Deportes

Figura del América de Cali se llevó un susto tras caída de árbol sobre su carro: el futbolista sufrió un traumatismo en su rodilla

En la previa de lo que será el juego ante Independiente Medellín, el defensor Nicolás Hernández vivió momentos de angustia en la capital del Valle del Cauca

El defensor del América de Cali se llevó un fuerte susto - crédito @americaenlared/X

Guardar

Nicolás Hernández, defensor del América de Cali, sufrió el 8 de octubre de 2026 la caída de un árbol sobre el vehículo en el que circulaba por el sur de Cali, durante una jornada de lluvias intensas y fuertes vientos. El futbolista, de 28 años, recibió golpes y contusiones, pero no padeció heridas de gravedad.

El árbol colapsó en la calle 16 con carrera 105, cerca de la glorieta de Ciudad Jardín, y golpeó la parte superior del techo del automóvil. El jugador fue trasladado a un centro de salud para realizarse exámenes clínicos y determinar una eventual incapacidad, de acuerdo con el reporte médico de la institución deportiva.

PUBLICIDAD

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Un árbol cayó sobre el vehículo del futbolista Nicolás Hernández en el sur de Cali durante una jornada de fuertes lluvias - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La emergencia también interrumpió el tránsito en el sector de Ciudad Jardín; despejaron parcialmente la vía, mientras el Cuerpo de Bomberos avanzó con el retiro completo del tronco. Las autoridades informaron, además, la caída de otro árbol en las vías del sur de Cali.

Las precipitaciones obedecen a la ubicación de Cali entre dos cordilleras y a su cercanía con el océano Pacífico, condiciones que favorecen el paso de humedad, explicó la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.

Este es el parte médico de Nicolás Hernández: el defensor sufrió un leve golpe

La emergencia en el sector de Ciudad Jardín derribó líneas del tendido eléctrico e interrumpió el tránsito vehicular - crédito @AmericadeCali/X
La emergencia en el sector de Ciudad Jardín derribó líneas del tendido eléctrico e interrumpió el tránsito vehicular - crédito @AmericadeCali/X

Tras el incidente, el 8 de octubre de 2026, América de Cali confirmó el parte médico del exdefensor de Atlético Nacional de la siguiente forma:

PUBLICIDAD

Confirmamos que nuestro jugador Nicolás Hernández sufrió un accidente mientras se movilizaba en su vehículo, luego de que un árbol cayera sobre este a causa del fuerte aguacero que cayó en horas de la tarde. El futbolista se encuentra fuera de peligro”.

La "Mechita" informó sobre el estado de salud del defensor Nicolás Hernández tras sufrir un susto al caerse un árbol encima de su carro en la capital vallecaucana-crédito América de Cali
La "Mechita" informó sobre el estado de salud del defensor Nicolás Hernández tras sufrir un susto al caerse un árbol encima de su carro en la capital vallecaucana - crédito América de Cali

América de Cali ya piensa en el juego ante Independiente Medellín: estas serán las bajas que tendrá la “Mechita”

El comunicado oficial de América de Cali sobre la recuperación de Brayan Córdoba, las lesiones de José Cavadia y Jan Lucumi, y la nueva etapa de Adrián Ramos - crédito América
El comunicado oficial de América de Cali sobre la recuperación de Brayan Córdoba, las lesiones de José Cavadia y Jan Lucumi, y la nueva etapa de Adrián Ramos - crédito América

El 8 de octubre de 2026, América de Cali confirmó que José Cavadía, Adrián Ramos y Jan Lucumí no estarán disponibles para enfrentar a Independiente Medellín el 11 de octubre de 2026 a las 8:15 p. m. en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 14 de la Liga BetPlay.

Cavadía continúa en rehabilitación por un desgarro de la fascia plantar (banda gruesa de tejido fibroso (aponeurosis) que se extiende desde el hueso del talón (calcáneo) hasta la base de los dedos, cuya función principal es sostener el arco del pie y actuar como un resorte amortiguador al caminar), la estructura ubicada en la planta del pie. América de Cali indicó en su comunicado que su regreso dependerá de la evolución de la lesión y no estableció una fecha estimada para su alta médica.

Hugo Rodallega y Adrián Ramos, delanteros de 40 años, protagonizaron el empate 1-1 en el Pascual Guerrero, dejando la serie abierta para la definición en Bogotá - crédito Colprensa
Adrián Ramos terminó su recuperación y está en trabajos de adaptación - crédito Colprensa

Lucumí también seguirá fuera de la convocatoria. El club informó que presenta una mejoría parcial, aunque no detalló el diagnóstico ni el plazo previsto para que pueda regresar a las prácticas y competir.

Brayan Córdoba completó cuatro semanas de recuperación por una lesión muscular y recibió el alta médica. El defensor central podrá ser tenido en cuenta por el entrenador David González, quien definirá su eventual convocatoria tras la evaluación física del plantel.

