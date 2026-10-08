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Inactividad de Álvaro Montero con la selección Colombia genera preocupación en Argentina: este es el plan con el portero

El guardameta con la Tricolor solo atajó ante México y de no ser titular en el próximo partido de la Liga de Argentina llegaría a cerca de tres semanas sin minutos en el inicio de la serie contra Vasco da Gama

Álvaro Montero es el portero titular de Boca Juniors y pedido como el titular de la selección Colombia - crédito Alex Silva/REUTERS
Álvaro Montero es el portero titular de Boca Juniors y pedido como el titular de la selección Colombia - crédito Alex Silva/REUTERS
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Álvaro Montero volvió a Boca Juniors de Argentina tras la fecha FIFA y podría recuperar la titularidad ante Instituto el viernes 9 de octubre, a las 7.30 p. m. (hora local), en el estadio Mario Alberto Kempes. Su regreso aparece como una alternativa para que llegue con ritmo competitivo a la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, prevista para el martes 13 de octubre.

El arquero colombiano se entrenó en Boca Predio luego de su participación con la Selección Colombia y quedó a disposición del entrenador Rodolfo ‘El Vasco’ Arruabarrena. Su presencia desde el inicio dependerá de cómo responda físicamente tras el viaje desde Estados Unidos, donde se disputaron los amistosos internacionales.

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La última actuación de Montero fue el 26 de septiembre, cuando Colombia empató 1-1 con México. Disputó los 90 minutos y, aunque recibió un gol de Gilberto Mora, intervino con atajadas que evitaron una derrota de su seleccionado.

Montero fue suplente en la caída de Colombia ante Paraguay y en el triunfo 1-0 contra Perú. Si no juega en Córdoba, llegaría al cruce continental con casi tres semanas sin actividad, una situación que el cuerpo técnico considera inconveniente.

Álvaro Montero ha sido destacado en los partidos de la Copa Sudamericana, en donde Boca Juniors está en semifinales - crédito Rodrigo Valle/REUTERS
Álvaro Montero ha sido destacado en los partidos de la Copa Sudamericana, en donde Boca Juniors está en semifinales - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Durante su ausencia, Boca ganó dos encuentros relevantes con Leandro Brey en el arco. El equipo revirtió un 2-0 para imponerse 3-2 ante Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina y luego venció 3-0 a Unión en La Bombonera por el Torneo Clausura.

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Brey dejó dudas en el partido contra Racing por el gol olímpico de Gastón Lodico, convertido en el mismo arco donde Ángel Di María había marcado de la misma manera el año anterior. Frente a Unión, en cambio, tuvo poca exigencia.

Diego Monroig explicó que la vuelta de Montero dependerá de su condición al arribar al país. “Acaba de arribar Álvaro Montero a Boca Predio. Está a disposición, entrena, se sube al avión y si está en buenas condiciones, recuperará la titularidad en el arco”, afirmó en ESPN.

Instituto llega al duelo como líder de la Zona A con 25 puntos después de 11 fechas. Boca ocupa el tercer puesto con 20 puntos, uno menos que Defensa y Justicia, mientras que Vélez también suma 20 unidades, aunque tiene un partido pendiente.

Faryd Mondragón dio a Álvaro Montero y a Kevin Mier por encima de Camilo Vargas

A pesar de la solicitud de Boca Juniors, Álvaro Montero fue citado por Néstor Lorenzo a los partidos amistosos de septiembre-octubre - crédito FCF
A pesar de la solicitud de Boca Juniors, Álvaro Montero fue citado por Néstor Lorenzo a los partidos amistosos de septiembre-octubre - crédito FCF

El exarquero Faryd Mondragón señaló que Álvaro Montero debe ser el titular de la Selección Colombia al comenzar el proceso hacia las Eliminatorias al Mundial 2030 y la Copa América 2028. El análisis fue emitido el 6 de octubre de 2026 en el programa Planeta Fútbol de Win Sports, después del triunfo 2-0 ante Perú,

Mondragón estableció su orden de preferencia después de revisar la actuación de los arqueros en los amistosos recientes: Montero atajó en el empate 1-1 contra México, Aldair Quintana estuvo en la derrota 1-0 frente a Paraguay y Kevin Mier jugó en la victoria sobre Perú. “Para mí, el titular es Álvaro Montero y obviamente de ahí para abajo, junto a Kevin Mier, pueden escoger el otro”, afirmó.

Camilo Vargas fue de los jugadores más destacados de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters
Camilo Vargas fue de los jugadores más destacados de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

Sobre Camilo Vargas, el exfutbolista consideró que debería concentrarse en terminar su carrera en el fútbol de clubes. “Tiene que enfocar la mayoría de su energía en terminar su carrera en el club que él quiera de la mejor manera”, dijo Mondragón al referirse al guardameta del Atlas de México.

Para completar la nómina de tres porteros, también propuso acercar a Luis Marquínez, arquero de Atlético Nacional, pese a que no ha tenido regularidad durante el semestre. El juvenil permanece como suplente de Franco Armani, mientras que Mondragón descartó incluir a Quintana en ese cupo.

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