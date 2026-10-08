La Conmebol se pronunció ante los rumores de que Barranquilla perdería la sede de la final de la Copa Sudamericana

La ampliación y modernización del escenario deportivo avanza a toda marcha para ser entregada en los próximos días, de cara al partido del 21 de noviembre - crédito Conmebol

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El estadio Metropolitano de Barranquilla está cerca de convertirse en el estadio más moderno en Colombia, luego de las obras que avanzan desde enero de 2026 y, por el momento, trabajan a contrarreloj para entregarse lo más pronto posible, pues aún faltan detalles en la parte interna de la estructura y sus alrededores.

Ante eso, se presentaron rumores acerca de que la ciudad perdería la final de la Copa Sudamericana, que fue aprobada por la Conmebol en noviembre de 2025, luego de una gestión del alcalde Alejandro Char para que la ciudad albergara el partido para definir el título.

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Es por eso que la misma entidad realizó una visita a las obras de ampliación y modernización del estadio, que completó 10 meses de trabajos, para confirmar si puede organizar el encuentro del 21 de noviembre o se deberá cambiar el escenario, como ocurrió en 2025 cuando Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, no se encontraba en condiciones y debió disputarse en Asunción por segundo año consecutivo.

La visita de la Conmebol a Barranquilla

En los últimos meses, se volvieron recurrentes las visitas de algunos representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol a la capital del Atlántico, en compañía de la Federación Colombiana de Fútbol y la Alcaldía de Barranquilla, para verificar los avances del estadio.

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En un comunicado, la Conmebol entregó su informe de su recorrido por el Metropolitano entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre: “Durante las jornadas de trabajo, la delegación recorrió diferentes sectores del estadio y revisó el estado de las intervenciones que se llevan adelante, además de los principales aspectos técnicos y operativos vinculados a la preparación del escenario para la final”.

Así fue la reunión de la Conmebol con los encargados de las obras en el Estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Conmebol

“La agenda permitió realizar un seguimiento detallado de los espacios destinados a la operación del evento, incluyendo áreas de trabajo, accesos, zonas operativas y sectores que serán utilizados por aficionados, equipos, delegaciones, medios de comunicación y demás actores involucrados en la Final Única”, añadió“.

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La Conmebol informó también que “se avanzó en la coordinación con los distintos equipos que participan en la organización del evento, dando continuidad al trabajo conjunto entre la CONMEBOL, la Federación Colombiana de Fútbol, la Alcaldía de Barranquilla y los equipos responsables de la ejecución de las obras”.

Se espera que el estadio Metropolitano sea entregado en octubre, para que la Conmebol lo aliste para la final de la Copa Sudamericana - crédito @AlejandroChar/X

La conclusión del informe es que se mantiene la sede, ante rumores como el de César Augusto Londoño, el 21 de septiembre, al afirmar que “Conmebol estudiaría cambiar la sede de la final de la Copa Sudamericana, si dos equipos brasileños llegan por el título”, pero la misma confederación señaló que “Barranquilla continúa consolidando su preparación para recibir, el 21 de noviembre, la Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026 y ser nuevamente escenario de una de las grandes celebraciones del fútbol continental”.

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De la Espriella, en la final

El presidente Abelardo De la Espriella estará presente el 21 de noviembre en la final de la Conmebol Sudamericana, jornada en la que también se inaugurará oficialmente la remodelación del estadio Roberto Meléndez Metropolitano, que contará con capacidad para 65.000 personas.

Abelardo de la Espriella será uno de los invitados a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla - crédito Charlie Cordero/REUTERS

El alcalde Alejandro Char anunció la asistencia del jefe de Estado durante la firma del convenio entre la Nación y el Distrito para modernizar el aeropuerto Ernesto Cortissoz. “Va a estar con nosotros en la inauguración del estadio para la final de la Sudamericana”, dijo el mandatario distrital.

El torneo definirá a su campeón entre cuatro equipos que siguen en carrera: el argentino Boca Juniors, los brasileños Vasco Da Gama y Atlético Mineiro, y el uruguayo Montevideo City Torque, este último da la sorpresa por no ser favorito en las apuestas para quedarse con el trofeo en la capital del Atlántico.

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