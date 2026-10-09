Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 17° carrera de la temporada 2026

El circuito urbano de Marina Bay, Singapur, será la continuación de la manga asiática de la temporada 2026 de la Fórmula 1 - crédito Edgar Su/REUTERS

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El circuito callejero de Marina Bay recibe entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre la fecha 17 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, en lo que constituye el último fin de semana con formato sprint de la temporada.

La cita, que se disputa de noche bajo las luces artificiales desde su debut en 2008, llega tras el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Baréin en Malasia, donde el neerlandés logró su primera victoria del año, pero también luego de la polémica generada por el “bug” en los monoplazas que demoró el inicio de la carrera, luego de que media parrilla quedara inmovilizada por este fallo de programación.

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Con todo, el resultado en Sepang dejó además un golpe a las aspiraciones de George Russell de seguir peleando por el campeonato, pues se retiró por una falla de motor cuando buscaba recortar distancias en el campeonato. El piloto británico deberá, además, utilizar un nuevo motor en Singapur, lo que excede el límite de componentes permitido y lo obligará a largar desde el fondo de la parrilla por sanción.

George Russell se retiró en la carrera anterior en Malasia, algo que Kimi Antonelli aprovechó para aumentar su ventaja en el mundial de pilotos - crédito Edgar Su/REUTERS

En cuanto al líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, terminó segundo en Malasia, y extendió su ventaja sobre su compañero de equipo con siete fechas por disputarse.

El resto de la parrilla intentará afianzar sus posiciones, principalmente en el campeonato de constructores. Mientras Ferrari parece ganarle la puja a McLaren como el segundo equipo de la parrilla detrás de los Mercedes, Red Bull se acerca cada vez más con los avances en el motor Ford que ya dejó tanto la victoria para Verstappen como un resultado competitivo para su compañero Isaac Hadjar.

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En la zona media, Racing Bulls buscará seguir aprovechando las fallas estratégicas de Alpine y aumentar diferencias, mientras que Audi, Williams y Haas intentan salir de la zona baja donde Aston Martin (más allá de la notable carrera de Fernando Alonso que entró a los puntos en Sepang) y Cadillac parecen estar pensando ya en 2027.

Trazado y pronóstico del clima en Marina Bay

Una combinación de secciones rápidas y lentas, temperaturas altas y condiciones climáticas en vilo serán claves para decidir el resultado del GP de Singapur de F1 2026 - crédito F1

El circuito de Marina Bay, diseñado para correr sobre vías públicas de la ciudad, tiene una extensión de 4,927 kilómetros y 19 curvas. La carrera del domingo se disputará a 62 vueltas, para completar una distancia total de 305,47 kilómetros.

El primer sector cuenta con una primera curva lenta, seguida de una serie de curvas más rápidas antes de dar paso a una zona de alta velocidad que se presenta como una de las más adecuadas para realizar sobrepasos, más allá de la estrechez del circuito. El segundo sector cuenta con curvas lentas en su mayoría, presentando otros dos puntos de alta velocidad pese a no ser rectas muy largas. El tercer sector cuenta con curvas más rápidas y técnicas, hasta que llega el momento de tomar la recta principal.

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Esta edición marca la primera vez que Singapur aloja un fin de semana sprint, hecho que modifica la estructura habitual: solo habrá una sesión de práctica libre el viernes, seguida por la clasificación sprint. El sábado se correrá la carrera sprint por la tarde y la clasificación tradicional por la noche, mientras que el domingo se disputará el Gran Premio bajo las luces, como es tradición en esta cita desde su incorporación al calendario.

Esto implicará que los equipos contarán con menos tiempo para adaptarse a los límites de pista, aumentando la posibilidad de accidentes o roces con el muro, un miedo habitual de las escuderías cuando afrontan circuitos callejeros como el de Marina Bay.

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La superficie del asfalto presenta un nivel de rugosidad entre medio y alto para tratarse de un trazado urbano, de acuerdo con el informe técnico de Pirelli. Al no haberse realizado trabajos de renovación, la marca italiana anticipó valores similares a los de la temporada anterior, aunque remarcó que la evolución de pista será significativa a lo largo del fin de semana debido a las lluvias intermitentes propias del clima ecuatorial que ya hicieron su aparición una semana atrás en Malasia.

Los pilotos contarán con una sola sesión de prácticas, antes de que tengan lugar la clasificación y la carrera sprint - crédito Jeremy Lee/REUTERS

Para este Gran Premio, Pirelli seleccionó los compuestos C3 (duro), C4 (medio) y C5 (blando), el trío más blando de su catálogo 2026 y el mismo utilizado en la edición anterior en este trazado. Bajo el reglamento sprint, cada piloto contará con dos juegos de duro, cuatro de medio y seis de blando, además de seis de intermedio verde y tres de lluvia extrema azul, frente a los 13 juegos habituales de un fin de semana convencional.

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“Bajo estas condiciones, los neumáticos tienden a operar dentro de su ventana de trabajo sin problemas particulares de sobrecalentamiento”, señaló Pirelli en su informe previo, que además anticipó que el compuesto blando podría recibir mayor consideración el domingo por parte de varios equipos, alentado por el propio formato sprint.

El clima aparece como un factor determinante del fin de semana, con probabilidad de lluvia creciente a medida que avanzan los días. El pronóstico para el viernes de prácticas y clasificación sprint indica una chance de precipitación de entre 15% y 30%, con temperaturas máximas cercanas a los 31-32 °C, y mínimas de 26 °C. Para el sábado, con sprint y clasificación, el riesgo de lluvia asciende a entre 35% y 40%, mientras que el domingo de carrera se mantiene en un rango similar, de 35% a 40%, con temperaturas de pista que podrían llegar hasta los 55-56 °C durante las horas de mayor calor.

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Hora y dónde ver el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: circuito de Marina Bay, Singapur.

Fecha y hora de la práctica libre 1: viernes 9 de octubre, 3:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación sprint: viernes 9 de octubre, 7:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la carrera sprint: sábado 10 de octubre, 4:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 10 de octubre, 8:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora del Gran Premio: domingo 11 de octubre, 7:00 a. m., hora colombiana.

Transmisión: ESPN y Disney+ (Plan Premium).

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Singapur

Luego de 16 carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Anna Szilagyi/EPA/EFE

Andrea Kimi Antonelli - 320 puntos George Russell - 236 puntos Lewis Hamilton - 214 puntos Charles Leclerc - 191 puntos Lando Norris - 188 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Singapur

Mercedes - 556 puntos Ferrari - 405 puntos McLaren - 306 puntos Red Bull Ford - 298 puntos Racing Bulls - 90 puntos