante pasó por el Ricoh Manresa antes de dar el salto a la NBA.

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En 2008 fue elegido en el puesto 24 del draft por Seattle SuperSonics, franquicia que luego pasó a llamarse Oklahoma City Thunder. A partir de entonces, inició una carrera de 14 temporadas en la liga estadounidense.

Serge Ibaka nació en Brazzaville, República del Congo, y obtuvo la nacionalidad española en 2011 -USA TODAY Sports

El jugador vistió las camisetas de Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks. Su etapa más destacada llegó con los Raptors, equipo con el que obtuvo el campeonato de la NBA en la temporada 2018-2019.

Durante su carrera, Ibaka se consolidó como especialista defensivo. Lideró la NBA en bloqueos en dos temporadas y fue incluido tres veces en el mejor quinteto defensivo de la competición.

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Con la selección española, Ibaka ganó la medalla de oro en el Eurobasket 2011 y obtuvo la plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Después de su paso por Estados Unidos, regresó al baloncesto europeo, donde jugó para Bayern Múnich y Real Madrid.

Serge Ibaka también desarrolló proyectos musicales junto a Ninho y Diamond Platnumz - crédito Benny Sieu-USA TODAY Sports

Fuera de las canchas, el exdeportista también incursionó en la música. En 2022 lanzó Champion, canción realizada junto al rapero francés Ninho, que superó los 35 millones de reproducciones en Spotify. Además, participó en el proyecto ART y publicó “Tayari” con el artista tanzano Diamond Platnumz.

Ibaka vive entre Madrid, Miami y Los Ángeles, de acuerdo con las versiones que circularon en medios de entretenimiento. Esa movilidad coincidió con la agenda de Shakira, que en las últimas semanas repartió su tiempo entre España, Francia y otros compromisos vinculados con su gira.

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Los rumores sobre la cantante y el exjugador siguen sin confirmación de sus protagonistas - crédito Europa Press

Por ahora, el supuesto romance permanece sin confirmación. Shakira cerrará su residencia en Madrid el 12 de octubre, mientras sus seguidores siguen atentos a cualquier señal que permita establecer qué relación mantiene con Serge Ibaka.