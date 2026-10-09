Netcompany Ineos anunció la llegada de Harold Tejada en el Giro de Lombardía y confirmó la ausencia de Egan Bernal

Egan Bernal anunció el 8 de octubre de 2026 que no competiría en lo que resta de año, mientras que Harold Tejada llega como nuevo refuerzo del cuadro británico-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

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Las novedades en el ciclismo colombiano continúan: el 9 de octubre de 2026, el Netcompany Ineos confirmó la nómina que competirá en el Giro de Lombardía y a su vez confirmó la llegada del ciclista Harold Tejada, proveniente del XDS Astana Team.

El anuncio se dio tras conocerse el comunicado de prensa del “Cóndor” de Zipaquirá (apodo de Egan Bernal entre los amantes del ciclismo) sobre su cierre de temporada en el presente año y conocerse los rumores de un posible retiro de nivel profesional.

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Egan Bernal estará ausente en el Giro de Lombardía-crédito @NetcompanyINEOS/X

El ciclista colombiano Egan Bernal quedó fuera del Giro de Lombardía 2026 después de comunicar que atraviesa una crisis de motivación y que decidió cerrar su temporada para preparar su regreso en 2027.

La dirección deportiva del Netcompany Ineos lo excluyó de la nómina anunciada el 9 de octubre, pese a que figuraba entre los preinscritos con el dorsal 121, según informó el portal especializado de Es Ciclismo.

A continuación, esta es la nómina del Netcompany Ineos que competirá en la carrera italiana:

Thymen Arensman (Países Bajos)

Jack Haig (Australia)

Lucas Hamilton (Australia)

Michał Kwiatowski (Polonia)

Axel Laurance (Francia)

Oscar Onley (Gran Bretaña)

Magnus Sheffield (Estados Unidos)

Su regreso a la competición estaría previsto para enero, con el Tour Colombia. Para 2027, el colombiano aparece como una opción del equipo para disputar nuevamente el Giro de Italia.

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El comunicado de Egan Bernal aclarando los rumores de su posible retiro

El ciclista colombiano aclaró su situación competitiva a través de Instagram tras la difusión de versiones sobre un retiro definitivo-crédito @eganbernal/Instagram

Egan Bernal descartó un retiro inmediato del ciclismo profesional y aseguró que iniciará la próxima temporada, pese a que su continuidad más allá de ese punto dependerá de que conserve la motivación y el nivel competitivo necesarios. El campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 tiene contrato con su equipo hasta finales de 2029.

El ciclista colombiano comunicó su decisión el jueves 8 de octubre a través de Instagram, después de que surgieran versiones sobre una eventual salida del pelotón al terminar 2026.

“Tengo contrato con el equipo hasta finales de 2029 y, por ahora, mi intención es comenzar la próxima temporada”.

Su permanencia no estará determinada únicamente por el vínculo contractual. Bernal sostuvo que seguirá mientras sienta que puede competir al nivel de la élite, con fortaleza física y mental, ambición y capacidad para marcar diferencias en carrera.

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“Lo que sí tengo claro es que, mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia”.

La temporada de 2026 terminó para Bernal después del Tour de Francia, que fue su último reto competitivo del año. Aunque inicialmente aparecía entre los inscritos para una carrera italiana, el corredor confirmó que no volvería a competir tras la ronda francesa.

La decisión respondió a la necesidad de recuperar tiempo personal después de varios años de exigencia deportiva.

“Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo”.

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El anuncio llegó luego de que el periodista británico Daniel Benson asegurara que el colombiano evaluaba retirarse, aun cuando tenía acordada una renovación con su estructura. Bernal no detalló qué calendario disputará en 2027 ni estableció una fecha para el final de su carrera.

Harold Tejada llegó como nuevo refuerzo del Netcompany Ineos

El exciclista del Astana Team ahora será parte de la escuadra británica-crédito @NetcompanyINEOS/X

El 9 de octubre de 2026, Netcompany Ineos confirmó que el ciclista colombiano Harold Tejada se incorporará a su plantilla en 2027, para reforzar el bloque de la escuadra británica en las pruebas de montaña y las vueltas por etapas. A los 29 años, el corredor de Pitalito, Huila, afrontará el mayor desafío de su trayectoria profesional tras consolidar su experiencia en el WorldTour.

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La incorporación fue respaldada por el británico Geraint Thomas, director de competición del equipo, quien definió al colombiano como un corredor capaz de asistir a los líderes en la clasificación general.

“Harold es un escalador fuerte, sólido y con mucha experiencia. Ha estado de forma constante entre los mejores durante los últimos años y será un gran apoyo para nuestros líderes de la general”.

Thomas sostuvo que el fichaje amplía las alternativas del conjunto británico en los ascensos y en las grandes citas del calendario.

“Refuerza nuestro bloque de escaladores y nos da más opciones en la montaña, por lo que será una incorporación muy valiosa para la plantilla. Estamos muy ilusionados por empezar a trabajar con él”, concluyó el director.

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Harold Tejada durante la etapa 20 del Tour de Francia 2026-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

Tejada llega al equipo después de una campaña con una victoria de etapa en la París-Niza, el cuarto lugar de la clasificación general del UAE Tour y la décima posición en la Vuelta a España. Esos resultados sostienen su perfil como especialista para los recorridos de alta montaña.

El ciclista recordó que siguió al equipo desde sus primeros años en el deporte y mencionó a varios de sus referentes:

“Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa en Netcompany. Desde que empecé en el ciclismo, siempre he visto a este equipo como un referente en este deporte. Recuerdo ver con gran admiración a corredores como Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Sergio Henao. Es un equipo con una historia increíble. Formar parte de esa historia es una oportunidad especial y una gran motivación para seguir dando lo mejor de mí”.

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El corredor nacido en Pitalito (Huila) también agradeció la confianza de la dirección deportiva y planteó sus objetivos dentro de la nueva estructura.

“Estoy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí. Tengo muchas ganas de seguir creciendo como ciclista, aprender de quienes me rodean y trabajar cada día para ayudar a conseguir nuestros objetivos. Estoy preparado para darlo todo”.