El defensor central disputó cuatro juegos entre el 29 de julio y el 9 de agosto de 2026, dos de ellos como titular, de acuerdo con el registro de la aplicación deportiva de Sofascore. Su disponibilidad devuelve una alternativa defensiva al equipo antes del cruce con el Deportivo Independiente Medellín.

Adrián Ramos, en tanto, terminó tres semanas de recuperación con una evolución favorable. El delantero comenzará trabajos de readaptación y fortalecimiento, una etapa en la que aumentará progresivamente las cargas físicas y los ejercicios con balón antes de reincorporarse por completo a los entrenamientos grupales.

El Departamento Médico del club mantendrá el seguimiento de los cuatro futbolistas y comunicará las novedades de cada proceso, según precisó América de Cali.

-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
El entrenador antioqueño fue viral al mostrarse con autoridad a la hora de dar indicaciones en un entrenamiento llevado a cabo en Cascajal - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

David González encabezó una sesión de trabajo difundida por el club el 7 de octubre, con ejercicios centrados en la presión tras pérdida, las coberturas defensivas y la salida desde posiciones estáticas. El entrenador pidió intensidad para recuperar la pelota y coordinación entre los jugadores sin balón.

El técnico también explicó una secuencia ofensiva que parte de la recuperación: “Siempre arrancamos de una situación de salida estática pa’ llegar a Josen. “Ya les explico la presión al naranja, recupero balón y tengo pa’ hacer gol en portería”.

Temas Relacionados

Nicolás HernándezAmérica de CaliLiga BetPlayAmérica de Cali vs. Independiente MedellínCaída de árbolColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alberto Gamero se tiene confianza pese al empate ante Fortaleza al último minuto: “Veo un grupo que puede pelear el título”

El “Embajador” cedió un empate ante los “Amix” en el estadio Metropolitano de Techo e hizo enfurecer más a los hinchas del cuadro bogotano tras la eliminación en la Copa Colombia

Alberto Gamero se tiene confianza pese al empate ante Fortaleza al último minuto: “Veo un grupo que puede pelear el título”

Atlético Nacional y Millonarios empataron sus juegos: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El “Rey de Copas” se puso al día, mientras que el “Embajador” adelantó su calendario en dos juegos atractivos que tuvo la jornada del 8 de octubre de 2026 del fútbol colombiano

Atlético Nacional y Millonarios empataron sus juegos: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El exfutbolista colombiano Eduardo Emilio Vilarete falleció tras sufrir complicaciones con el cáncer

El exdelantero, que pasó por la selección Colombia entre 1976 y 1985, sufrió varias complicaciones derivadas de un sarcoma detectado en su pierna izquierda

El exfutbolista colombiano Eduardo Emilio Vilarete falleció tras sufrir complicaciones con el cáncer

Millonarios no pudo con Fortaleza: igualó a un gol en el estadio Metropolitano de Techo

Rodrigo Ureña anotó para el Embajador, mientras que Montaño le dio el empate a los Amix

Millonarios no pudo con Fortaleza: igualó a un gol en el estadio Metropolitano de Techo

Kevin Viveros hizo gol con Athletico Paranaense, dos días después de jugar con la selección Colombia

Kerwin Vargas, también nacional de ese equipo brasileño, fue otro de los goleadores en el partido ante Atlético MG

Kevin Viveros hizo gol con Athletico Paranaense, dos días después de jugar con la selección Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Silvia Tcherassi fue premiada en España: recibió el Premio Influencia Hispana de Moda

Silvia Tcherassi fue premiada en España: recibió el Premio Influencia Hispana de Moda

Festival Estéreo Picnic 2027: los debutantes, los que repiten, y los que “van por la revancha” en el cartel

Tuto Patiño pidió perdón a su exnovia fallecida en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Nunca fue mi intención hacerle daño”

Rock al Parque 2026: horarios del domingo 11 de octubre, con Mon Laferte, Seru Girán y Esteman

Funan al ‘influencer’ Camilo Cifuentes por regalar la misma caja de rosas y chocolates a su expareja y a ‘La Miijita’: “¿Me da dos para llevar?"

Deportes

Alberto Gamero se tiene confianza pese al empate ante Fortaleza al último minuto: “Veo un grupo que puede pelear el título”

Alberto Gamero se tiene confianza pese al empate ante Fortaleza al último minuto: “Veo un grupo que puede pelear el título”

Atlético Nacional y Millonarios empataron sus juegos: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El exfutbolista colombiano Eduardo Emilio Vilarete falleció tras sufrir complicaciones con el cáncer

Millonarios no pudo con Fortaleza: igualó a un gol en el estadio Metropolitano de Techo

Kevin Viveros hizo gol con Athletico Paranaense, dos días después de jugar con la selección Colombia