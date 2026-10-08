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‘Teo’ Gutiérrez aseguró que llevará a Junior a la final de la Liga 2026-II: el equipo debe ganar siete de ocho partidos para lograrlo

En la fecha 15 del torneo colombiano, el Tiburón ocupó la casilla 17 del todos contra todos a 10 puntos del octavo, Deportes Tolima

-crédito Lina Gasca/Colprensa
Teófilo Gutiérrez, capitán del Junior de Barranquilla, aseguró que llevará al equipo a las finales de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Lina Gasca/Colprensa
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Teófilo Gutiérrez, delantero y capitán del Junior de Barranquilla, aseguró que llevará al equipo a la final de la Liga Dimayor 2026-II y se fijó una meta para el tramo final del todos contra todos: ganar siete de los ocho partidos que le quedan para alcanzar la clasificación.

El atacante habló el miércoles 7 de octubre de 2026, durante una rueda de prensa, e insistió en la responsabilidad que asume dentro del plantel.

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En esta instancia del campeonato me toca tomar la bandera a mí. Voy a llevar a mi equipo a las finales, no tengo duda de eso. Lo voy a llevar, aparte porque ellos son buenos jugadores y confío mucho en el entrenador, en la capacidad que tiene cada jugador al rematar los torneos. Y Junior ya está acostumbrado a eso, o sea que eso es un plus para nosotros”, afirmó.

En el campeonato colombiano, los ocho primeros de la tabla del todos contra todos, la primera fase del torneo, avanzan a los cuadrangulares semifinales.

La Liga BetPlay 2026-II transita la fecha 15 durante la primera semana de octubre. Junior de Barranquilla ha jugado 11 partidos, tiene cuatro suspendidos y se ubicaba en la casilla 17 con nueve puntos a esa altura de la competencia. Deportes Tolima, octavo en la tabla, tenía 19 unidades.

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Junior de Barranquilla ganó 4-1 ante Fortaleza y consiguió su primer triunfo en la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram
Junior de Barranquilla ganó 4-1 ante Fortaleza y consiguió su primer triunfo en la Liga BetPlay 2026-II - crédito @juniorclubsa/Instagram

Los partidos que le restan a Junior en liga

A Junior le quedan ocho partidos en la fase todos contra todos de la Liga Dimayor 2026-II, entre el sábado 10 de octubre y el domingo 8 de noviembre. El calendario incluye cinco encuentros como local en Barranquilla y tres como visitante:

  • Sábado 10 de octubre, jornada 14: Internacional de Bogotá - local
  • Miércoles 14 de octubre, jornada 4: Deportivo Pereira - local
  • Domingo 18 de octubre, jornada 15: Deportivo Cali - visitante
  • Viernes 23 de octubre, jornada 16: Águilas Doradas - local
  • Martes 27 de octubre, jornada 5: Boyacá Chicó - visitante
  • Sábado 31 de octubre, jornada 17: Club Llaneros - visitante.
  • Miércoles 4 de noviembre, jornada 18: Cúcuta Deportivo - local
  • Domingo 8 de noviembre, jornada 19: Deportivo Pasto - visitante
Teófilo Gutiérrez suma más de 230 goles en su carrera profesional, destacando sus 103 anotaciones con el Junior de Barranquilla - crédito Colprensa/Junior
Teófilo Gutiérrez suma más de 230 goles en su carrera profesional, destacando sus 103 anotaciones con el Junior de Barranquilla - crédito Colprensa/Junior

La exigencia de Teo Gutiérrez para el cierre del torneo

El delantero también reconoció que deberá aumentar su aporte individual para que Junior alcance el objetivo de entrar a los ocho mejores y disputar el título. “Individualmente tengo que elevar mucho más mi nivel para que pueda alcanzar ese remate y poder ganar esos tres puntos, que es lo que queremos y que es lo que quiere la afición”, sostuvo durante la rueda de prensa.

Gutiérrez relacionó su rendimiento con el funcionamiento colectivo y con el peso que, según explicó, tiene vestir la camiseta del club barranquillero.

“Mis compañeros, cuando están en su nivel, me ayudan a lograr un nivel superlativo para mí, para mi equipo y para poder individualmente y colectivamente sacar eso que es Junior. Y nosotros, los que estamos en esta institución, sentimos la camiseta y sabemos que Junior siempre te va a pedir y exigir un poco más”, afirmó Gutiérrez.

El ídolo del barrio La Chinita anunció su partido de despedida para diciembre de 2026-crédito Tu Boleta
El ídolo del barrio La Chinita anunció su partido de despedida para diciembre de 2026-crédito Tu Boleta

El atacante añadió que el grupo tiene como meta clasificar y competir por el campeonato en la fase definitiva. “Estamos para eso, estoy aquí para eso. Y ojalá que Dios nos permita en esa promesa poder cumplir y estar en los ocho y rematar el título. Y ahí ya, ojalá sea una sorpresa linda, que quedemos campeón, que es lo más importante”, expresó Teo Gutiérrez.

En la misma rueda de prensa, el futbolista se refirió al partido del sábado 10 de octubre ante Internacional de Bogotá, correspondiente a la jornada 14. Aunque mencionó en un momento el “partido del sábado” y luego habló de “ganar el domingo”, Junior tiene previsto enfrentar al equipo bogotano el 10 de octubre en Barranquilla, según el calendario entregado para sus ocho compromisos pendientes.

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