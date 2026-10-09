Jennifer Pedraza acusó a la ministra de Salud de “inflar” su perfil, pero Ana María Vesga respondió con su diploma: esto pasó

La senadora Jennifer Pedraza ha liderado la revisión de las hojas de vida y títulos académicos de varios altos funcionarios del Gobierno, como el de la ministra de Salud - crédito Camila Díaz/Colprensa - @MinSaludCol/X

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La senadora Jennifer Pedraza denunció inconsistencias en la formación académica de la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, al señalar que en el perfil oficial publicado por la cartera aparece presentada como magíster, a pesar de que en su hoja de vida institucional figura sin titularse de dicho programa de posgrado.

Pedraza primero puso en el centro de la controversia a la directora de la Biblioteca Nacional, Julia Daza, al cuestionar que cumpliera con los requisitos para ocupar el cargo. Luego dirigió sus señalamientos hacia la ministra de Cultura, Paola Holguín, al poner en duda la información consignada sobre su formación académica.

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Ahora, la congresista vuelve a encender la polémica con una nueva revelación: cuestiona que la ministra de Salud, Ana Vesga, cuente con el título de posgrado que aparece registrado en la presentación oficial de su perfil.

La certificación del Máster en Economía de la Salud y del Medicamento de la Universitat Pompeu Fabra, el título por el que se originó el cuestionamiento político contra Ana María Vesga - crédito @MinSaludCol/X

De acuerdo con la investigación expuesta por la congresista, en el sitio web del Ministerio de Salud se afirma que la jefa de la cartera es “magíster en Economía de la Salud y del Medicamento por la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra”.

Sin embargo, en el Formato Único de Hoja de Vida radicado ante el Estado (Sigep), el estudio de dicha maestría registra cuatro semestres aprobados con la casilla “Graduado: NO” y sin fecha de grado.

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La contradicción entre la página web oficial y el Sigep

La legisladora reveló que, según las certificaciones entregadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), el único soporte de formación profesional que reposa en el expediente de la alta funcionaria es el acta de grado que la acredita como abogada de la Universidad de los Andes, obtenida en 1997.

Según Pedraza, el perfil oficial del Ministerio de Salud presenta a Vesga como magíster, mientras que en el Formato Único de Hoja de Vida registrado en Sigep aparece que cursó cuatro semestres del programa, pero figura con la casilla “Graduado: NO” - crédito @JenniferPedraz/X

En el registro público no figura ningún diploma, certificado o acta de grado expedida por la universidad española que acredite la culminación de la maestría en Economía de la Salud.

“La ministra Ana María Vesga se presenta en la página oficial del Ministerio de Salud como ‘magíster en Economía de la Salud y del Medicamento’ de la Universitat Pompeu Fabra. Pero en su hoja de vida de SIGEP aparece que NO se ha graduado de ese máster; incluso no aparece ningún soporte de este grado en la respuesta que me da el DAFP (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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Pedraza añadió el siguiente cuestionamiento: “Si para ser ministro en Colombia no se exigen estos títulos, ¿para qué inflar el perfil?”.

Petición formal a la universidad en España y solicitud de corrección

Ante la divergencia entre la información institucional de la cartera y los documentos anexados en el sistema público, la senadora radicó un derecho de petición internacional ante la Secretaría General y el Servicio de Gestión Académica de la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona.

Jennifer Pedraza puso nuevamente bajo la lupa la formación académica de un alto funcionario del Gobierno; esta vez cuestionó a la ministra de Salud, Ana María Vesga - crédito @JenniferPedraz/X

El recurso busca que las autoridades académicas de la institución de educación superior certifiquen de manera oficial si a Vesga Gaviria se le otorgó el título de máster en cuestión o si únicamente cursó asignaturas del programa sin obtener la titulación correspondiente.

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“Ya le pedimos formalmente a la Pompeu Fabra que certifique si le otorgó ese título. Mientras tanto, lo correcto es que el Ministerio de Salud corrija su publicación”, sostuvo la senadora en su post.

De esta manera, la senadora mantiene una labor de seguimiento sobre los nombramientos y perfiles de funcionarios del Gobierno. Su atención cobró especial relevancia luego de que sacara a la luz el caso de Juliana Guerrero y las irregularidades relacionadas con sus títulos académicos, situación que posteriormente fue objeto de comprobación por parte de un juez.

Mientras espera la respuesta de la universidad, Pedraza sostiene que el Ministerio de Salud debería corregir la información publicada en su página oficial si esta no corresponde con la documentación académica de la funcionaria - crédito @JenniferPedraz/X

Desde entonces, la congresista ha puesto la lupa, uno a uno, sobre distintos cargos y carteras del Ejecutivo para verificar que la información presentada y los requisitos exigidos correspondan con la realidad.

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La ministra de Salud respondió a la inquietud de Jennifer Pedraza

Frente a las publicaciones y cuestionamientos de la congresista, la ministra de Salud respondió directamente a través de su cuenta oficial de X adjuntando la certificación supletoria del título oficial expedida por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. En su mensaje, la funcionaria defendió la validez de su formación académica e invitó a ejercer la veeduría política con rigor en la verificación de los datos.

“Senadora @JenniferPedraz para responder a su inquietud, adjunto título universitario. El control político a la función pública es bienvenido, la rigurosidad también (sic)”, escribió en X.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, expuso su magíster, luego de los señalamientos de Jennifer Pedraza en su contra - crédito @AnaVesga_G/X

El documento oficial aportado por la jefa de la cartera, con fecha de expedición del 31 de julio de 2026, certifica la finalización de los estudios del “Máster Universitario en Economía de la Salud y del Medicamento”, otorgándole la validez legal correspondiente al grado académico cuestionado.

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