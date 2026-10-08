Royer Caicedo, convocado por primera vez a la selección Colombia en septiembre, reveló los consejos que recibió de Néstor Lorenzo para mantener el nivel

Royer Caicedo, convocado por primera vez a la selección Colombia en septiembre del 2026, confesó lo que le dijo el director técnico Néstor Lorenzo - crédito @royer_caicedog/Instagram

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Royer Caicedo reveló los consejos que le dio Néstor Lorenzo para afrontar su primera convocatoria a la selección Colombia, en septiembre de 2026, y sostener el nivel en un momento decisivo de su carrera. El defensor central de 20 años fue una de las novedades de la nómina para los amistosos ante México, Paraguay y Perú, disputados entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre en Estados Unidos.

Durante la concentración con la Tricolor, Caicedo recibió un mensaje de tranquilidad de Lorenzo y de los integrantes del cuerpo técnico. El futbolista explicó que la prioridad fue asumir el llamado sin ansiedad, en medio de un proceso de renovación posterior al Mundial de 2026.

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“Son unas personas increíbles, siempre me lo recalcaban mucho de que estuviera tranquilo, y tranquilo, que todo era un proceso, que disfrutara, que era lo más importante”, dijo Caicedo en diálogo con Blu Radio el jueves 8 de octubre del 2026.

Royer Caicedo y Óscar Perea fueron los dos jugadores de los 26 convocados que no sumaron minutos en la fecha FIFA de septiembre y octubre - crédito FCF

Néstor Lorenzo lo citó por primera vez el 17 de septiembre de 2026, cuando Caicedo jugó en el Cercle Brugge de Bélgica. El zaguero, nacido en Guachené, Cauca, llegó al fútbol europeo en febrero de ese año tras su formación en Atlético Nacional.

Antes de salir de Colombia, acumuló ocho partidos oficiales con el club antioqueño: seis por Liga y dos por Copa Colombia. Su perfil zurdo, su estatura de 1,95 metros y su condición de central lo convirtieron en una alternativa para una defensa que tuvo como referentes a Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí.

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Royer Caicedo ha jugado pocos minutos en Europa, pero es opción de recambio al tener apenas 20 años de edad - crédito FCF

El joven defensor también destacó la influencia de Jhon Lucumí en su primera convocatoria de selección Colombia. Para Caicedo, el recorrido del actual central de la selección Colombia y su experiencia en Europa representan una referencia para entender los tiempos de la formación profesional.

“Siempre me hablaba mucho que tuviera tranquilidad, que en cualquier momento la oportunidad llega, que aprovechara y cuando viniera a mi club de nuevo tuviera los pies en la tierra, siguiera trabajando y no le regalara nada a nadie”, dijo Caicedo.

Caicedo también confirmó que conversó con Yerry Mina, jugador de esa posición que fue habitualmente llamado por Néstor Lorenzo entre el 2016 y el Mundial del 2026, cuando recibió la noticia de su convocatoria. “Sí, con el panita hemos ya tenido palabras, incluso, cuando se me dio la oportunidad de llegar a la selección”.

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El defensor definió su primera experiencia con la absoluta como un paso especial en una carrera que todavía transita sus primeras etapas. “Muy agradecido. La verdad que es una experiencia única que cualquier jugador quiere experimentar, ya que estar representando tu país, estar representando tu familia también y lo que has logrado”, dijo.

El canterano de Atlético Nacional tendrá su primera convocatoria con la Amarilla-crédito @cercleofficial/X

De Atlético Nacionalva Bélgica

Caicedo se formó en Atlético Nacional, un club que, según explicó, permite a los futbolistas jóvenes convivir con referentes y aprender de ellos. “Creo que siempre Atlético Nacional te pone al lado a alguien de experiencia, que para nosotros los jóvenes que estamos en esa posición es importante. Tú ves ahorita en el mismo caso de Rengifo que tiene a un crack que es James Rodríguez, y yo creo que eso lo ayuda a uno y lo motiva”, explicó sobre el club colombiano en ese mismo diálogo con Blu Radio.

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Su llegada al Cercle Brugge le exigió una adaptación deportiva y personal. “Me ha aportado mucha madurez, la verdad, que también en mis tomas de decisiones. Me ha vuelto un jugador que se vuelve un líder también dentro de la cancha y que me ayuda también a disfrutar más, porque de eso es que uno vive a diario y eso también me aporta mucho a mi crecimiento”, concluyó.