Reconocida surfista colombiana denunció ser víctima de agresión sexual y amenazas de muerte: “Siento mucho miedo”

En el hotel Pradomar, en Puerto Colombia, Atlántico, se presentó el caso que la joven surfista denunció en redes sociales - crédito Hotel Pradomar / TikTok

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Se conoció una denuncia de agresión sexual en contra de una deportista en Colombia, la cual no solo afirmó haber sido víctima de ese hecho, sino también de una serie de amenazas e intimidaciones por cuenta de quien sería el responsable de la agresión: se trataría de un empresario en Puerto Colombia, Atlántico.

Según la denunciante, el presunto responsable sería Juan Álvarez Torres, al que señaló por lo que habría ocurrido en la oficina en un hotel, en donde ella, quien es una reconocida surfista en el país, se sintió atemorizada y dio a conocer la situación a través de redes sociales.

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Ante eso, la Fiscalía ya se encuentra en fase de investigación de lo ocurrido, además de que la joven, menor de edad, recibió apoyo de varias personas, en medio del rechazo por el caso y a la espera de que se dé con el posible agresor, del que aún no se tiene declaración.

“Las preguntas se volvieron cada vez más sexuales”

A través de su cuenta de Instagram, la joven deportista de 16 años publicó la denuncia el 2 de octubre de 2026 contra Álvarez Torres, al que asegura conoce de hace tiempo y cuya relación, según lo describe, era de una persona de confianza.

“Nos encontramos con Juancho afuera, estábamos hablando normal hasta que me agarra del brazo y me mete a su oficina, me dice que lo acompañe para decirme algo. Yo nunca me imaginé nada malo, siempre lo consideré mi tío”, mencionó la presunta víctima en la publicación.

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La supuesta víctima afirmó que todo se dio en el sector de Kilymandiario, en Puerto Colombia - crédito Instagram

La joven añadió que, durante la conversación en ese lugar, “las preguntas se volvieron cada vez más sexuales e inapropiadas. A todas respondí incómoda y diciéndole que ya me tenía que ir, pero él me dijo que esperara, que solo estábamos hablando. Luego me dice que ya tengo 16 años, que yo puedo tener relaciones sexuales con él”.

En ese momento, el sujeto, según la menor, le habría mostrado los genitales, al tiempo que le habría impedido salir del lugar, solo hasta que su amiga, de 12 años, le gritó desde afuera: “Yo intenté abrir la puerta y él me detiene y se enoja, levanta la voz y me dice que no me vaya. Yo me eché para atrás y le dije que me deje salir, que él era como un tío”.

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La joven afirmó que ella y su familia han sido víctimas de amenazas de muerte y señalamientos, luego de dar a conocer la denuncia por agresión sexual - crédito Instagram

Como si fuera poco, tiempo después de eso, la surfista denunció intimidaciones y amenazas contra ella y su familia, además de seguimientos de un vehículo que, al parecer, sería propiedad del señor Álvarez Torres.

“Tengo miedo y mi familia también tiene miedo por mi seguridad. Hago público mi testimonio para que estos hechos sean conocidos, para que las autoridades actúen pronto y para evitar que otra persona tenga que vivir una situación similar. No quiero ser revictimizada, no quiero ser intimidada, quiero sentirme segura”, expresó la joven en su denuncia.

“Detrás de cada denuncia hay una persona que se atrevió a hablar”

Luego de dar a conocer los hechos que habrían tenido lugar, la joven surfista empezó a recibir apoyo en redes sociales, al punto de que se convocó a un plantón el sábado 10 de octubre en Plaza Cisneros, en rechazo al abuso a menores de edad.

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Sumado a eso, el abogado Julio Rodríguez Del Villar informó que tiene en sus manos la defensa de la joven: “En nuestra firma asumimos con total seriedad cada caso en el que una mujer, una niña, un niño o un adolescente ha sido víctima. Detrás de cada denuncia hay una persona que se atrevió a hablar, y nuestro compromiso es que esa voz sea escuchada, protegida y respetada en los estrados judiciales, de principio a fin”.

Una firma de abogados lleva el caso de la surfista víctima de agresión sexual en Puerto Colombia - crédito Instagram

En el comunicado, añadió que “frente a las amenazas que ha recibido la familia tras hacerse pública la denuncia, solicitaré a las autoridades las medidas de protección que la ley prevé”.

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Por su parte, la Federación Colombiana de Surf rechazó lo que habría sucedido con la deportista y le expresó a ella y su familia el apoyo de la entidad: “No están solos y pone a su disposición el acompañamiento institucional que se encuentre dentro de nuestras competencias, así como nuestra disposición para apoyar las actuaciones que permitan garantizar su protección y el ejercicio pleno de sus derechos”.