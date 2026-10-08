‘Teo’ Gutiérrez aseguró que llevará a Junior a la final de la Liga 2026-II: el equipo debe ganar siete de ocho partidos para lograrlo

Teófilo Gutiérrez, capitán del Junior de Barranquilla, aseguró que llevará al equipo a las finales de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Lina Gasca/Colprensa

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Teófilo Gutiérrez, delantero y capitán del Junior de Barranquilla, aseguró que llevará al equipo a la final de la Liga Dimayor 2026-II y se fijó una meta para el tramo final del todos contra todos: ganar siete de los ocho partidos que le quedan para alcanzar la clasificación.

El atacante habló el miércoles 7 de octubre de 2026, durante una rueda de prensa, e insistió en la responsabilidad que asume dentro del plantel.

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“En esta instancia del campeonato me toca tomar la bandera a mí. Voy a llevar a mi equipo a las finales, no tengo duda de eso. Lo voy a llevar, aparte porque ellos son buenos jugadores y confío mucho en el entrenador, en la capacidad que tiene cada jugador al rematar los torneos. Y Junior ya está acostumbrado a eso, o sea que eso es un plus para nosotros”, afirmó.

En el campeonato colombiano, los ocho primeros de la tabla del todos contra todos, la primera fase del torneo, avanzan a los cuadrangulares semifinales.

La Liga BetPlay 2026-II transita la fecha 15 durante la primera semana de octubre. Junior de Barranquilla ha jugado 11 partidos, tiene cuatro suspendidos y se ubicaba en la casilla 17 con nueve puntos a esa altura de la competencia. Deportes Tolima, octavo en la tabla, tenía 19 unidades.

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Junior de Barranquilla ganó 4-1 ante Fortaleza y consiguió su primer triunfo en la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram

Los partidos que le restan a Junior en liga

A Junior le quedan ocho partidos en la fase todos contra todos de la Liga Dimayor 2026-II, entre el sábado 10 de octubre y el domingo 8 de noviembre. El calendario incluye cinco encuentros como local en Barranquilla y tres como visitante:

Sábado 10 de octubre, jornada 14: Internacional de Bogotá - local

Miércoles 14 de octubre, jornada 4: Deportivo Pereira - local

Domingo 18 de octubre, jornada 15: Deportivo Cali - visitante

Viernes 23 de octubre, jornada 16: Águilas Doradas - local

Martes 27 de octubre, jornada 5: Boyacá Chicó - visitante

Sábado 31 de octubre, jornada 17: Club Llaneros - visitante.

Miércoles 4 de noviembre, jornada 18: Cúcuta Deportivo - local

Domingo 8 de noviembre, jornada 19: Deportivo Pasto - visitante

Teófilo Gutiérrez suma más de 230 goles en su carrera profesional, destacando sus 103 anotaciones con el Junior de Barranquilla - crédito Colprensa/Junior

La exigencia de Teo Gutiérrez para el cierre del torneo

El delantero también reconoció que deberá aumentar su aporte individual para que Junior alcance el objetivo de entrar a los ocho mejores y disputar el título. “Individualmente tengo que elevar mucho más mi nivel para que pueda alcanzar ese remate y poder ganar esos tres puntos, que es lo que queremos y que es lo que quiere la afición”, sostuvo durante la rueda de prensa.

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Gutiérrez relacionó su rendimiento con el funcionamiento colectivo y con el peso que, según explicó, tiene vestir la camiseta del club barranquillero.

“Mis compañeros, cuando están en su nivel, me ayudan a lograr un nivel superlativo para mí, para mi equipo y para poder individualmente y colectivamente sacar eso que es Junior. Y nosotros, los que estamos en esta institución, sentimos la camiseta y sabemos que Junior siempre te va a pedir y exigir un poco más”, afirmó Gutiérrez.

El ídolo del barrio La Chinita anunció su partido de despedida para diciembre de 2026-crédito Tu Boleta

El atacante añadió que el grupo tiene como meta clasificar y competir por el campeonato en la fase definitiva. “Estamos para eso, estoy aquí para eso. Y ojalá que Dios nos permita en esa promesa poder cumplir y estar en los ocho y rematar el título. Y ahí ya, ojalá sea una sorpresa linda, que quedemos campeón, que es lo más importante”, expresó Teo Gutiérrez.

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En la misma rueda de prensa, el futbolista se refirió al partido del sábado 10 de octubre ante Internacional de Bogotá, correspondiente a la jornada 14. Aunque mencionó en un momento el “partido del sábado” y luego habló de “ganar el domingo”, Junior tiene previsto enfrentar al equipo bogotano el 10 de octubre en Barranquilla, según el calendario entregado para sus ocho compromisos pendientes.