Deportes

La Conmebol se pronunció ante los rumores de que Barranquilla perdería la sede de la final de la Copa Sudamericana

Delegados de la entidad visitaron el estadio Metropolitano para conocer los avances de las obras, que van a contrarreloj para entregarse por completo en los próximos días

La ampliación y modernización del escenario deportivo avanza a toda marcha para ser entregada en los próximos días, de cara al partido del 21 de noviembre - crédito Conmebol

Guardar

El estadio Metropolitano de Barranquilla está cerca de convertirse en el estadio más moderno en Colombia, luego de las obras que avanzan desde enero de 2026 y, por el momento, trabajan a contrarreloj para entregarse lo más pronto posible, pues aún faltan detalles en la parte interna de la estructura y sus alrededores.

Ante eso, se presentaron rumores acerca de que la ciudad perdería la final de la Copa Sudamericana, que fue aprobada por la Conmebol en noviembre de 2025, luego de una gestión del alcalde Alejandro Char para que la ciudad albergara el partido para definir el título.

PUBLICIDAD

Es por eso que la misma entidad realizó una visita a las obras de ampliación y modernización del estadio, que completó 10 meses de trabajos, para confirmar si puede organizar el encuentro del 21 de noviembre o se deberá cambiar el escenario, como ocurrió en 2025 cuando Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, no se encontraba en condiciones y debió disputarse en Asunción por segundo año consecutivo.

La visita de la Conmebol a Barranquilla

En los últimos meses, se volvieron recurrentes las visitas de algunos representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol a la capital del Atlántico, en compañía de la Federación Colombiana de Fútbol y la Alcaldía de Barranquilla, para verificar los avances del estadio.

PUBLICIDAD

En un comunicado, la Conmebol entregó su informe de su recorrido por el Metropolitano entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre: “Durante las jornadas de trabajo, la delegación recorrió diferentes sectores del estadio y revisó el estado de las intervenciones que se llevan adelante, además de los principales aspectos técnicos y operativos vinculados a la preparación del escenario para la final”.

Estadio Metropolitano de Barranquilla
Así fue la reunión de la Conmebol con los encargados de las obras en el Estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Conmebol

La agenda permitió realizar un seguimiento detallado de los espacios destinados a la operación del evento, incluyendo áreas de trabajo, accesos, zonas operativas y sectores que serán utilizados por aficionados, equipos, delegaciones, medios de comunicación y demás actores involucrados en la Final Única”, añadió“.

La Conmebol informó también que “se avanzó en la coordinación con los distintos equipos que participan en la organización del evento, dando continuidad al trabajo conjunto entre la CONMEBOL, la Federación Colombiana de Fútbol, la Alcaldía de Barranquilla y los equipos responsables de la ejecución de las obras”.

Estadio Metropolitano de Barranquilla
Se espera que el estadio Metropolitano sea entregado en octubre, para que la Conmebol lo aliste para la final de la Copa Sudamericana - crédito @AlejandroChar/X

La conclusión del informe es que se mantiene la sede, ante rumores como el de César Augusto Londoño, el 21 de septiembre, al afirmar que “Conmebol estudiaría cambiar la sede de la final de la Copa Sudamericana, si dos equipos brasileños llegan por el título”, pero la misma confederación señaló que “Barranquilla continúa consolidando su preparación para recibir, el 21 de noviembre, la Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026 y ser nuevamente escenario de una de las grandes celebraciones del fútbol continental”.

De la Espriella, en la final

El presidente Abelardo De la Espriella estará presente el 21 de noviembre en la final de la Conmebol Sudamericana, jornada en la que también se inaugurará oficialmente la remodelación del estadio Roberto Meléndez Metropolitano, que contará con capacidad para 65.000 personas.

Abelardo de la Espriella será uno de los invitados a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Abelardo de la Espriella será uno de los invitados a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla - crédito Charlie Cordero/REUTERS

El alcalde Alejandro Char anunció la asistencia del jefe de Estado durante la firma del convenio entre la Nación y el Distrito para modernizar el aeropuerto Ernesto Cortissoz. “Va a estar con nosotros en la inauguración del estadio para la final de la Sudamericana”, dijo el mandatario distrital.

