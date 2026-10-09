Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo el regreso de Luis Díaz a la Bundesliga tras la fecha FIFA

Arthur Chaves y Cedric Zesiger marcando a Luis Díaz-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

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Las ligas en Europa vuelven a su normalidad en competencia y tras la ausencia de Luis Díaz en la fecha FIFA con la selección Colombia, su mirada estará enfocada en lo que será la Bundesliga y la UEFA Champions League.

En esta ocasión, Bayern Múnich regresará a sus actividades tras la goleada por 7-0 al Unión Berlín en el estadio Allianz Arena y lo hará ante un equipo que no conoce la victoria en los últimos tres juegos.

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Luis Díaz quiere recuperar la confianza en el "Gigante de Baviera"-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 10 de octubre de 2026 a partir de las 8:30 a. m. (hora de Colombia) en el estadio WWK Arena de Augsburgo y se podrá ver en exclusiva a través de la plataforma Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Sven Jablonski.

Cómo llegan ambos equipos al encuentro

Augsburgo

Augsburgo quiere dar la sorpresa-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El 19 de septiembre de 2026, Augsburgo perdió como visitante en un vibrante juego ante Werder Bremen en el estadio Weserstadion, pese a que comenzó con la victoria gracias al gol de Robin Fellhauer al minuto 18.

Para el segundo tiempo, el defensor Calvin Brackelmann colocó el 0-2, pero al 66 de partido, el austriaco Marco Grull colocó el 1-2.

No sería hasta el minuto 86 que el atacante Niclas Füllkrug empató el juego gracias a la asistencia de Marco Grull y nuevamente el delantero le dio una asistencia a Mitchell Weiser al minuto 90+3 para darle la victoria al Bremen.

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A continuación, así viene Augsburgo en sus últimos cinco partidos:

2 de octubre de 2026 - Amistosos internacionales: Augsburgo 2-2 Hertha Berlín

19 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 3-2 Augsburgo

12 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Augsburgo 2-2 Bayer Leverkusen

6 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 1-4 Augsburgo

30 de agosto de 2026 - Bundesliga: Augsburgo 3-0 Schalke 04

Bayern Múnich

Michael Olise y su alegría al marcar con el Bayern Múnich en el último partido ante Unión Berlín-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El último juego del Bayern Múnich antes del parón internacional fue el 18 de septiembre de 2026 al golear por 7-0 en el Allianz Arena al Unión Berlín.

En la primera parte, Jamal Musiala al 18, Harry Kane de tiro penal al 39 y el delantero francés Michael Olise al 43 liquidaron el partido, para que en la segunda mitad, nuevamente el “Huracán” (apodo de Harry Kane) al 54, el marroquí Ismael Saibari al 70 y el delantero galo marcó al 73 y 76 de partido.

A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimos cinco juegos:

18 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 7-0 Unión Berlín

13 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Elversberg 1-2 Bayern Múnich

10 de septiembre de 2026 - Champions League: Bayern Múnich 5-0 F.K. Bodø/Glimt

5 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Schalke 04 0-0 Bayern Múnich

2 de septiembre de 2026 - Copa de Alemania: Osnabruck 1-4 Bayern Múnich

Es importante recordar que el Bayern no contará con Jamal Musiala, ausente por una rotura muscular. Kompany le expresó su respaldo: “Comparto su historia de contratiempos; yo también lo viví en mi carrera. Superar un revés es una fortaleza. Espero que pronto pueda volver a jugar con alegría. Un buen regreso es algo que te marca para siempre. El equipo siempre se alegra cuando marca un gol. Sin duda, seguirá haciéndolo”.

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En lo que se refiere al último juego que disputaron, hay que ir al 24 de enero de 2026, cuando Augsburgo dio la sorpresa y derrotó por 1-2 al Bayern en el Allianz Arena por la fecha 19 de la Bundesliga.

El japonés Hiroki Itō adelantó al “Gigante de Baviera” al minuto 23, pero en la segunda parte, Arthur Chaves al 75 y Han-Noash Massengo al 81 le dieron la victoria al visitante.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos:

24 de enero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 1-2 Augsburgo

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

4 de abril de 2025 - Bundesliga: Augsburgo 1-3 Bayern Múnich

22 de noviembre de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Augsburgo

27 de enero de 2024 - Bundesliga: Augsburgo 2-3 Bayern Múnich