Egan Bernal, ciclista colombiano campeón del Tour de Francia 2019, no estaría considerando su retiro, según su entorno: esto se sabe

Egan Bernal, el único ciclista colombiano que ganó el Tour de Francia en la historia, estaría considerando retirarse del ciclismo profesional - crédito EFE/Esteban Vega La Rotta

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Egan Bernal, el único ciclista colombiano en ganar el Tour de Francia, la competencia más importante de esa disciplina, podría retirarse del ciclismo profesional al final de 2026, según información publicada este miércoles 7 de octubre por Daniel Benson, periodista británico independiente especializado en el mercado y las exclusivas del ciclismo. Sin embargo, la versión fue desmentida por Tatiana Rodríguez, periodista de AS Colombia, quien citó al entorno del corredor colombiano.

Benson sostuvo en su sitio web: “Comenzaremos con Egan Bernal porque varias fuentes nos han dicho que podría retirarse al final de esta temporada. El excampeón del Tour de Francia y del Giro de Italia tiene un contrato de tres años con Netcompany Ineos, acordado a principios de esta temporada, pero según nuestra información, podría colgar las ruedas a finales de este año. Como antecedente, Bernal figura como jugador cuyo contrato finaliza a finales de 2026, pero se han acordado los términos para un acuerdo hasta finales de 2029”.

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Daniel Benson cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el periodismo especializado. Fue editor jefe de CyclingNews entre 2008 y 2022 y posteriormente dirigió VeloNews. Desde 2024 trabaja de manera independiente a través de su plataforma dedicada a entrevistas, análisis y novedades del mercado de fichajes.

El anuncio de Daniel Benson, periodista británico, en exclusiva del posible retiro de Egan Bernal, ciclista colombiano - crédito @dnlbenson

El presunto pronunciamiento del entorno de Egan Bernal

La versión aparece cuando Bernal se acerca al cierre de una temporada en la que volvió a competir en las grandes vueltas, aunque lejos de los resultados que lo llevaron a consolidarse como una de las principales figuras de su generación. El colombiano terminó décimo en el Giro de Italia y ocupó el puesto 20 en el Tour de Francia de 2026.

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Un par de horas después, desde Colombia, Tatiana Rodríguez de AS aseguró: “Se habla de la posibilidad de un retiro de Egan Bernal pero no es así, no se ha pensando en esa posibilidad según el entorno del corredor”.

Sin embargo, la comunicadora también remarcó en la credibilidad de la información difundida por Benson, pues cuando le comentaron en su publicación: “Menos mal! vi la info de Daniel (él es muy fiable) y aunque ponía posibilidad ya me temí lo peor!”, ella respondió: “Daniel es MUY fiable, es de los mejores”.

La divergencia entre ambas versiones deja abierta la incógnita sobre el futuro del corredor de Zipaquirá.

El anuncio de Tatiana Rodríguez contradiciendo lo expuesto por Daniel Benson sobre el posible retiro de Egan Bernal - crédito @Tatrod/X

Las lesiones que marcaron su carrera

La hipótesis de un retiro también reactivó el recuerdo de los problemas físicos que atravesó Egan Bernal en los últimos años. El colombiano abandonó el Tour de Francia de 2020 por dolores de espalda, aunque recuperó su nivel competitivo en 2021 y conquistó el Giro de Italia, con dos triunfos de etapa.

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El episodio más grave ocurrió el 24 de enero de 2022, durante un entrenamiento en Colombia. Bernal chocó contra un autobús detenido mientras se preparaba en bicicleta de contrarreloj. El accidente le provocó fracturas en vértebras, fémur, rótula y costillas, además de un neumotórax y traumatismos en el tórax.

La recuperación obligó al ciclista a pasar por cirugías y un extenso proceso de rehabilitación. Volvió a competir en agosto de 2022, en el Tour de Dinamarca, una reaparición que entonces parecía improbable por la severidad de las lesiones

Egan Bernal es el único ciclista colombiano, y del todo el continente de América en la historia, en ganar el Tour de Francia - crédito Stephanie Lecocq/Reuters

En 2023 sufrió nuevos contratiempos: abandonó la Vuelta a San Juan por molestias en la rodilla izquierda tras una caída y más tarde se retiró de la Vuelta a Cataluña después de otro accidente. En febrero de 2025 padeció una fractura de clavícula en la Clásica Jaén, poco después de ganar los campeonatos nacionales de Colombia de contrarreloj y ruta.

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Pese a ese historial, Bernal logró una victoria de etapa en la Vuelta a España de 2025 y mantuvo presencia en las grandes carreras.