El torneo definirá a su campeón entre cuatro equipos que siguen en carrera: el argentino Boca Juniors, los brasileños Vasco Da Gama y Atlético Mineiro, y el uruguayo Montevideo City Torque, este último da la sorpresa por no ser favorito en las apuestas para quedarse con el trofeo en la capital del Atlántico.

Temas Relacionados

Copa SudamericanaBarranquillaEstadio Metropolitano de BarranquillaCopa Sudamericana finalConmebolColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia logró récord mundial de pesas: Yeison López hizo historia al levantar 173 kilogramos en arranque

En la categoría de 85 kilogramos, el deportista vallecaucano alcanzó la marca durante los clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Lima 2027

Colombia logró récord mundial de pesas: Yeison López hizo historia al levantar 173 kilogramos en arranque

‘Teo’ Gutiérrez aseguró que llevará a Junior a la final de la Liga 2026-II: el equipo debe ganar siete de ocho partidos para lograrlo

En la fecha 15 del torneo colombiano, el Tiburón ocupó la casilla 17 del todos contra todos a 10 puntos del octavo, Deportes Tolima

‘Teo’ Gutiérrez aseguró que llevará a Junior a la final de la Liga 2026-II: el equipo debe ganar siete de ocho partidos para lograrlo

William Tesillo elogió a James Rodríguez y se refirió al impacto de su llegada a Atlético Nacional: “Es un ejemplo a seguir”

El ex capitán de la selección Colombia llegó a Atlético Nacional en septiembre de 2026. En su primer mes en el club, disputó cuatro partidos y aportó dos asistencias

William Tesillo elogió a James Rodríguez y se refirió al impacto de su llegada a Atlético Nacional: “Es un ejemplo a seguir”

Escándalo en el Real Cartagena por señalamientos de apuestas ilegales: “Un volante le ofreció a un defensa un dinero”

El hecho salió a relucir luego de los últimos resultados en la Primera B, que también salpicó al técnico Álvaro Hernández, lo que provocó que uno de sus accionistas se pronunciara sobre el caso

Escándalo en el Real Cartagena por señalamientos de apuestas ilegales: “Un volante le ofreció a un defensa un dinero”

Egan Bernal, ciclista colombiano campeón del Tour de Francia 2019, no estaría considerando su retiro, según su entorno: esto se sabe

El nacido en Bogotá y criado en Zipaquirá también ganó el Giro de Italia 2021, además de París-Niza, la Vuelta a Suiza y la Vuelta a California

Egan Bernal, ciclista colombiano campeón del Tour de Francia 2019, no estaría considerando su retiro, según su entorno: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Joe Manganiello contradijo la versión de Sofía Vergara sobre el fin de su matrimonio en sus memorias: “Se dijeron cosas sobre mí que eran falsas”

Joe Manganiello contradijo la versión de Sofía Vergara sobre el fin de su matrimonio en sus memorias: “Se dijeron cosas sobre mí que eran falsas”

En video: Camila Osorio y Aryna Sabalenka bailaron juntas al ritmo de Shakira y Maluma en Wuhan

Ana del Castillo mostró, con su estilo único y en traje de baño, cómo va su embarazo

Rock al Parque 2026: horarios del sábado 10 de octubre, con Apocalyptica y Stratovarius

Pipe Bueno y los secretos de ‘Aquí Estoy Yo’, su nuevo álbum de estudio: “No hay manera de ser deshonesto con la música”

Deportes

Colombia logró récord mundial de pesas: Yeison López hizo historia al levantar 173 kilogramos en arranque

Colombia logró récord mundial de pesas: Yeison López hizo historia al levantar 173 kilogramos en arranque

‘Teo’ Gutiérrez aseguró que llevará a Junior a la final de la Liga 2026-II: el equipo debe ganar siete de ocho partidos para lograrlo

William Tesillo elogió a James Rodríguez y se refirió al impacto de su llegada a Atlético Nacional: “Es un ejemplo a seguir”

Escándalo en el Real Cartagena por señalamientos de apuestas ilegales: “Un volante le ofreció a un defensa un dinero”

Egan Bernal, ciclista colombiano campeón del Tour de Francia 2019, no estaría considerando su retiro, según su entorno: esto se sabe