Tres mujeres fueron halladas sin vida el sábado 22 de noviembre en un apartamento del conjunto Altos del Moral, en Usaquén, después de que vecinos y personal de aseo alertaran por fuertes olores - (@PasaenBogota/X)

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Las autoridades identificaron a las tres mujeres encontradas sin vida el domingo 22 de noviembre de 2026 en un apartamento del conjunto residencial Altos del Moral, ubicado en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

Las víctimas son María Victoria Cuéllar de Scioville, de 83 años, y sus hijas Lizette y Geraldine Scioville Cuéllar, de 59 y 54 años, respectivamente.

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La administración del conjunto informó que durante las últimas semanas se habían percibido “olores fuertes en la Torre 2”, reportados tanto por residentes como por el personal de aseo. Tras recibir una alerta sobre la unidad el domingo 22 de noviembre, hacia las 4:00 p. m., la entidad coordinó el ingreso con el propietario del apartamento.

“Con la autorización expresa del propietario, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos ingresaron a la unidad y hallaron tres cuerpos sin vida”, señaló la administración en un comunicado. El texto agregó que integrantes del CTI de la Fiscalía General de la Nación asumieron las diligencias en el inmueble y advirtió que cualquier confirmación sobre lo ocurrido corresponde exclusivamente a las autoridades.

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La administración del conjunto verificó el domingo un apartamento del segundo piso de la torre 2 y encontró tres cuerpos sin vida - (Conjunto Residencial Altos del Moral)

La hipótesis de un posible suicidio múltiple es una de las líneas que se estudian, pero todavía no existe una conclusión oficial sobre la causa de los fallecimientos. Los investigadores deberán esperar los resultados de las necropsias y de los análisis forenses antes de establecer si las tres mujeres murieron por la ingesta de una sustancia tóxica o si hubo otros factores involucrados.

Las pruebas recogidas en el apartamento

Según información conocida por El Tiempo, el lunes 23 de noviembre, en el apartamento fueron encontradas varias cartas y una sustancia de uso industrial que está bajo análisis. Por su parte, Semana informó que fuentes policiales reportaron el hallazgo de un frasco que contendría cianuro y de un manuscrito dejado por las víctimas.

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No obstante, las autoridades no han confirmado públicamente que esa sustancia haya causado las muertes, por lo que la verificación deberá realizarse mediante los estudios de Medicina Legal y los análisis técnicos de los elementos incautados durante la inspección judicial. Esa precisión será clave para determinar si el caso corresponde a un suicidio múltiple, como apuntan las primeras versiones, o si la investigación debe avanzar por otra línea.

Identificaron a las tres mujeres halladas sin vida en un apartamento de Bogotá e investigan si ingirieron cianuro - (Colprensa)

El levantamiento de los cadáveres quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación. Los funcionarios recolectaron elementos materiales dentro del inmueble y adelantan entrevistas con personas cercanas a las víctimas, vecinos y personal del conjunto residencial.

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Los investigadores también revisarán las cámaras de seguridad del edificio; el objetivo es establecer si alguna persona ingresó al apartamento en los días previos al hallazgo, reconstruir los últimos movimientos alrededor de la vivienda y determinar si existió alguna situación que pueda aportar información sobre lo ocurrido.

El reporte de los vecinos y las diligencias pendientes

La administración de Altos del Moral señaló que los residentes habían advertido sobre los olores que salían desde la torre 2. Tras recibir un nuevo reporte durante la tarde del domingo 22 de noviembre, el personal del conjunto contactó al propietario del apartamento y coordinó el ingreso con la Policía y los bomberos.

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El momento en el que la Policía de Bogotá hace inspección al conjunto Altos del Moral en la localidad de Usaquén, por los tres cuerpos hallados sin vida - (@PasaenBogota/X)

La investigación busca precisar cuánto tiempo llevaban fallecidas las tres mujeres. Esa información dependerá de la valoración forense de los cuerpos y de los demás elementos recopilados en el apartamento. También será necesario establecer cuándo fue la última vez que algún vecino, familiar o conocido tuvo contacto con ellas.

De acuerdo con Semana, el sistema de reconocimiento facial de las tres residentes no registraba actividad desde el 18 de octubre de 2026. El mecanismo permite verificar los ingresos de residentes al conjunto y a las torres. Las autoridades deberán establecer si ese dato tiene alguna relación con la cronología del caso o si responde a una circunstancia ajena a las muertes.

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Hasta el lunes 23 de noviembre, los investigadores continuaban recopilando información sobre los antecedentes de las mujeres, sus actividades y sus relaciones con otras personas. Las cartas encontradas dentro del apartamento también serán examinadas para determinar su contenido y si aportan elementos para comprender lo sucedido.