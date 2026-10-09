Figura del América de Cali se llevó un susto tras caída de árbol sobre su carro: el futbolista sufrió un traumatismo en su rodilla

El defensor del América de Cali se llevó un fuerte susto - crédito @americaenlared/X

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Nicolás Hernández, defensor del América de Cali, sufrió el 8 de octubre de 2026 la caída de un árbol sobre el vehículo en el que circulaba por el sur de Cali, durante una jornada de lluvias intensas y fuertes vientos. El futbolista, de 28 años, recibió golpes y contusiones, pero no padeció heridas de gravedad.

El árbol colapsó en la calle 16 con carrera 105, cerca de la glorieta de Ciudad Jardín, y golpeó la parte superior del techo del automóvil. El jugador fue trasladado a un centro de salud para realizarse exámenes clínicos y determinar una eventual incapacidad, de acuerdo con el reporte médico de la institución deportiva.

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Un árbol cayó sobre el vehículo del futbolista Nicolás Hernández en el sur de Cali durante una jornada de fuertes lluvias - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La emergencia también interrumpió el tránsito en el sector de Ciudad Jardín; despejaron parcialmente la vía, mientras el Cuerpo de Bomberos avanzó con el retiro completo del tronco. Las autoridades informaron, además, la caída de otro árbol en las vías del sur de Cali.

Las precipitaciones obedecen a la ubicación de Cali entre dos cordilleras y a su cercanía con el océano Pacífico, condiciones que favorecen el paso de humedad, explicó la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.

Este es el parte médico de Nicolás Hernández: el defensor sufrió un leve golpe

La emergencia en el sector de Ciudad Jardín derribó líneas del tendido eléctrico e interrumpió el tránsito vehicular - crédito @AmericadeCali/X

Tras el incidente, el 8 de octubre de 2026, América de Cali confirmó el parte médico del exdefensor de Atlético Nacional de la siguiente forma:

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“Confirmamos que nuestro jugador Nicolás Hernández sufrió un accidente mientras se movilizaba en su vehículo, luego de que un árbol cayera sobre este a causa del fuerte aguacero que cayó en horas de la tarde. El futbolista se encuentra fuera de peligro”.

La "Mechita" informó sobre el estado de salud del defensor Nicolás Hernández tras sufrir un susto al caerse un árbol encima de su carro en la capital vallecaucana - crédito América de Cali

América de Cali ya piensa en el juego ante Independiente Medellín: estas serán las bajas que tendrá la “Mechita”

El comunicado oficial de América de Cali sobre la recuperación de Brayan Córdoba, las lesiones de José Cavadia y Jan Lucumi, y la nueva etapa de Adrián Ramos - crédito América

El 8 de octubre de 2026, América de Cali confirmó que José Cavadía, Adrián Ramos y Jan Lucumí no estarán disponibles para enfrentar a Independiente Medellín el 11 de octubre de 2026 a las 8:15 p. m. en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 14 de la Liga BetPlay.

Cavadía continúa en rehabilitación por un desgarro de la fascia plantar (banda gruesa de tejido fibroso (aponeurosis) que se extiende desde el hueso del talón (calcáneo) hasta la base de los dedos, cuya función principal es sostener el arco del pie y actuar como un resorte amortiguador al caminar), la estructura ubicada en la planta del pie. América de Cali indicó en su comunicado que su regreso dependerá de la evolución de la lesión y no estableció una fecha estimada para su alta médica.

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Adrián Ramos terminó su recuperación y está en trabajos de adaptación - crédito Colprensa

Lucumí también seguirá fuera de la convocatoria. El club informó que presenta una mejoría parcial, aunque no detalló el diagnóstico ni el plazo previsto para que pueda regresar a las prácticas y competir.

Brayan Córdoba completó cuatro semanas de recuperación por una lesión muscular y recibió el alta médica. El defensor central podrá ser tenido en cuenta por el entrenador David González, quien definirá su eventual convocatoria tras la evaluación física del plantel.

El defensor central disputó cuatro juegos entre el 29 de julio y el 9 de agosto de 2026, dos de ellos como titular, de acuerdo con el registro de la aplicación deportiva de Sofascore. Su disponibilidad devuelve una alternativa defensiva al equipo antes del cruce con el Deportivo Independiente Medellín.

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Adrián Ramos, en tanto, terminó tres semanas de recuperación con una evolución favorable. El delantero comenzará trabajos de readaptación y fortalecimiento, una etapa en la que aumentará progresivamente las cargas físicas y los ejercicios con balón antes de reincorporarse por completo a los entrenamientos grupales.

El Departamento Médico del club mantendrá el seguimiento de los cuatro futbolistas y comunicará las novedades de cada proceso, según precisó América de Cali.

El entrenador antioqueño fue viral al mostrarse con autoridad a la hora de dar indicaciones en un entrenamiento llevado a cabo en Cascajal - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

David González encabezó una sesión de trabajo difundida por el club el 7 de octubre, con ejercicios centrados en la presión tras pérdida, las coberturas defensivas y la salida desde posiciones estáticas. El entrenador pidió intensidad para recuperar la pelota y coordinación entre los jugadores sin balón.

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El técnico también explicó una secuencia ofensiva que parte de la recuperación: “Siempre arrancamos de una situación de salida estática pa’ llegar a Josen. “Ya les explico la presión al naranja, recupero balón y tengo pa’ hacer gol en portería”.