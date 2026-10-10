Colombia

El Gobierno nacional garantizará más de 400 soldados y refuerzo antidrones para las estaciones de Policía en Huila

La decisión se dio a conocer luego de un consejo de seguridad que entablaron los ministros de Defensa, Interior y Ambiente, con las fuerzas del orden del departamento

El general retirado Jorge Mora explicó lo que se charló en el reciente Consejo de Seguridad que se desarrolló en Neiva - crédito Ministerio de Defensa
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El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Defensa, anunció el retorno de un Batallón de Despliegue Rápido al Huila con más de 400 soldados y medidas de protección antidrones para instalaciones policiales, tras un consejo de seguridad realizado en Neiva.

El ministro de Defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, informó que la unidad militar volverá al departamento en noviembre para reforzar el dispositivo del Ejército Nacional. Según explicó, este año ya se había incrementado la presencia militar en la zona con más de 400 hombres.

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“En tan poco tiempo de gobierno, en dos meses, ya hemos neutralizado a dos cabecillas que tenían azotado al Huila y a esta región”, afirmó el ministro durante su intervención, de acuerdo con la información difundida por esa cartera en su cuenta oficial en X.

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